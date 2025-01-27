全球共享中国节 传奇盛宴贺新岁 大年除夕《传奇中国节 春节》7小时不间断直播 无缝衔接总台春晚

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CCTV4

Jan 27, 2025, 23:42 ET

北京2025年1月28日 /美通社/ -- 2025年1月28日 13:00-20:00，中央广播电视总台中文国际频道将推出《传奇中国节 春节》特别节目，无缝衔接中央广播电视总台春节联欢晚会。

2025年《传奇中国节 春节》将以"非遗春节 世界共享"为主题，设置海外多个分演播室，报道全球多地春节民俗现场，展示海外华侨华人迎接新春的喜乐氛围，并同世界各国人民共赏、共庆、共度首个非遗版春节。节目中将直通总台春晚，实时跟进晚会进程；采访春晚明星嘉宾及演职人员，讲述春晚里的节日故事；连线总台春晚四大分会场，总台记者带观众感受现场热烈气氛；探访首创无障碍春晚，解读春晚中的新科技。节目还将探访春节前夕各地年货市集、社火表演、年味"村晚"等特色活动，"非遗里的中国年"将挖掘非物质文化遗产带给当地历史文化的丰富滋养，体会中国人过春节的氛围感和仪式感。让中国节里的年味更足、家味更浓。此外，1月28日上午10:00-13:00，《传奇中国节》还将在央视频传奇中国节账号、CCTV4多媒体平台推出"传奇中国节•年来到"新媒体直播，逛年货大集、赏趣味民俗、看新春文明新风，过一个暖心暖意、团团圆圆的中国年。

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（海报)全球共享中国节 传奇盛宴贺新岁 大年除夕《传奇中国节 春节》7小时不间断直播 无缝衔接总台春晚 (PRNewsfoto/CCTV4)
（海报)全球共享中国节 传奇盛宴贺新岁 大年除夕《传奇中国节 春节》7小时不间断直播 无缝衔接总台春晚 (PRNewsfoto/CCTV4)

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