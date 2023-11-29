Pylontech и BloombergNEF публикуют доклад о глобальном рынке бытовых накопителей энергии

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Pylontech

29 Nov, 2023, 07:37 ET

ШАНХАЙ, 29 ноября 2023 г. /PRNewswire/ -- Pylontech и BloombergNEF (BNEF) достигли значительного успеха в развитии отрасли накопителей энергии, представив 27 ноября на саммите в Шанхае совместный аналитический доклад «Масштабирование рынка бытовых накопителей энергии». Эта совместная работа подчеркивает тесное сотрудничество двух организаций и свидетельствует об их общей приверженности развитию энергетического сектора и участию в глобальных инициативах перехода на использование альтернативных источников энергии.

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Последние несколько лет наблюдался резкий рост отрасли бытовых накопителей энергии. Однако остаются требующие поиска ответов вопросы о выборе продуктов, цепочке создания ценности данной отрасли и политиках и бизнес-моделях, которые позволят владельцам бытовых аккумуляторных батарей извлекать выгоду из обеспечиваемой ими гибкости сети. В этом докладе подробно рассматриваются данные вопросы и приводится глубокий анализ текущего состояния рынка бытовых систем с соответствующими выводами, а также прогнозируется будущее развитие.

В докладе приводится всесторонний анализ ценности бытовых накопителей энергии в различных измерениях. Кроме того, обеспечивая экономическую выгоду пользователям и позволяя им автономно управлять энергией, бытовые накопители энергии, как неотъемлемая часть распределенной энергосистемы, могут служить важнейшим элементом энергосистемы. Это указывает на то, что обществу следует исследовать более эффективные методы доставки энергии, что в конечном итоге позволит сформировать гибкую, стабильную и надежную новую энергосеть.

В докладе подчеркивается важность глобального сотрудничества в рамках отраслевой цепочки создания ценности. Некоторые китайские компании смогли обеспечить себе долгосрочные технологические и производственные конкурентные преимущества в плане элементов аккумуляторных батарей, аккумуляторных модулей, систем управления аккумуляторами (BMS) и т. д. В свою очередь, некоторые местные иностранные компании обладают бóльшими возможностями развертывания, что позволяет им предлагать услуги по объединению источников энергии и торговле энергией. Сотрудничество компаний этих двух типов может привести к возникновению взаимообусловленных преимуществ и сделать ценность бытовых накопителей энергии максимальной.

Компания Pylontech является ориентированным на инновации лидером отрасли с более чем десятилетним укоренившимся опытом и пользуется глобальным признанием, особенно в сегменте бытовых накопителей. BloombergNEF — авторитетная исследовательская организация, специализирующаяся на анализе будущих тенденций в сфере энергетики. Их совместная работа по подготовке глобального доклада о бытовых накопителях является глубоким анализом отрасли, способствует инновациям и сотрудничеству и служит их совместным вкладом в развитие устойчивого глобального рынка бытовых накопителей энергии.

Читайте доклад здесь: https://bit.ly/3sPhVRo

О BloombergNEF

BloombergNEF (BNEF) — организация, выполняющая стратегические исследования в области глобальных сырьевых рынков и революционных технологий, обеспечивающих переход к экономике с низкими выбросами углерода. В рамках выполняемого экспертами организации анализа оцениваются пути адаптации энергетической, транспортной, промышленной, строительной и сельскохозяйственной отраслей под энергетический переход. BNEF помогает специалистам в области торговли сырьем, корпоративных стратегий, финансов и политик отслеживать изменения и создавать возможности.

О компании Pylontech

Компания Pylontech (код акций: 688063) была основана в 2009 г. как специализированный поставщик систем накопления энергии на аккумуляторах, и в 2020 г. стала первой в Китае официально зарегистрированной на бирже компанией, основное направление коммерческой деятельности которой — производство накопителей энергии. В компании Pylontech сочетаются промышленная цепочка с солидными возможностями выполнения НИОКР и всесторонним знанием производства, от элементов батарей электропитания до систем управления аккумуляторными батареями и интеграции систем. Изделия и решения компании представлены в более чем 80-ти странах и регионах, при этом успешно введены в эксплуатацию более миллиона систем накопления энергии. В 2022 году компания Pylontech была признана организацией S&P Global Commodity Insights поставщиком накопителей энергии на батареях No. 1.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2286663/1.jpg
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