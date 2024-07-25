Quick Cleaning在全国范围内扩张，为美国主要城市带来顶级服务

芝加哥, 2024年7月24日 /美通社/ -- 拥有14年经验的Quick Cleaning，作为清洁行业值得信赖的品牌，自豪地宣布将业务扩张到美国多个主要城市。 以其卓越的商业和住宅清洁能力而闻名的 Quick Cleaning 现在将在纽约市、洛杉矶、旧金山、迈阿密、新奥尔良、奥斯汀、纳什维尔和奥兰多提供顶级服务。

扩大卓越的清洁服务

自成立以来，Quick Cleaning因在 芝加哥 提供可靠且高质量的清洁服务而享有盛誉。 作为一家女性经营的家族企业，我们始终将客户满意度和社区价值放在首位。 我们的扩张是发展历程中的一个重要里程碑，它使我们得以将专业服务带给全国各地更多的家庭和企业。

全面的清洁服务

Quick Cleaning专门提供各种量身定制的清洁服务，以满足商业和住宅客户的独特需求：

创造机会并为女性赋能

Quick Cleaning致力于为美国各地的女性创造就业机会。 我们提供高质量的持续培训与支持，确保团队成员具备提供卓越服务所需的技能和知识。 通过扩张至新的城市，我们不仅可以满足日益增长的清洁服务需求，还可以让更多女性加入我们的团队并实现经济独立。

便利的在线预订和定制服务

为了使我们的服务更加便捷，Quick Cleaning提供了在线预订的便利。 客户可以通过我们的网站轻松安排清洁服务，选择最适合其繁忙日程的日期和时间。 此外，我们的在线平台允许客户定制他们的整个清洁体验，选择特定的服务和重点领域，以确保其需求得到精确满足。

我们现在服务的城市

随着我们的扩张，以下城市的家庭和企业现可享受到Quick Cleaning的专业服务：

质量和可靠性承诺

“Quick Cleaning的使命始终是以实惠的价格提供优质清洁服务，”Quick Cleaning创始人Maria Sanchez表示。 “我们在这些主要城市的扩张证明了我们对卓越的承诺，以及我们将值得信赖的服务带至更多社区的愿景。 我们期待与新客户建立稳固的合作关系，并持续维护现有客户所珍视的高标准。”

关于Quick Cleaning

Quick Cleaning在芝加哥地区服务了14年，提供广泛的住宅和 商业清洁服务 。 我们的专业团队使用行业标准设备和环保产品来提供卓越的成果。 我们全年无休，每天24小时提供服务，确保客户随时获得所需支持。

联系信息

如需了解有关Quick Cleaning及服务的更多信息，请访问www.quickcleanchicago.com或致电773-800-2524联系我们。

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