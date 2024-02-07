Redington Ltd rekor kıran Q3FY24 Sonuçlarını açıkladı : Şimdiye Kadarki En Yüksek Gelire ve Net Kârda Ardışık Büyümeye Ulaştı

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Redington

07 Feb, 2024, 10:23 ET

  • 24 finansal yılının 3. çeyreğinde 23.550 Milyon Rupi gelir elde edildi;
  • Geçmişteki herhangi bir çeyrekte elde edilen en yüksek Gelir;
  • Gelirlerde çeyreksel bazda %6 büyüme; FAVÖK %1, PAT ise %12 oranında arttı

CHENNAI, Hindistan, 7 Şubat 2024 /PRNewswire/ -- Redington Ltd (NSE: REDINGTON) (BSE: 532805), bugün 31 Aralık 2023'te sona eren çeyreğe ilişkin finansal sonuçlarını (Q3 FY'24) açıkladı ve tüm iş segmentlerinde sektör karşısında güçlü bir performans sergiledi.

23.550 Milyon Rupi ile 3. çeyrekte genel küresel gelir, yıllık bazda %8 oranında güçlü bir artış göstererek herhangi bir çeyrekte şimdiye kadarki en yüksek seviyeye ulaşırken, PAT %1,45 seviyesinde gerçekleşti.

İşletmeler ve coğrafyalar arasında sağlam bir uygulama ile desteklenen Redington, rekabet ettiği pazarlarda pay kazanmaya ve yeni fırsatlar elde etmeye devam ediyor. Şirket, bu rekor performansın teknoloji yeteneklerini geliştirmeye, daha derin marka ve iş ortağı ilişkileri kurmaya, kapsamlı teklif genişliğine ve pazara giriş ve iş modellerindeki yeniliklere yönelik devam eden yatırımların bir sonucu olduğunu vurguladı. 

"24. finansal yıldaki büyümemiz, kendimizi pek çok boyutta yeniden keşfetmemiz sayesinde gerçekleşti. Yeni gelir akışlarına önemli yatırımlar yaptık, pazara çıkış yollarına odaklandık, dijital yeteneklerimizi geliştirdik, platformlar oluşturduk ve pazara daha hızlı çıkmamızı sağlayacak süreçler oluşturduk ve müşterilerimize bizimle tercih ettikleri şekilde etkileşim kurmaları için seçenekler sunduk. Teknoloji dağıtımı temel değer önerimiz olsa da, hiper ölçekleyici ve yazılım hizmetleri ile özel ve genel Bulut için bazı yönetilen hizmetleri etkinleştirmek ve yeniden satmak için yetkinlikler ve yetenekler geliştirmeye odaklandık. Dijital dönüşümün ve sürekli pazar değişimlerinin yaşandığı bu çağda, olağanüstü değer sunan girişimleri hayata geçirerek müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bu müşteri odaklı yaklaşım, pazar payı kazanımlarımıza katkıda bulunmakta ve büyüme yörüngemizi güçlendirmektedir. 

Ortaklarımızın ekosistemimizde oynadığı kritik rolün farkındayız ve karşılıklı başarımız için onlara kaynak ve destek sağlamaya kararlıyız." dedi Bay V.S. Hariharan, Grup CEO'su, Redington Ltd.

Redington'ın Teknoloji Sürtüşmesini - inovasyon hızı ile teknolojinin benimsenme hızı arasındaki uçurum - ele alma çabası, iş, Ar-Ge ve pazar stratejisini şekillendiren önemli bir itici güçtür. Dijitale yoğun bir şekilde odaklanan şirket, özel Mükemmellik Merkezleri (COE'ler) aracılığıyla ortaklarının becerilerini geliştirmeye ve yükseltmeye yatırım yapıyor ve onlara yeni çağ teknoloji ürünlerine, hizmetlerine ve çözümlerine daha fazla erişilebilirlik sağlıyor.

*24'ün Finansal Yıl 3. çeyreğine ilişkin ayrıntılı Finansal Rapora buradan erişebilirsiniz : https://www.bseindia.com/xml-data/corpfiling/AttachLive/8c090e95-d052-4024-bed8-ad374ff0dde7.pdf.

Güvenli Liman

Bu bültende yer alan bazı ifadeler ileriye dönük ifadelerdir. İş, gerçek sonuçların burada belirtilenlerden önemli ölçüde farklı olmasına neden olabilecek çeşitli riskler ve belirsizlikler içermektedir. Burada yapılan tüm ileriye dönük beyanlar, Şirket yönetiminin halihazırda sahip olduğu bilgilere dayanmaktadır ve Şirket, zaman zaman Şirket tarafından veya Şirket adına yapılabilecek herhangi bir ileriye dönük beyanı güncellemeyi taahhüt etmez.

Redington Ltd Hakkında:

Entegre teknoloji çözümleri sağlayıcısı ve bir Fortune 500 şirketi olan Redington Limited, inovasyon ve benimseme arasındaki boşluk olan teknoloji sürtüşmesini ele alarak işletmelerin dijital dönüşüm yolculuklarına olanak tanır. Redington, 60 yan kuruluş ofisi, 300'den fazla marka birliği ve 43.000 kanal ortağı aracılığıyla 38 pazarda varlığıyla Hindistan, Singapur, Güney Asya, Orta Doğu, Afrika ve Türkiye'de BT/ITeS, Telekom, Yaşam Tarzı ve Güneş enerjisi ürünlerinin tüm kategorileri için sorunsuz ve uçtan uca dağıtım sağlamaktadır. Teknolojiye, yeniliklere ve ortaklıklara yoğun bir şekilde odaklanan Redington, dünya çapında en güvenilir ürün, hizmet ve çözüm distribütörlerinden biridir.

Daha fazla bilgi için, lütfen şu adresi ziyaret edin https://redingtongroup.com.

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1824727/3499090/Redington_Logo.jpg 

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