Redington, Q1FY24 Sonuçlarını Açıkladı: Şimdiye kadarki en yüksek 1. Çeyrek geliri, şimdiye kadarki en yüksek 1. Çeyrek brüt karı

Q3FY23 Q1FY24 için 21,251 Crore Gelir, 26% YoY

Q3FY23 1,248 Crore Brüt Kar, 17% YoY

CHENNAI, Hindistan, 3 Ağustos 2023 /PRNewswire/ -- Redington Ltd (NSE: Redington) (BSE: 532805), bugün 30 Haziran 2023 tarihinde sona eren Q1FY24 için finansal sonuçlarını açıkladı. Tüm iş segmentleri ve coğrafyalarında sektör karşısında güçlü bir performans sergiledi.

Rs'de. 21,251 crore, çeyrek için toplam küresel gelir güçlü bir 26% YoY ve SC'de büyüyen herhangi bir Q1 için şimdiye kadarki en yüksek gelir oldu. 1,248 Crores, 17% YoY ile şimdiye kadarki en yüksek 1. Çeyrek brüt karını kaydetti. Ancak faiz ve faktoring ücretlerindeki önemli artış nedeniyle PAT yıllık bazda 21% düştü. Her ikisi de küresel finans piyasalarının devam eden durumundan kaynaklanmıştır ve yılın2. yarısında normalleşmeye başlaması beklenmektedir. Cloud Şirketi - kuruluş için güçlü bir odaklanma alanı - Rs'nin en yüksek üç aylık gelirini elde etti. Yıllık 44% büyüme ile 674 crore.

Redington'ın bu çeyrekteki güçlü performansı, teknoloji yeteneklerine, daha derin ortak ilişkilerine ve yenilikçi iş modellerine yaptığı sürekli yatırımlardan kaynaklanmaktadır. Şirketin son iki yıldaki dijital dönüşüm yolculuğu, güvenilir bir dijital distribütör ve teknoloji çözümleri sağlayıcısı olma yolundaki gelişimini katalize etti. Dijital platformları CloudQuarks ve Redington Online, buluta, yönetilen hizmetlere ve kapsamlı bir kurumsal teknoloji ürünleri ve çözümlerine erişilebilirliği önemli ölçüde artırdıkları için ilgi görmeye devam ettiler.

"Dünya çapında BT ve Teknoloji harcamalarındaki yavaşlama Q1FY24'te devam ederken, Redington çok güçlü bir büyüme çeyreğine tanık oldu. Erişimi, kapsamı ve coğrafi genişlemeyi genişletmeye yönelik çabalarımız ve odaklanmamız, işletmelerin dijital dağıtım platformlarımız aracılığıyla çok çeşitli teknoloji ürünlerine, hizmetlerine ve çözümlerine erişebilmelerini sağladı. İş ortağı ağımızı güçlendirmeye ve son müşterilerinin gereksinimlerini daha iyi karşılayabilmeleri için onları doğru eğitim ve kaynaklarla donatmaya devam ediyoruz" dedi. Bay Rajiv Srivastava, Redington Ltd. Genel Müdürü

Redington, inovasyon, teknoloji ve ortaklıkları sinerji haline getirerek dünyada var olan ayrımları ortadan kaldırmaya yönelik güçlü ve sarsılmaz bir kararlılığa sahiptir. Bu vizyon, şirketin 5G, Nesnelerin İnterneti (IoT), Uç Bilişim ve Üretken Yapay Zeka gibi tüm teknolojik atılımlarda ve yeniliklerde ön saflarda yer almasını ve bunların İşletmeler, KOBİ'ler ve Devlet sektörü tarafından benimsenmesini sağlamasına imkan verdi.

* Q1FY24 için ayrıntılı Mali Rapora buradan erişilebilir:

https://redingtongroup.com/financial-reports/

Güvenli Liman

Bu sürümdeki bazı ifadeler ileriye dönük ifadelerdir. İş, fiili sonuçların burada belirtilenlerden önemli ölçüde farklı olmasına yol açabilecek çeşitli riskler ve belirsizlikler içerir. Burada verilen tüm ileriye dönük beyanlar, Şirket yönetiminin şu anda elinde bulunan bilgilere dayanmaktadır ve Şirket, zaman zaman Şirket tarafından veya adına yapılabilecek herhangi bir ileriye dönük beyanı güncellemeyi taahhüt etmemektedir.

Redington Ltd hakkında:

Entegre bir teknoloji çözümleri sağlayıcısı ve bir Fortune 500 şirketi olan Redington Limited, yenilikçilik ve adaptasyon arasındaki boşluk olan teknoloji sürtüşmelerini ele alarak işletmelerin dijital dönüşüm yolculuklarında onlara yardımcı oluyor. 60 alt bürosu, 300'den fazla marka birliği ve 43.000 kanal ortağı aracılığıyla 38 pazarda varlığını sürdüren Redington, Hindistan, Singapur, Güney Asya, Orta Doğu, Afrika ve Türkiye'deki tüm bilişim/ITeS, Telecom Yaşam tarzı ve Güneş ürünleri kategorileri için sorunsuz ve uçtan uca dağıtım imkanı sunmaktadır. Redington; teknolojiye, yeniliklere ve ortaklıklara yoğun şekilde odaklanarak dünya çapında en güvenilir ürün, hizmet ve çözüm distribütörlerinden biri olmuştur.

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Ira Bhadoria

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