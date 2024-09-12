QNB Hisse Geri Alımı

DOHA, Katar, 12 Eylül 2024 /PRNewswire/ -- QNB Grup Yönetim Kurulu 11 Eylül 2024 tarihli toplantısında, QNB Grup'un disiplinli sermaye dağıtımı ve tahsisi politikasının bir parçası olarak, Katar Menkul Kıymetler Borsası'nda 2,9 milyar QAR değerine kadar QNB hisselerinin (Doha: QNBK) geri alımını onaylama kararı aldı. Hisse Geri Alımı, Katar Merkez Bankası (QCB) ve Katar Finansal Piyasalar Otoritesi'nden (QFMA) düzenleyici onayların alınmasının ardından gerçekleştirilecektir.

QNB Group head office

QNB'nin kendi hisselerinin geri alımını başlatma kararı, mevcut ve gelecekteki hissedarların beklentileri, QNB Grup'un finansal pozisyonunun gücü, büyüme stratejisi, güçlü özkaynak getirisi, yüksek kalite ve üstün kazanç, özkaynak ve likidite ile ilgili finansal oranlar ve yatırımcı topluluğunun devam eden güveni dahil olmak üzere çeşitli faktörlerin dikkatli bir şekilde değerlendirilmesinden sonra ortaya çıkmıştır.

QNB'nin hisse geri alımı güven artırıcı bir önlem olup, yatırımcıların QNB'nin sağlam sermaye tahsis sürecine olan güvenini artırması, piyasa likiditesini iyileştirmesi ve getirileri yükseltmesi beklenmektedir.

QNB Grup, hisse geri alımını birikmiş karlarından ve QNB'de bulunan fazla likit fonlardan finanse etmeyi planlamaktadır. Hisse geri alımlarına rağmen QNB Grup, QCB ve Basel III gerekliliklerinin düzenleyici minimumlarının oldukça üzerinde güçlü sermaye tamponlarına sahip olmaya devam edecektir ve sermaye ve diğer rasyoları üzerinde herhangi bir önemli etki öngörmemektedir.

Hisse Geri Alımı, yürürlükteki QFMA kuralları ve düzenlemeleri uyarınca Açık Piyasa Geri Alım (OMR) mekanizması kullanılarak gerçekleştirilecektir.

Düzenleyici onaylar ve geri alım mekanizması da dahil olmak üzere geri alım sürecine ilişkin daha fazla bilgi ilerleyen zamanlarda açıklanacaktır.

Grup istatistikleri

QNB Grup'un varlığı, üç kıtada 28'den fazla ülkeye yayılmış olup, yaklaşık 900 lokasyonda, 30.000 personel tarafından desteklenen 5.000 ATM ile faaliyet göstermektedir.

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