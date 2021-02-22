Pylontech удовлетворяет растущий мировой спрос на хранение энергии за счет новаций в НИОКР

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Pylon Technologies Co., Ltd

Feb 22, 2021, 10:15 ET

ШАНХАЙ, 22 февраля 2021 г. /PRNewswire/ -- Компания Pylon Technologies Co., Ltd. (далее "Pylontech" или «Компания»), являющаяся одним из ведущих мировых поставщиков систем накопления энергии (СНЭ), объявила о том, что несмотря на плотный график она движется к реализации плана по расширению своих мощностей до 4 ГВт⋅ч в течение трех лет.

Pylontech new production plant layout

Отметив успешное проведение IPO на Шанхайской фондовой бирже Star Market 30 декабря 2020 года в качестве первой зарегистрированной на бирже компании, специализирующейся на хранении энергии, что позволило Pylontech привлечь более 2 млрд юаней (около 301 млн долл. США), глава компании Pylontech Вэнь Тань (Wen Tan) заявил: «После перерыва, взятого нами всего на несколько дней по случаю празднования китайского Нового года, мы смогли продолжить процесс расширения мощностей по производству аккумуляторных элементов и накоплению энергии. Это крайне необычно с точки зрения китайских традиций, но мы стремимся предоставить нашим клиентам, которым пришлось подождать, дополнительные ресурсы».

Начиная с 2013 года компания осуществляет стратегическую программу по созданию системы накопления энергии на базе аккумуляторных батарей (СНЭБ) для мирового рынка. В последние годы Pylontech демонстрирует устойчивый и стремительный рост за счет использования преимуществ вертикально интегрированных систем СНЭ LFP. Продукция компании охватывает полный диапазон напряжений (от 12 до 1500 В) и мощностей (от 500 Вт·ч до более чем 100 МВт·ч), а также удовлетворяет спрос на СНЭ бытового, коммерческого и промышленного назначения и услуги, связанные с электросетями.

Анализ показывает, что мировой рынок систем накопления энергии развивается быстрыми темпами, и на одни только системы накопления энергии на основе литий-ионных аккумуляторов спрос значительно растет на фоне дефицита предложения. Это означает, что Pylontech находится в благоприятном положении. По имеющимся данным, в 2019 году общемировой спрос на литий-ионные батареи для базовых станций связи составил 12,1 ГВт·ч, а к 2025 году он предположительно достигнет 60 ГВт·ч.

«В течение последнего десятилетия мы пересматривали концепцию производства, хранения и потребления электроэнергии совместно с нашими партнерами по всему миру, — сообщил вице-президент компании по внешнеэкономической деятельности Джеффри Сун (Geoffrey Song). — Непрерывное новаторство и широкое сотрудничество — единственный путь к созданию эффективной, экологически безопасной и финансово доступной новой энергетической структуры. Мы твердо верим в обязательства мировых лидеров в отношении углеродной нейтральности и стремимся внести свой вклад в это движение».

Информация о компании Pylontech

Компания Pylontech была основана в 2009 году как специализированный поставщик систем хранения энергии на базе аккумуляторных батарей за счет объединения знаний и опыта в электрохимии, электронике и системной интеграции. Поставляя надежные и доступные по стоимости аккумуляторы и системы накопления энергии на международные рынки, компания стала одним из ведущих в мире поставщиков систем хранения на базе литиевых батарей.

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Связанная ссылка: www.pylontech.com.cn

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1441567/1.jpg  

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http://www.pylontech.com.cn

SOURCE Pylon Technologies Co., Ltd

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