Qn-SOLAR завершает Intersolar Europe 2023 вечеринкой с участием трех соучредителей

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Qn-SOLAR

16 Jun, 2023, 14:26 ET

Qn-SOLAR завершает мероприятие Intersolar Europe 2023 оживленной вечеринкой с участием трех соучредителей

МЮНХЕН, 16 июня 2023 г. /PRNewswire/-- Компания Qn-SOLAR, мировой производитель фотоэлектрических систем, недавно приняла участие в трехдневной выставке Intersolar Europe 2023 в Мюнхене, Германия. Компания представила мировой аудитории свой основной ассортимент продукции, а после выставки 15 июня, чтобы расслабиться и отдохнуть, провела коктейльную вечеринку с участием трех соучредителей, ключевых клиентов и местных торговых групп со всей Европы.

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Jack Ren (eighth from left) and Stephen Cai (seventh from left), the two co-founders of Qn-SOLAR, with the European local team.
Jack Ren (eighth from left) and Stephen Cai (seventh from left), the two co-founders of Qn-SOLAR, with the European local team.

Компания собрала трех соучредителей Qn-SOLAR: Стивена Кая, Джека Рена и Аарона Ву, а также ключевых клиентов, включая дистрибьюторов, установщиков, EPC, разработчиков бизнеса и местный отдел продаж со всей Европы. Мероприятие проходило в павильоне Qn-SOLAR и предлагало коктейли, а также возможность задать вопрос по ключевым продуктам бренда: N-type TOPCon 182 мм 16BB cell, QNN182-HS585-72 и QNM182-HS410-54.

"В этот вечер мы отмечаем не только успех нашей продукции и наше присутствие на выставке Intersolar, но и прочность партнерских отношений с нашими клиентами и целеустремленность нашей команды. Мы стремимся предоставлять инновационные и экологически безопасные решения для удовлетворения энергетических потребностей мирового сообщества и с нетерпением ожидаем продолжения совместной работы над созданием более светлого и экологически безопасного будущего", – заявил соучредитель Qn-SOLAR Стивен Кай.

С момента своего основания Qn-SOLAR быстро поднялась на первое место в китайской отрасли производства фотоэлектрических элементов. Старшие члены коллектива Qn-SOLAR имеют более чем 15-летний опыт в области фотоэлектрических технологий и решений. С 2014 года по настоящее время установленная мощность подписанных проектов достигла 15 ГВт, а собственный актив солнечных электростанций превысил 1,5 ГВт. В 2022 году компания Qn-SOLAR официально вышла на мировой рынок в области солнечной энергетики.

В настоящее время Qn-SOLAR предлагает четыре основные категории продукции: PERC182, 210, TOPCon 182 и 210, в диапазоне от 410 до 705 Вт. Продукция компании может удовлетворить потребности различных применений. Компания специализируется на создании продукции, приспособленной для нужд различных клиентов и проектов, предлагая профессиональные интегрированные фотоэлектрические решения.

Ранее в этом году компания Qn-SOLAR сформировала локальную управленческую команду за пределами Китая, имеющую свои представительства в Европе, Северной Америке, Южной Америке и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Структура продаж была реорганизована таким образом, чтобы включать в себя региональное и страновое руководство, а также вспомогательные подразделения, что позволило применять более широкий и эффективный подход к удовлетворению потребностей клиентов.

Информация о компании Qn-SOLAR

Qn-SOLAR — профессиональный и полностью интегрированный производитель фотоэлектрической продукции с более чем 15-летним опытом работы по проектам EPC. Наше стремление предоставлять клиентам комплексные и выгодные решения сочетается с нашей неизменной приверженностью строгому контролю качества продукции и совершенствованию методов управления, обеспечивающих рентабельность. С расширением присутствия в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Европе, Северной Америке и Южной Америке бизнес-ландшафт компании Qn-SOLAR уже включает полную цепочку поставок фотоэлектрической продукции. К 2023 году производственная мощность наших солнечных панелей и модулей достигнет 69 ГВт и 39 ГВт соответственно, укрепив наши позиции в качестве одного из ведущих производителей в отрасли.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2103985/Jack_Ren__eighth_left__Stephen_Cai__seventh_left__co_founders_Qn_SOLAR.jpg

SOURCE Qn-SOLAR

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