Развитие женского здравоохранения: Mindray представляет новую систему диагностики Nuewa I9

«Nuewa I9 обеспечивает непревзойденное качество ультразвукового сканирования в своем классе. Все функциональные элементы и новшества разрабатывались специально для решения повседневных задач, с которыми сталкивается медицинский персонал в отделениях акушерства и гинекологии. Результатом этих разработок стала комплексная интеллектуальная система для чрезвычайно эффективного ухода, охватывающего весь неразрывный процесс от предгестационной подготовки до родовспоможения и послеродового периода», — сообщал руководитель подразделения систем визуализации компании Mindray Хэ Сюцзинь (He Xujin).

Система Nuewa I9 отличается тщательно продуманной конструкцией для обеспечения максимального удобства. Возможность складывания по высоте и компактный корпус позволяют легко перемещать ее через дверные проемы для быстрого доступа во все отделения. В то же время принципиально новая панель управления iConsole со специальным функционалом для проведения обследований оптимизирована для адаптации к различным клиническим сценариям, а ее клавиши управления электронными чернилами индивидуально настраиваются под наиболее часто используемые функции.

Вся система работает на базе разработанной компанией Mindray революционной платформы ZST+, которая преодолевает традиционные компромиссные ограничения, обеспечивая исключительное качество изображения для бесчисленного множества средств визуализации с непрерывными усовершенствованиями. Nuewa I9 также оснащается автоматизированными средствами для оптимизации рабочих процессов и повышения эффективности ухода за женщинами и новорожденными, включая Smart-VTrace, Smart Pelvic и Smart Hip.

Одним из наиболее значительных нововведений, представленных в системе Nuewa I9 компании Mindray, является сценарно-ориентированная технология объемного сканирования Smart Scene 3D, обеспечивающая автоматическую идентификацию характеристик ткани и диагностику для конкретных органов. Данная технология поддерживает всю процедуру обследования начиная с автоматической идентификации клинических сценариев с последующим использованием автоматизации в каждой точке, от оптимизации режима визуализации до получения проекции, количественного анализа и создания автоматизированного рабочего процесса. В результате Nuewa I9 снижает рабочую нагрузку, связанную с ручными операциями, сокращает время сканирования для отдельных пациентов и обеспечивает по-настоящему простую, точную и быструю диагностику.

Кроме того, Nuewa I9 обеспечивает в высочайшей степени интуитивно понятные взаимодействия между режимами 3-мерной и 4-мерной визуализации с уменьшенной необходимостью регулировки параметров вручную. Врачам достаточно одного щелчка мыши для выбора нужного эффекта в различных сценариях применения, в частности Routine, iLive, Bone, Tissue и Follicle. Система имеет предустановленные настройки визуализации для обеспечения оптимальных эффектов объемной визуализации и простоты использования во всех возможных клинических сценариях для акушерства и гинекологии.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1528212/Newwa_I9.jpg

SOURCE Mindray