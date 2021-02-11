QVC与HSN联手寻找下一个品牌或独特产品
搜寻计划所发现的90多个新兴创业品牌将获得辅导，为空中直播和数字发布做好准备
Feb 11, 2021, 05:58 ET
宾夕法尼亚州西切斯特2021年2月11日 /美通社/ -- Qurate零售集团旗下的 QVC®美国公司与HSN®今天宣布：两家公司计划在2021年内介绍90多个服装、配饰、美容、烹饪、家装以及创新领域的新兴品牌。这两家公司均为跨平台视频直播品牌营销领域的领先企业。三分之二的胜出品牌自我认同为女性或少数族裔拥有，这反映了QVC与HSN致力于发展一个多元化和包容性的供应商社区。
QVC和HSN通过其第二期年度国际搜寻的“大发现”计划发现了这些品牌。该年度国际搜寻计划旨在发现有望带来下一个品牌或独特产品的创业者。入围者通过虚拟形式与一个由QVC和HSN营销主管、项目主持人、QVC和HSN知名品牌的创始人以及“2019大发现”的获奖者组成的评委团见面，证明他们有能力让自己的产品走进数以百万计的QVC和HSN客户的生活。
预期到3月底将推出23个品牌，包括Pili Ani和54 Thrones（美容）；Nude Barre和Poppy + Sage（配饰）；Pacific Northwest Cookie Company、Curly Girlz Candy和Pure Food by Estee（烹饪）；以及Go Hang It!和The Strappee（家居创新）。在新冠疫情期间，评委们看到了对家居装饰、食品和电子产品等领域需求的增长，他们寻找的是能够满足客户不断变化的需求的产品，以及对自己的品牌具有真情实感、满怀激情的优秀品牌故事讲述者。2021年第二季度及之后将推出更多的“大发现”品牌。
“每位企业家都以他们非凡的个人经历和创新产品感动了我们,”Qurate零售集团首席商品官兼QVC美国公司首席商务官Mary Campbell说道， “我们很高兴能为这些新兴企业提供一个全国性的舞台，让他们在多个平台上分享自己的故事，我们的团队成员也很荣幸有机会为他们的成长提供辅导和指南。正如“大发现”再次表明，创业精神在美国和世界各地都很活跃，我们知道，我们的客户将会受到这些新品牌的启发。”
QVC和HSN构成了世界最大的视频商务平台之一，通过广播频道覆盖美国9000多万个家庭（全球3.8亿个家庭），并通过流媒体、网络、移动设备和社交平台覆盖数百万个家庭。通过“大发现”选定的品牌将有机会扩大其影响范围和相关性，并直接与QVC和HSN客户分享其产品，通过所有这些平台覆盖这些客户。
2020年的“大发现”搜寻活动于7月开放，获得了创纪录的关注和国际影响力，部分原因是采取了“推销小组会”的虚拟形式。收到了来自于60多个国家和地区的2400多件产品。基于首次“大发现”所取得的成功以及最近相关类别的增长，2020年搜寻活动范围扩大，增加了四个新的类别，即家居装饰，家居创新，电子产品和烹饪（包括食品和厨房）。此外，还包括了2019年的五大类别，即服装、珠宝、配饰、鞋类和美容。
九月份，270名入围者分享了他们的品牌故事，并在网上向评委展示了他们的产品。超过100名入围者收到了一张“大发现入场券票”，邀请他们继续与QVC或HSN进行产品发现过程。
今年即将推出的品牌将跟踪2019年首届“大发现”活动获奖者，包括Mented Cosmetics、Sassy Jones、Cleo+Coco和Truth and Style，所有这些品牌在其首次现场直播亮相期间都已售罄，并将继续为QVC和HSN客户带来新产品。
配饰品牌Sassy Jones的老板、2019年“大发现”获胜者Charis Jones表示：“赢得‘大发现’是一次难以置信的经历，也是我们真正感激的经历。QVC和HSN平台让我们能够覆盖大量的受众并分享我们品牌背后的故事。这与客户之间建立的联系是独一无二的，是你无法通过其他零售体验找到的。QVC和HSN团队张开双臂欢迎我们，我们很高兴继续共同发展我们的品牌。”
