/R E P E A T -- Cumucore in die Liste der „100 besten Edge-Unternehmen, die Sie im Auge behalten sollten" (Top 100 Edge Companies to Watch) von STL Partners aufgenommen/

HELSINKI, 20. Februar 2023 /PRNewswire/ -- Die Experten für private 4G/5G/6G-Mobilfunknetze von Cumucore sind erfreut, die Aufnahme des Unternehmens in die von STL Partners veröffentlichte Liste der „100 Edge Companies to Watch" des Jahres 2023 bekanntgeben zu können. Die Aufnahme von Cumucore in diese virtuelle Zusammenkunft der bedeutendsten Marktteilnehmer, welche Innovationen im Bereich des Edge-Computing vorantreiben, spiegelt die profunde Fachkenntnis und Reife des Unternehmens wider, wie auch dessen wachsende Liste an international zum Einsatz kommender Produkte und die Erfolgsbilanz beim Erreichen wichtiger finanzieller Ziele.

„Der Edge-Markt ist dynamisch und schnelllebig, und es war ein Vergnügen, mehr über die Errungenschaften einer ganzen Reihe von Unternehmen (von den bereits etablierten bis hin zu revolutionären Firmenneugründungen) zu erfahren", sagte Tilly Gilbert, Hauptberaterin bei STL Partners und Übungsleiterin für Edge-Computing.

Als einer der ersten Anbieter eines vollständig 3GPP-konformen privaten 4G/5G-Netzes mit einem virtualisierten Kern (Virtualized Core) macht Cumucore volle SDN/NFV-Fähigkeiten und strengste Sicherheit für einen schnell wachsenden Markt greifbar. Durch die Kombination der Flexibilität bei der Unterstützung beliebiger Anwendungen mit an Ort und Stelle verfügbaren Daten und Cloud-Kontrolle repräsentiert die Lösung von Cumucore genau die weiterentwickelten Edge-Funktionen, die STL Partners als branchenführend anerkennt.

„Die steigende Nachfrage nach diesen Netzwerken der nächsten Generation und die Anerkennung unseres ausgereiften Angebots zeigen, dass in der Branche ein wachsender Konsens darüber besteht, dass die herausragende 5G-App das private Netzwerk sein könnte", sagte Mika Skarp, leitender Produktmanager bei Cumucore.

Cumucore geht auf diese Nachfrage ein und hat eine Reihe von Systemen geliefert, die eine breite Palette von Anwendungsfällen abdecken. Zu den rentabelsten Lösungen gehört die Mobile POS-Lösung von Cumucore, die in Zusammenarbeit mit dem Integrator Poutanet für große Außenveranstaltungen wie das finnische Winterfestival Pikku Laskiainen und ein in diesem Frühjahr in Mitteleuropa stattfindendes großen Festival der elektronischen Musik entwickelt wurde. Das System wird auch eingesetzt, um die digitale Kluft in unterversorgten Gemeinden in Nigeria zu überbrücken. Die Lösung wurde in die engere Auswahlliste für den von WMC vergebenen GLOMO Award des Jahres 2023 für die beste Mobilfunk-Innovation für die vernetzte Wirtschaft aufgenommen und wird am Cumucore-Stand in Halle 7, Stand 7G41, zu sehen sein wird.

INFORMATIONEN ZU CUMUCORE

Cumucore bietet vollständig virtualisierte 4 G-, 5 G- und 6 G-Netzwerk-Kernprodukte und -dienste für den Einsatz in nicht-öffentlichen Netzwerken an. Das Unternehmen verfügt über mehr als ein Jahrzehnt an Erfahrung in der Bereitstellung von maßgeschneiderten NFV-, SDN Backhaul- und 4G/5G/6G-eVPC-Produkten sowie 5GLAN & TSN für eine Vielzahl von Nutzungen im Industrie-4,0-Bereich, bei Rundfunkmedien und im vernetzten Handel. Cumucore wurde 2013 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Esbo, Finnland.

