Рабочие прибрежной ветроэлектростанции прошли сертификацию с помощью виртуальной реальности
Jul 19, 2022, 07:00 ET
Важная веха для прибрежной ветроэнергетики и проектов создания первых прибрежных ветроэлектростанций в Соединенных Штатах
НЬЮ-БЕДФОРД (штат Массачусетс, США), 19 июля 2022 г. /PRNewswire/ -- Компания VinciVR (Vinci) в партнерстве с компанией Siemens Gamesa Renewable Energy (SGRE) сертифицировала с использованием виртуальной реальности (VR) 12 профсоюзных работников из Массачусетса, занятых в компаниях IBEW, MillWrights, Iron Workers и Piledrivers, на торговом терминале в Нью-Бедфорде. Эти курсы являются частью учебной программы организации Global Wind Organization (GWO). GWO является международным органом по сертификации, и сертифицированные ей программы обучения являются обязательным для работников ветроэнергетики.
Компания Vinci разработала моделирование портов и ветровых турбин с использованием виртуальной реальности для замены элементов практического обучения в ключевых курсах GWO, включая курс базовой технической подготовки и курс стропальщика-сигнальщика. Программное обеспечение позволяет пользователям реалистично вводить в эксплуатацию ветряную турбину и поднимать краном тяжелые грузы, такие как лопасти турбины. Благодаря подобному моделированию курсы можно проводить на таких рабочих местах, как Нью-Бедфорд, одновременно значительно сокращая расходы и обеспечивая реалистичное обучение. Ранее в этом году эти средства виртуальной реальности прошли аудит компании GWO и получили сертификацию для использования.
Эти 12 работников первыми в мире были сертифицированы с использованием виртуальной реальности.
«За прибрежной ветроэнергетикой — будущее энергетического сектора в США. Массачусетсу выпала честь стать первым штатом США, где в коммерческих масштабах развивается прибрежная ветроэнергетика, поэтому вполне закономерно, что первые рабочие, прошедшие революционный курс обучения с использованием виртуальной реальности, были сертифицированы именно здесь, — заявил Игл Ву (Eagle Wu), генеральный директор компании Vinci. — Наши инструменты виртуальной реальности позволяют решить кадровые проблемы и обеспечить эффективную и безопасную работу работников, занятых в прибрежной ветроэнергетике».
«Прибрежная ветроэнергетика будет играть важную роль в нашем будущем. Тесное сотрудничество между компаниями Vinci и SGRE заложило прочную основу для внедрения виртуальной реальности в целях ускорения обучения и повышения квалификации технических специалистов для прибрежных ветровых электростанций. Мы уверены в дальнейшем процветании и росте этого сектора», — заявила Изабель Ледезма (Ysabel Ledezma), руководитель отдела технического обучения компании SGRE.
Моделирование было создано при финансовой поддержке центра MassCEC. Помимо подготовки технических специалистов по ветротехнике, моделирование с использованием виртуальной реальности компании Vinci включает учебные курсы по прибрежной ветроэнергетике для учащихся школ и колледжей, а также моделирование судоходства через ветровые фермы промышленного масштаба. Более подробная информация о таком моделировании представлена на сайте www.vinci-vr.com.
Информация о компании Vinci: Компания VinciVR, основанная в 2017 году в Бостоне — это технологический стартап, целью которого является предоставление инновационного и эффективного обучения с использованием виртуальной реальности для различных отраслей промышленности. Решения компании Vinci используются в самых различных учебных программах, включая техническое обслуживание самолетов, обучение спецназа США и экологически чистая энергетика.
Информация о компании SGRE: 30 лет назад компания SGRE стала первопроходцем в области прибрежной ветроэнергетики, установив в 1991 году первую в мире прибрежную ветровую электростанцию — «Vindeby». В настоящее время, в условиях растущей необходимости решения проблемы изменения климата, компания SGRE настроена решительно, как никогда. Будучи мировым лидером в области прибрежной ветровой энергетики, компания SGRE твердо намерена внести свой вклад в решение этой проблемы. Совместно со своими партнерами компания SGRE стремится обеспечить будущее энергетической отрасли.
Игл Ву (Eagle Wu)
VinciVR
[email protected]
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SOURCE VinciVR
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