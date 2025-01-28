大年除夕《傳奇中國節 春節》7小時不間斷直播 無縫銜接總臺春晚

北京2025年1月28日 /美通社/ -- 2025年1月28日13:00-20:00，中央廣播電視總臺中文國際頻道將推出《傳奇中國節 春節》特別節目，無縫銜接中央廣播電視總臺春節聯歡晚會。

2025年《傳奇中國節 春節》將以「非遺春節 世界共用」為主題，設置海外多個分演播室，報導全球多地春節民俗現場，展示海外華僑華人迎接新春的喜樂氛圍，並同世界各國人民共賞、共慶、共度首個非遺版春節。節目中將直通總臺春晚，即時跟進晚會進程；採訪春晚明星嘉賓及演職人員，講述春晚裏的節日故事；連線總臺春晚四大分會場，總臺記者帶觀眾感受現場熱烈氣氛；探訪首創無障礙春晚，解讀春晚中的新科技。節目還將探訪春節前夕各地年貨市集、社火表演、年味「村晚」等特色活動，「非遺裏的中國年」將挖掘非物質文化遺產帶給當地歷史文化的豐富滋養，體會中國人過春節的氛圍感和儀式感。讓中國節裏的年味更足、家味更濃。此外，1月28日上午10:00-13:00，《傳奇中國節》還將在央視頻傳奇中國節帳號、CCTV4多媒體平臺推出「傳奇中國節•年來到」新媒體直播，逛年貨大集、賞趣味民俗、看新春文明新風，過一個暖心暖意、團團圓圓的中國年。

（海報)全球共用中國節 傳奇盛宴賀新歲 大年除夕《傳奇中國節 春節》7小時不間斷直播 無縫銜接總臺春晚 (PRNewsfoto/CCTV4)

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