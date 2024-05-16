Redington 4. Çeyrekte 22,513 Crore Rupi Rekor Gelir Elde Etti, Yıllık Gelir 89,610 Crore Rupiye Yükseldi

• 2024 Mali Yılı gelirleri 89.600 Crore Rupi'yi aştı

• 4Ç MY'24 Yıllık bazda %3 Gelir artışı; %5 PAT artışı

• 2024 Mali Yılı Gelir artışı %13

CHENNAI, Hindistan, 16 Mayıs 2024 /PRNewswire/ -- Redington Ltd (NSE: REDINGTON), bugün 31 Mart 2024'te sona eren çeyreğe (24. Çeyrek Mali Yılı) ve tüm iş segmentlerinde sektöre kıyasla güçlü bir performans sergileyen 24 Mali Yılının tamamına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

22.513 Crore ile 4. çeyrekte toplam küresel gelirler, yıllık %3 büyüme ile herhangi bir yılın 4. çeyreğinde şimdiye kadarki en yüksek performans olurken, 326 Crore ile PAT yıllık %5 büyüdü. Şirket 24 mali yılının tamamında bir önceki yıla kıyasla %13'lük bir büyüme ile 89.610 Crore gelir ve 1.219 Crore PAT elde ettiğini bildirdi.

İşletmeler ve coğrafyalar arasında sağlam bir uygulama ile desteklenen Redington, rekabet ettiği pazarlarda pay kazanmaya ve yeni fırsatlar elde etmeye devam ediyor. 4. Çeyrek'te Şirketin bazı kilit Coğrafyaları iyi bir büyüme gösterdi. Hindistan yıllık bazda %9 büyürken, Suudi Arabistan (Suudi Arabistan Krallığı) yıllık bazda %15 büyümüştür. Şirket, bu rekor performansın, pazara ulaşma kabiliyetlerimizi geliştirmeye, daha derin marka ilişkileri kurmaya, tekliflerimizi daha kapsamlı hale getirmeye ve iş modelindeki yeniliklere yönelik devam eden yatırımların bir sonucu olduğunu vurguladı.

"Güçlü bir 3. çeyreğin ivmesi üzerine inşa edilen Redington'ın 4. çeyrek ve 24. mali yıl sonuçları, kârlı büyümeye yönelik çabalarımızın devam eden başarısını yansıtmaktadır. Karlı büyüme coğrafyalarına odaklanarak, yeni gelir akışlarına yatırım yaparak ve yeteneklerimizi geliştirerek bu duruma uyum sağladık. Bu mali yıl, liderlik konumunu korumaya devam ederken tüm iş birimlerinde istikrarlı bir büyüme elde etmesiyle öne çıkıyor. Teknoloji dağıtımı temel gücümüz olmayı sürdürürken, bulut işinin büyümesi, profesyonel hizmetler tarafından geliştirilen abonelik ve tüketim işinin daha hızlı benimsenmesiyle sağlandı. Girişimler, iş planları, farklılaştırılmış pazara açılma yaklaşımları ve dağıtımını yapacağımız satıcılar tarafından piyasaya sürülecek yapay zeka destekli çözümler aracılığıyla Markalarla olan güçlü bağımız, Redington'ı önümüzdeki yıllarda sürdürülebilir büyüme ve pazar payı liderliği için konumlandıracaktır." dedi Sn. V.S. Hariharan, Grup CEO'su, Redington Ltd.

*23 Mali Yılı'na ilişkin ayrıntılı Mali Rapora buradan erişebilirsiniz : https://www.bseindia.com/xml-data/corpfiling/AttachLive/6491f885-b5cd-48de-91cd-ba69af88e664.pdf

Güvenli Liman

Bu bültende yer alan bazı ifadeler ileriye dönük ifadelerdir. İş, gerçek sonuçların burada belirtilenlerden önemli ölçüde farklı olmasına neden olabilecek çeşitli riskler ve belirsizlikler içermektedir. Burada yapılan tüm ileriye dönük beyanlar, Şirket yönetiminin halihazırda sahip olduğu bilgilere dayanmaktadır ve Şirket, zaman zaman Şirket tarafından veya Şirket adına yapılabilecek herhangi bir ileriye dönük beyanı güncellemeyi taahhüt etmez.

Redington Ltd Hakkında:

Entegre teknoloji çözümleri sağlayıcısı ve bir Fortune 500 şirketi olan Redington Limited, inovasyon ve benimseme arasındaki boşluk olan teknoloji sürtüşmesini ele alarak işletmelerin dijital dönüşüm yolculuklarına olanak tanır. Redington, 60 yan kuruluş ofisi, 300'den fazla marka birliği ve 43.000 kanal ortağı aracılığıyla 38 pazarda varlığıyla Hindistan, Singapur, Güney Asya, Orta Doğu, Afrika ve Türkiye'de BT/ITeS, Telekom, Yaşam Tarzı ve Güneş enerjisi ürünlerinin tüm kategorileri için sorunsuz ve uçtan uca dağıtım sağlamaktadır. Teknolojiye, yeniliklere ve ortaklıklara yoğun bir şekilde odaklanan Redington, dünya çapında en güvenilir ürün, hizmet ve çözüm distribütörlerinden biridir.

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