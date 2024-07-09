QNB Grup: Şirketin 30 Haziran 2024 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Finansal Sonuçları

DOHA, Katar, 9 Temmuz 2024 /PRNewswire/ -- Orta Doğu ve Afrika (MEA) bölgesinin en büyük finans kuruluşu olan QNB, 30 Haziran 2024 tarihinde sona eren altı aylık döneme ilişkin sonuçlarını açıkladı.

QNB head office

Buna ek olarak, QNB Yönetim Kurulu, 17 Temmuz 2024 tarihli işlem kapanışında hak sahibi hissedarlara ödenmek üzere nominal hisse değerinin %33'ü oranında (hisse başına 0,33 QAR) bir ara dönem nakit temettü dağıtımına izin vermiştir. Önerilen ara dönem nakit temettü dağıtımı Katar Merkez Bankası'nın (QCB) onayına tabidir. Bu ara dönem temettü teklifi QNB'nin 60 yıllık tarihinde bir ilktir ve öncelikle QNB'nin uzun vadeli hissedarlarını ödüllendirmeyi amaçlamaktadır.

Şirketin 30 Haziran 2024 tarihinde sona eren altı aylık net kârı geçen yılın aynı dönemine kıyasla %7 artarak 8,2 milyar QAR'a (2,2 milyar USD) ulaştı. Faaliyet Geliri %9 artarak 20,1 milyar QAR'a (5,5 milyar USD) ulaşmıştır; bu da Grubun çeşitli gelir kaynaklarında büyümeyi sürdürme becerisini yansıtmaktadır.

Toplam Varlıklar 30 Haziran 2024 itibarıyla, 30 Haziran 2023'e kıyasla %5'lik bir artışla 1.261 milyar QAR'a (346 milyar USD) ulaşmış olup, bu artış temel olarak kredi ve avanslardaki %7'lik iyi büyümenin etkisiyle 879 milyar QAR'a (242 milyar USD) ulaşmıştır. Çeşitlendirilmiş müşteri mevduatı üretimi, müşteri mevduatlarının %6 oranında artarak 30 Haziran 2023 itibarıyla 891 milyar QAR'a (245 milyar USD) ulaşmasına yardımcı olmuştur. QNB'nin kredilerinin mevduatlara oranı 30 Haziran 2024 itibarıyla %98,7 olarak gerçekleşmiştir.

QNB Grup'un verimlilik (maliyet/gelir) oranı %22,4 olarak gerçekleşmiş olup, bu oran MEA bölgesindeki büyük finans kuruluşları arasında en iyi oranlardan biri olarak kabul edilmektedir.

Takipteki kredilerin brüt kredilere oranı 30 Haziran 2024 itibarıyla %3 olup, MEA bölgesindeki finans kuruluşları arasındaki en düşük oranlardan biridir ve Grubun kredi portföyünün yüksek kalitesini ve kredi riskinin etkin yönetimini yansıtmaktadır. Ayrıca, kredi zararı karşılama oranı %100'e ulaşmış olup, bu da Grubun takipteki kredilere yönelik benimsediği ihtiyatlı yaklaşımı yansıtmaktadır.

QNB Grup'un Sermaye Yeterlilik Rasyosu (SYR) 30 Haziran 2024 itibarıyla %19,2 olarak gerçekleşmiştir. Likidite Karşılama Oranı (LCR) ve Net İstikrarlı Fonlama Oranı (NSFR) 30 Haziran 2024 itibarıyla sırasıyla %185 ve %105 olarak gerçekleşmiştir. Bu oranlar, Katar Merkez Bankası'nın düzenleyici asgari gerekliliklerinden ve Basel III gerekliliklerinden daha yüksektir.

Toplam Özkaynaklar Haziran 2023'e göre %6 artışla 110 milyar QAR'a (30 milyar USD) yükselmiştir. Hisse başına kazanç 0,82 QAR'a (0,22 USD) ulaştı.

Grup istatistikleri

QNB Grup'un varlığı, üç kıtada 28'den fazla ülkeye yayılmış olup, yaklaşık 900 lokasyonda, 30.000 personel tarafından desteklenen 5.000 ATM ile faaliyet göstermektedir.

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