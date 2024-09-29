QNB Hisse Geri Alımına Mevzuat Onayı

DOHA, Katar, 29 Eylül 2024 /PRNewswire/ -- QNB Grup, hisse geri alımına devam etmek için Katar Merkez Bankası (QCB) ve Katar Finansal Piyasa Otoritesi'nden (QFMA) ilgili tüm yasal onayları aldığını duyurmaktan memnuniyet duyar.

QNB Group Head Office

QNB Ana Sözleşmesi'nin 10. Maddesi uyarınca ve QNB Yönetim Kurulu'nun 11 Eylül 2024 tarihli kararına dayanarak QNB, 2024 tarihli 3 ve 4 numaralı QFMA kararına uygun olarak 2,9 milyar QAR tutarında hisse geri alımı gerçekleştirecektir. QNB Grup, hisse geri alımını QNB'deki mevcut nakit kaynaklarından finanse etmeyi planlamaktadır. Hisse Geri Alımı, yürürlükteki QFMA kuralları ve düzenlemeleri uyarınca Açık Piyasa Geri Alım (OMR) mekanizması kullanılarak gerçekleştirilecektir. Geri alım, 30 Eylül 2024 tarihinde sona eren dokuz aylık döneme ilişkin ara mali tabloların yayınlanmasının ardından, piyasa koşullarına tabi olarak ve QFMA Hisse Geri Alım kural ve düzenlemelerine uygun olarak başlayacaktır.

QNB'nin kendi hisselerinin geri alımını başlatma kararı, mevcut ve gelecekteki hissedarların beklentileri, QNB Grup'un finansal pozisyonunun gücü, büyüme stratejisi, güçlü özkaynak getirisi, yüksek kalite ve üstün kazançlar, özkaynak ve likidite ile ilgili finansal oranlar ve yatırımcı topluluğunun devam eden güveni dahil olmak üzere çeşitli faktörlerin dikkatli bir şekilde değerlendirilmesinden sonra ortaya çıkmıştır.

QNB Grup, QCB ve Basel III gerekliliklerinin düzenleyici minimumlarının oldukça üzerinde güçlü sermaye tamponlarına sahip olmaya devam edecektir ve planlanan hisse geri alımı nedeniyle sermaye ve diğer oranları üzerinde önemli bir etki beklememektedir.

Grup istatistikleri

QNB Grup'un varlığı, üç kıtada 28'den fazla ülkeye yayılmış olup, yaklaşık 900 lokasyonda, 30.000 personel tarafından desteklenen 5.000 ATM ile faaliyet göstermektedir.

Fotoğraf - https://mma.prnewswire.com/media/2518302/QNB_Group.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1917328/QNB_Group_Logo.jpg