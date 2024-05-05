QNB Group, tanınmış aktör Ahmed Helmy'yi Marka Elçisi olarak atadı

DOHA, Katar, 5 Mayıs 2024 /PRNewswire/ -- Orta Doğu ve Afrika'nın en büyük finans kuruluşu olan QNB Group, yeni marka elçisi olarak ünlü aktör Ahmed Helmy ile anlaştığını duyurmaktan gurur duyuyor.

Duyuru, Grubun vizyonu ve markasının yansıttığı yenilikçilik ve mükemmellik değerleri ile aynı doğrultudadır. Bölgede kendi kuşağının en etkili sanatçılarından biri olan Ahmed Helmy'nin insani ve sanatsal bağlılığı, onu marka değerlerini pekiştirmek ve Grubun herkes için daha iyi bir gelecek inşa etme çabalarına katkıda bulunmak için ideal bir elçi haline getiriyor.

QNB Group appoints prominent actor Ahmed Helmy as Brand Ambassador

Ahmed, yeni görevinde en iyi müşteri deneyimini sağlamaya, yeni bir müşteri tabanı çekmeye, Grubun vizyonunu ve markasını desteklemeye ve müşteri ilişkileri kurmaya kendini adamış lider bir finans kuruluşu olarak Banka'nın imajını güçlendirecek.

Duyuruya ilişkin yorum yapan QNB Group İletişim Kıdemli Başkan Yardımcısı Sn. Heba Ali Al Tamimi şunları söyledi: "Ahmet Helmy'yi marka elçimiz olarak ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Olağanüstü kariyeri onu markamızı temsil edecek doğru kişilik haline getiriyor. Bu işbirliğinin, QNB Group'un en iyi yenilikçi çözüm ve hizmetleri sunma konusundaki taahhüdünü destekleyeceğini, lider bir finans kuruluşu olarak konumumuzu güçlendireceğini, faaliyet gösterdiğimiz topluluklarda kalıcı bir etki yaratacağını ve QNB'nin bölgedeki güvenilir bir finansal ortak olarak konumunu güçlendireceğini umuyoruz."

Bu ortaklık, Ahmed Helmy'nin en yüksek yenilik, mükemmellik ve başarı standartlarına kendini adamış bir bankacılık ikonu olan QNB ile paylaştığı ortak değerleri yansıtıyor.

QNB Grup şu anda Orta Doğu ve Afrika'nın en değerli banka markası konumunda. Bağlı ortaklıkları ve iştirak şirketleri aracılığıyla Grup, üç kıtada 28'den fazla ülkede faaliyet göstermekte ve kapsamlı bir gelişmiş ürün ve hizmet yelpazesi sunmaktadır. Toplam çalışan sayısı 30.000 olup, yaklaşık 900 lokasyonda, 5000 makinelik ATM ağıyla faaliyet göstermektedir.

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