Расширяя мировой рынок, GWM TANK проводит конференцию по бренду в Саудовской Аравии

«Продукция TANK будет охватывать все потребности в поездках и удовлетворять нужды пользователей на различных уровнях», — заявил генеральный директор по Ближневосточному региону компании GWM Дэвид Сюй (David Xu).

«Состоялся первый запуск за пределами Китая. Это свидетельствует о признании саудовским рынком и уверенности компании GWM в успехе этого бренда», — заявил г-н Файсал Аль Курайши (Faisal Al Quraishi), старший представитель местного торгового представительства.

В то же время GWM TANK300 был официально открыт для предварительного заказа, а еще одна тяжелая модель, GWM TANK500, также была представлена широкой публике.

GWM TANK высоко ценит роскошь и комфорт. В обеих моделях, представленных на выставке, используется несколько схем звукоизоляции и шумоподавления, что позволяет пользователям наслаждаться высоким качеством тишины даже в шумном окружении. Сидения в высокотехнологичной версии GWM TANK300 обеспечивают максимальный комфорт водителю и пассажирам благодаря мягкой и нежной коже кресел и другим конструктивным особенностям.

Модели этого бренда также обладают повышенной проходимостью. Обе представленные модели оснащены множеством специализированных внедорожных устройств, таких как механическая блокировка дифференциала передних и задних осей с электронным управлением. Когда автомобиль застрял на дороге с глубокими выбоинами и одно колесо проскальзывает, водитель может использовать кнопку электрического управления, чтобы заблокировать дифференциал и быстро выбраться.

Функция интеллектуального внедорожника — еще одно выдающееся достижение этого бренда. Продукция изготавливается на основе «Платформы GWM TANK». Эта платформа имеет три достоинства — мощность, функция интеллектуального внедорожника и высокая надежность. Что касается функции интеллектуального внедорожника, обе модели оснащены системой помощи при езде по бездорожью Crawl Control, которая может облегчить и повысить безопасность вождения. При активации этой системы транспортное средство может автоматически осуществлять управление мощностью и торможение. Для безопасного и плавного прохождения дороги водителю необходимо управлять только направлением движения.

В настоящее время GWM TANK уже пользуется популярностью на китайском рынке с момента его выпуска. Согласно отчету о продажах, опубликованному компанией GWM, для внедорожников GWM TANK уровень проникновения на рынок уже превышает 50% во внедорожном сегменте Китая после их выпуска около года назад.

В этом году компания GWM планирует запустить GWM TANK500 в Саудовской Аравии. Обе модели TANK, GWM TANK300 и GWM TANK500, будут последовательно выпускаться на других мировых рынках, включая Австралию, Южную Африку, Юго-Восточную Азию и Южную Америку, распространяя волны «тренда TANK» по всему миру.

Видео — https://mma.prnewswire.com/media/1853422/Tank300_Final_B_2.mp4

SOURCE GWM