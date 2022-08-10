全國黑人農民協會（NBFA）總裁 John Boyd 發佈關於拜登總統撤回支援黑人農民的官方聲明

拜登撤回對黑人農民的支援

維珍尼亞州博伊頓2022年8月10日 /美通社/ -- Boyd 為債務減免奮鬥了 30 多年後，當有色農民緊急救濟在去年獲通過並由拜登總統簽署《2021 年美國救援計劃法案》(American Rescue Plan Act of 2021) 成為立法時，他感到興奮莫名。Boyd 在南卡羅來納州初選期間與拜登會面討論黑人農民的困境，並獲拜登同意解決黑人農民的問題。同樣地，去年 7 月（2021 年）拜登再次向 Boyd 重申將與他會面，討論美國黑人農民的掙扎，以及美國黑人農民遲遲未獲一直以來廣受歡迎的債務減免。

還有什麼比這些更糟糕的：又有一位總統推翻其在疫情期間為幫助黑人和其他有色人種農民的立法；在衰退期間他們被發出止贖通知、農場經營成本創 40 年來新高、其廢除自己的立法之餘卻向烏克蘭農民提供數億美元的援助。

黑人農民在價格飆升之時面對疫情債務減免受拖延 候選人拜登在南卡羅來納州查爾斯頓與全國黑人農民協會創辦人兼總裁 John Boyd 會面。 拜登總統在華盛頓哥倫比亞特區與全國黑人農民協會創辦人兼總裁 John Boyd 會面。

《2022 年通貨膨脹削減法案》(Inflation Reduction Act of 2022) 第 22008 節廢除《2021 年美國救援計劃法案》第 1005 節對黑人、原住民和其他有色人種農民提供債務減免。

第 22008 節 廢除農業貸款援助。

《2021 年美國救援計劃法案》第 1005 節（7 U.S.C. 1921

備注；公法 117-2）已被廢除。

他在回應參議院最終通過法案時說：「我對這項立法行動極為失望。我準備為黑人、美國原住民和其他有色人種農民的債務減免而奮鬥，直至最高法院。我不會停止這些爭取。

美國農業部（USDA）對黑人農民的歧視猖獗並且嚴重。貸款還款計劃第 1005 條是彌補這些傷害的必要步驟。承認和糾正種族主義並非違憲或種族主義。」

立即觀看：《Black Farmers Face Delays In Pandemic Debt-Relief As Prices Soar》（黑人農民在價格飆升之時面對疫情債務減免受拖延）

https://www.youtube.com/watch?v=MHAjHSstgwk

我們呼籲我們的農民同業、鄰居和朋友加入 John Boyd 的行列，促請拜登總統簽發暫停農場止贖以拯救美國的農民。當國會正在辯論立法補救措施之時，拜登的暫停抵押必須包括對美國農業部旗下農業服務局（FSA）農場所有權直接和擔保貸款的止贖保護，就像其他農業貸款一樣。

美國農民值得被拯救！

請現在捐款以支援美國印第安農民協會和全國黑人農民協會。我們是 501(c)3 的非營利組織，為黑人和其他少數族裔以及小規模家庭農民提供倡議、外展和直接技術支援。

如欲採訪，請聯絡 John Boyd。電郵：[email protected] 或電話：804-691-8528。

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電話：(804) 691-8528

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National Black Farmers Association

SOURCE National Black Farmers Association