Рабочие прибрежной ветроэлектростанции прошли сертификацию с помощью виртуальной реальности

Эти 12 работников первыми в мире были сертифицированы с использованием виртуальной реальности.

«За прибрежной ветроэнергетикой — будущее энергетического сектора в США. Массачусетсу выпала честь стать первым штатом США, где в коммерческих масштабах развивается прибрежная ветроэнергетика, поэтому вполне закономерно, что первые рабочие, прошедшие революционный курс обучения с использованием виртуальной реальности, были сертифицированы именно здесь, — заявил Игл Ву (Eagle Wu), генеральный директор компании Vinci. — Наши инструменты виртуальной реальности позволяют решить кадровые проблемы и обеспечить эффективную и безопасную работу работников, занятых в прибрежной ветроэнергетике».

«Прибрежная ветроэнергетика будет играть важную роль в нашем будущем. Тесное сотрудничество между компаниями Vinci и SGRE заложило прочную основу для внедрения виртуальной реальности в целях ускорения обучения и повышения квалификации технических специалистов для прибрежных ветровых электростанций. Мы уверены в дальнейшем процветании и росте этого сектора», — заявила Изабель Ледезма (Ysabel Ledezma), руководитель отдела технического обучения компании SGRE.

Моделирование было создано при финансовой поддержке центра MassCEC. Помимо подготовки технических специалистов по ветротехнике, моделирование с использованием виртуальной реальности компании Vinci включает учебные курсы по прибрежной ветроэнергетике для учащихся школ и колледжей, а также моделирование судоходства через ветровые фермы промышленного масштаба. Более подробная информация о таком моделировании представлена на сайте www.vinci-vr.com.

Информация о компании Vinci: Компания VinciVR, основанная в 2017 году в Бостоне — это технологический стартап, целью которого является предоставление инновационного и эффективного обучения с использованием виртуальной реальности для различных отраслей промышленности. Решения компании Vinci используются в самых различных учебных программах, включая техническое обслуживание самолетов, обучение спецназа США и экологически чистая энергетика.

Информация о компании SGRE: 30 лет назад компания SGRE стала первопроходцем в области прибрежной ветроэнергетики, установив в 1991 году первую в мире прибрежную ветровую электростанцию — «Vindeby». В настоящее время, в условиях растущей необходимости решения проблемы изменения климата, компания SGRE настроена решительно, как никогда. Будучи мировым лидером в области прибрежной ветровой энергетики, компания SGRE твердо намерена внести свой вклад в решение этой проблемы. Совместно со своими партнерами компания SGRE стремится обеспечить будущее энергетической отрасли.

Игл Ву (Eagle Wu)

VinciVR

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