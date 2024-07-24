Quick Cleaning 擴展全國業務，優質服務覆蓋美國主要城市

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Quick Cleaning

Jul 24, 2024, 10:27 ET

芝加哥2024年7月24日  /美通社/ -- 備受業界信賴和擁有 14 年豐富經驗的清潔服務供應商 Quick Cleaning欣然宣佈擴展業務至美國多個主要城市。Quick Cleaning 以其卓越的商業和住宅清潔服務而聞名，現將其優質服務拓展至紐約市、洛杉磯、三藩市、邁阿密、新奧爾良、奧斯汀、納什維爾和奧蘭多等美國各大主要城市。

拓展卓越的清潔服務

自成立以來，Quick Cleaning 一直致力於在芝加哥提供可靠和高質素的清潔服務，並建立了良好的口碑。作為一家由女性持有的家族式企業，我們一直秉承著以顧客滿意和重視社區價值為先的營運理念。我們的擴展，標誌著公司發展的新階段，為全國更多家庭和企業提供我們專業的服務。

全方位清潔服務

Quick Cleaning 是提供各種清潔服務的專家，可滿足商業和住宅客戶的獨特需求：

  • 活動清潔 ：從企業活動到私人派對，我們的團隊確保場地在活動前後均一塵不染，讓客戶專注於接待他們的賓客。

  • Airbnb 清潔服務 ：作為 認證的房屋交接清潔專家，我們深知保持高質素服務的重要性。我們的細緻清潔服務，幫助房東維持高評分，同時確保賓客擁有愉快的住宿體驗。

  • 辦公室清潔 ：潔淨的辦公室對生產力和員工福祉皆至關重要。我們提供「面面俱到」的辦公室清潔服務，營造一個健康和友好的工作環境。

  • 家政服務 ：我們的專業家政服務，確保家居潔淨、井然有序、賓至如歸。由定期家居清潔到深度清潔，我們會因應忙碌家庭的需要而定制我們的服務。

創造機會，婦女賦權

Quick Cleaning 致力於為美國各地的女性創造就業機會。我們提供高質素的持續訓練和支援，以確保我們的團隊成員具備提供卓越服務所需的技能與知識。透過在新城市拓展業務版圖，我們不僅滿足客戶對清潔服務的日益增長的需求，同時亦令更多女性獲得就業的機會，實現財務獨立。

便捷的網上預訂和定制

為了使我們的服務更加便利，Quick Cleaning 提供了便捷的在線預訂選擇。客戶可以通過我們的網站輕鬆安排清潔服務，選擇最適合他們繁忙時間的日期和時間。此外，我們的線上平台令客戶可定制整個清潔體驗，選擇特定的服務和清潔重點，務求精準滿足他們的需求。

我們當前服務的城市

通過業務擴張，Quick Cleaning 現已為以下城市的家庭和企業提供專業服務：

對品質和可靠性的承諾

Quick Cleaning 創始人 Maria Sanchez 表示：「在 Quick Cleaning的使命一直是以實惠的價格提供優質清潔服務。我們的擴展版圖涵蓋各大主要城市，彰顯我們對卓越的堅持，以及將值得信賴的服務帶給更多社區的殷切期望。我們期待與新客戶建立緊密的關係，並繼續堅持現有客戶重視的高標準。」

關於 Quick Cleaning

Quick Cleaning 已服務芝加哥地區 14 年，提供各種住宅和 商業清潔服務。我們盡心盡力的團隊，採用業界標準的設備和環保產品，提供卓越的清潔效果。我們提供全天候 24/7 的支援，全年無休，確保客戶隨時獲得所需的支援。

聯絡資料

有關 Quick Cleaning 和我們服務的更多資訊，請瀏覽 www.quickcleanchicago.com 或致電 773-800-2524 與我們聯絡。

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