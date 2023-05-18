Pylontech создаст свой первый зарубежный завод

САНТ-АНДЖЕЛО-ДИ-ПЬОВЕ-ДИ-САККО, Италия, 18 мая 2023 г. /PRNewswire/ -- На пресс-конференции в Венето, состоявшейся 18 мая 2023 года, Pylon Technologies Co., Ltd. (Pylontech) объявили о планах построить свой первый зарубежный завод в Италии.

Pylon LiFeEU S.r.l. — совместное предприятие, расположенное в Сант-Анджело-ди-Пиове-ди-Сакко (PD) — станет первым зарубежным заводом Pylontech, который будет производить и поставлять решения для хранения энергии более стабильным и безопасным способом для клиентов в Европе. Оно находится в совместной собственности Pylon Technologies Europe Holding B.V. (Pylontech EU), компании, зарегистрированной в соответствии с законодательством Нидерландов и полностью принадлежащей Pylontech, и Energy S.p.A. (Energy), которые в течение десяти лет сотрудничают, имеют общие обязательства по продвижению инициатив в области возобновляемой энергетики и декарбонизации. Этот завод будет использовать ресурсы и опыт обеих сторон в целях разработки и продажи продукции для накопления энергии в Европе, создавая новую базу для инновационных решений для хранения энергии.

В 2022 году компания Pylontech заняла первое место на мировом рынке аккумуляторов для жилых помещений, введя в эксплуатацию более миллиона систем хранения энергии в более чем 80 странах и регионах, начиная с первой поставки в 2013 году. Сегодня открытие нового завода станет еще одной важной вехой для этой быстроразвивающейся компании, которая продолжает играть новаторскую и ведущую роль в отрасли.

"Для компании Pylontech важным шагом является создание локализованного производства, поскольку наши партнеры, особенно в Европе, стремятся к более надежной и стабильной цепочке поставок" — заявил вице-президент компании Pylontech Джеффри Сонг. "Мы выбрали Венето в качестве отправной точки, которая сочетает в себе давнюю мудрость Галилея и новую дружбу со стороны Energy. Я верю в очень светлое будущее возобновляемой энергетики в ЕС при использовании всемирной мудрости и местных ресурсов".

О компании Pylontech

Pylontech (SHSE:688063) является поставщиком специализированных аккумуляторных систем хранения энергии (BESS), объединяя свой опыт в области электрохимии, силовой электроники и системной интеграции для обеспечения надежных решений для хранения энергии по всему миру. Благодаря постоянному и быстрому росту компания стала одной из ведущих мировых поставщиков систем хранения энергии.

Информация о компании Energy S.p.A.

Компания Energy S.p.A., основанная в 2013 году и зарегистрированная на миланском рынке Euronext Growth Итальянской фондовой биржи, является лидером в области систем накопления энергии как для бытового, так и для крупномасштабного применения. Компания продала и установила более 53 000 систем по всей стране, уделяя особое внимание рынкам жилых, коммерческих, промышленных, коммунальных услуг и электротранспорта.

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