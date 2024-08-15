QNB Grup, pazara yön veren yetenekleri nedeniyle 2024 yılında Gelişmekte Olan Piyasalar için Dünyanın En İyi Bankası seçildi

DOHA, Katar, 15 Ağustos 2024 /PRNewswire/ -- Orta Doğu ve Afrika'nın en büyük finans kuruluşu olan QNB Grup, Global Finance Magazine tarafından 2024 yılında Gelişmekte Olan Pazarlar için Dünyanın En İyi Bankası seçilerek bu pazarlardaki pazar lideri yetenekleri ve güçlü varlığı takdir edildi.

Bu takdir, QNB'nin, müşterilerinin birden fazla pazardaki büyümesini desteklemek için uzmanlığı ve bölgesel erişimi sayesinde Orta Doğu ve Afrika, Asya ve Avrupa'da dünyanın en hızlı büyüyen pazarları aracılığıyla küresel ağını geliştirme taahhüdünün altını çiziyor.

World's Best Bank for Emerging Markets in 2024

Üç kıtada 28 ülkede önemli bir pazar lideri olan QNB Grup, müşterilerine sınıfının en iyisi hizmetleri sunmak ve kurumsal müşteriler için optimize edilmiş fonlama yaşam döngülerini kolaylaştırarak büyümelerini sağlamak için yenilikçi çözümleri ve uzmanlığıyla tanınmaktadır.

QNB'nin temel toptan bankacılık işine odaklanan ve risk yönetimi yaklaşımını sürekli geliştiren stratejisi, hem yerel pazarda hem de Orta Doğu, Afrika ve Güneydoğu Asya pazarında önemli bir büyüme sağladı. QNB'nin dijital dönüşümü iş operasyonlarını optimize ederken, Orta Doğu, Afrika ve Güneydoğu Asya (MEASEA) bölgesinde pazar payı kazanmaya devam etti.

QNB Grup Kurumsal ve Kurumsal Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Khalid Ahmed Al-Sada bu başarıya ilişkin olarak şunları söyledi "Gelişmekte olan ekonomilerin küresel kalkınma için önemi zaman içinde daha da artacak gibi görünüyor. QNB, MEASEA bölgesinde lider bir banka olma vizyonuna ulaşma yolunda küresel erişim ve uzmanlığıyla desteklenen bu pazarlar için istikrarlı bir şekilde lider bir banka olarak ortaya çıkmıştır.

Bu takdir sadece QNB'nin pazar lideri yeteneklerini sergilemekle kalmıyor, aynı zamanda müşterilerimizin sürekli değişen bir pazarda büyüme ve ölçek elde etmelerini sağlamak için geleneksel pazarlarda bile yenilikçi ürünler sunma konusundaki kararlılığımızın altını çiziyor."

Kazananlar, geçtiğimiz yılki performansa, itibar ve yönetim mükemmelliği gibi diğer kriterlere göre seçildi. Global Finance'in yayın kurulu, dünyanın dört bir yanındaki kurumsal finans yöneticileri, analistler ve bankacıların katkılarıyla seçimlerini yaptı.

Her yıl düzenlenen Dünyanın En İyi Bankaları 26. yılında finansal hizmetler sektörünün en prestijli ödülleri arasında yer alıyor.

QNB Grup şu anda Orta Doğu ve Afrika'nın en değerli banka markası konumunda. Grup, iştirakleri ve bağlı şirketleri aracılığıyla üç kıtada 28'den fazla ülkeye yayılmakta ve kapsamlı bir gelişmiş ürün ve hizmet yelpazesi sunmaktadır. Toplam çalışan sayısı 30.000'in üzerinde olup, 900'den fazla lokasyonda faaliyet göstermekte ve 5.000 makineden oluşan bir ATM ağına sahiptir.

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