QNB GROUP, EURO ÜST DÜZEY TEMİNATSIZ SENDİKASYON VADELİ KREDİSİNİN BAŞARILI BİR ŞEKİLDE YENİDEN FİNANSE EDİLDİĞİNİ DUYURDU

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QNB Group

Oct 20, 2024, 12:20 ET

1 MILYAR AVROLUK TESIS

DOHA, Katar, 20 Ekim 2024 /PRNewswire/ -- Orta Doğu ve Afrika'nın en büyük finans kuruluşu olan QNB Group, EURO cinsinden üst düzey teminatsız sendikasyon kredisinin başarılı bir şekilde yeniden finanse edildiğini duyurdu. 

QNB Group CEO'su Abdulla Mubarak Al-Khalifa konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

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QNB GROUP HEAD OFFICE
QNB GROUP HEAD OFFICE

"Bu refinansman hem küresel hem de bölgesel bankalardan yoğun ilgi gördü ve QNB'nin yatırımcı tabanını daha da genişletmesine olanak sağladı. İşlem, zorlu küresel piyasa koşullarına rağmen, yüksek kaliteli bir borçlanıcı olarak itibarımızı pekiştiren rekabetçi fiyatlarla önemli ölçüde fazla talep gördü. Bu işlemi, değerli ve kalıcı ilişkiler kurarken kendimizi MEASEA'da lider bir banka olarak konumlandırma yönündeki etkili stratejimizin açık bir teyidi olarak görüyoruz."

Üç yıl vadeli 1 milyar Avro tutarındaki kredi, hem bölgesel hem de uluslararası bankalar tarafından desteklenmiş ve sendikasyona 23 kurum katılarak önemli ölçüde fazla katılım sağlamıştır.

Sendikasyona Crédit Agricole Corporate ve Investment Bank, Société Générale ve Standard Chartered (Bookrunners ve Initial Mandated Lead Arrangers) liderlik etti. Standard Chartered Dokümantasyon Koordinatörü ve Société Générale Tesis Temsilcisi olarak görev yaptı.

QNB Group, Orta Doğu ve Afrika'nın lider finans kuruluşu olarak bölgenin en değerli bankacılık markalarından biri olarak kabul edilmektedir. Asya, Avrupa ve Afrika olmak üzere üç kıtada 28'den fazla ülkede güçlü bir varlığa sahip olan QNB, kapsamlı finansal hizmetler ve çözümler sunmaktadır. QNB'nin 31.000'den fazla profesyonelden oluşan ekibi, büyümeyi teşvik etmeye ve dünya çapındaki müşterilerin değişen ihtiyaçlarını karşılayan gelişmiş, özel ürün ve hizmetler sunmaya kendini adamıştır.

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