QVC和HSN将再次利用其供应商社区的专业知识，为“大发现”获胜者提供辅导。Laura Geller、Peace Love World、Patricia Nash等品牌的创始人和其他领导人将与未来的企业家会面，回答问题，分享见解，并就生动、真实的产品故事创作提供指导。
“大发现”建立在QVC和HSN所做工作的基础上。他们通过借助视频直播讲述品牌故事、以发现为驱动的购物体验和忠诚客户社区建设的威力，启动和扶植一些当今最成功的品牌成长。Qurate零售集团最近宣布，2021年，集团将扩大其“聚焦小型企业” (Small Business Spotlight) 项目。这是一个与美国全国零售联合会 (NRF) 基金会合作的项目，旨在支持该公司的供应商群体以外的小型企业。2021年，QVC、HSN及姊妹品牌Zulily将向100位来自不同背景的创业者提供现场直播/或数字化曝光及其他各种类似的无偿服务。
如需了解关于“大发现”活动的更多信息，请在QVC.com或HSN.com上搜索“大发现”("The Big Find")。
如需获取“大发现”活动的数码资源，请访问：https://www.qurateretailgroup.com/media-item/big-find-2020_launches_final。
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关于QVC®与HSN®
QVC通过人际关系的威力传递发现的喜悦。每天，QVC都会吸引数以百万计的购物者，通过不断变化的熟悉品牌和全新产品的集合，从家居和时尚到美容、电子和珠宝，进行一次探索之旅。与此同时，QVC将购物者与有趣的个性、引人入胜的故事和屡获殊荣的客户服务联系起来。集团总部位于美国西切斯特，成立于1986，在美国、英国、德国、日本、意大利等地有零售业务，并在中国成立合资企业开展零售业务。在全球范围内，QVC在13个广播网络上并通过多个网站、手机app和社交媒体网页吸引购物者，覆盖约3.8亿个家庭。要了解更多信息，请访问：corporate.qvc.com，在Facebook、Instagram或Twitter上关注@QVC，或在Pinterest、YouTube或LinkedIn上关注QVC。
HSN通过激发热情来传递发现的快乐。HSN是一家领先的交互式时尚产品零售商，为客户提供精选的独家产品和顶级品牌。HSN汇聚了娱乐、个性化和行业专家，提供完全独特的购物体验。在HSN，客户可以在健康和美容、珠宝、家居/生活方式、时尚/配饰和电子产品中发现惊喜。QVC在两个广播网络上并通过网站、手机app和社交媒体网页吸引购物者，覆盖约9200万个家庭。HSN成立于40多年前，是第一个购物网络，总部设在 美国佛罗里达州圣彼得堡。要了解更多信息，请访问：corporate.hsn.com，在Facebook、Instagram或Twitter上关注@HSN，或在Pinterest、YouTube或LinkedIn上关注HSN。
Qurate Retail, Inc. (NASDAQ: QRTEA, QRTEB) 旗下包括QVC®、HSN®、Zulily®和Cornerstone等品牌（统称为"Qurate Retail GroupSM"）以及其他少数族裔相关业务权益和绿色能源领域的投资。除了交易型电子商务和传统的实体店之外，Qurate相信存在“第三种购物形式”。除了在视频商务领域处于世界领先地位外，Qurate零售集团还是北美十大电子商务零售商之一（据Digital Commerce 360统计），也是移动商务和社交商务领域的领导者。 要了解更多信息，请访问：www.qurateretailgroup.com，在Facebook、Instagram或Twitter上关注@QurateRetailGrp，或在YouTube或LinkedIn上关注Qurate Retail Group。
图片 - https://mma.prnewswire.com/media/1436112/QVC_and_HSN_Big_Find.jpg
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