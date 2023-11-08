Redington Q2FY24 sonuçlarını duyurdu: Çeyrekte dikkate değer bir büyüme bildirdi

Rs. Q2FY24 için 22,297 Core Gelir, çeyreğe göre 5%

Rs. 514 Crore faaliyet karı

FAVÖK ve PAT sırasıyla 17% ve 22% arttı, sırasıyla QoQ

CHENNAI, Hindistan, 8 Kasım 2023 /PRNewswire/ -- Redington Ltd (NSE: Redington), bugün 30 Eylül 2023 tarihinde sona eren Q2 FY24 için finansal sonuçlarını duyurdu. Şirket, Bulut, Mobilite, Teknoloji ve Uç nokta çözümleri olmak üzere tüm işletme segmentlerinde sektöre kıyasla güçlü bir performans sergiledi. Hindistan, Orta Doğu Afrika Bölgesi ve Türkiye olmak üzere tüm coğrafyalarda güçlü büyüme sağlamak için dünya genelinde ekonomik ve jeo-politik konulardan kaynaklanan pazar belirsizliklerinden başarılı bir şekilde faydalandı.

Rs'de. 22,297 Crore, Q2FY24 için toplam küresel gelir yıllık bazda 17% ve çeyreğe göre 5% oranında güçlü bir artış gösterdi. Rs'de. 514 Crore, çeyreksel bazda 17% ile iyi bir 2. çeyrek faaliyet kârı kaydetti.

"Redington'ın bu çeyrekteki büyümesi ve başarısı sağlam ve çok yönlü stratejimiz sayesinde gerçekleşti. Stratejik satıcı ortaklıkları, yeni ürün lansmanları ve doğrudan perakendeye satış, kurumsal segment için teknoloji çözümleri, yeni ortaya çıkan tüketici kategorileri için pazara açılma odaklı girişimler gibi Redington-led girişimler aracılığıyla büyüme fırsatlarından yararlandık. Bulut işletmesi, tüketime ve ilgili bulut hizmetlerine olan talebin etkisiyle yıllık bazda 25% oranında büyümeye devam etti. Redington'ın Redington'ın, ortaklara yanıt verme verimliliğini ve hızını artırmaya, daha küçük ortaklara erişim sağlamaya ve talebi artırmaya yönelik B2B platformu aracılığıyla dijital stratejisi, başarının tadını çıkarmaya ve pazara açılma yaklaşımımızı güçlendirmeye devam etti. Bu ortak çabalar sadece bu çeyrekte önemli bir pazar iyileştirmesine katkıda bulunmakla kalmadı, aynı zamanda sürdürülebilir başarımız için sağlam bir temel oluşturdu." dedi Bay. V S Hariharan, Grup CEO, Redington Limited.

Redington'un dünya çapındaki farklılıklar arasında köprü kurmaya yönelik kararlı kararlılığı, yenilikçiliğin, teknolojinin ve stratejik ortaklıkların sinerjisinden yararlanma becerisine dayanmaktadır. Bu vizyoner yaklaşım, şirketi, işletmelere, SMBs, tüketicilere ve kamu sektörüne fayda sağlayan, dönüştürücü teknolojilerin geliştirilmesinde öncü olarak konumlandırıyor.

* Q2FY24 için ayrıntılı mali rapora buradan ulaşılabilir: Finansal Raporlar – Redington (redingtongroup.com)

Güvenli Liman

Bu sürümdeki bazı ifadeler ileriye dönük ifadelerdir. İş, fiili sonuçların burada belirtilenlerden önemli ölçüde farklı olmasına yol açabilecek çeşitli riskler ve belirsizlikler içerir. Burada yapılan tüm ileriye dönük beyanlar halihazırda Şirket yönetiminin elinde bulunan bilgileri temel almaktadır ve Şirket zaman zaman Şirket tarafından ya da Şirket adına yapılabilecek herhangi bir ileriye dönük beyanı güncellemeyi taahhüt etmez.

Redington Limited hakkında:

Entegre bir teknoloji çözümleri sağlayıcısı olan Redington Limited, yenilikçilik ve benimseme arasındaki boşluk olan teknoloji sürtünmesini™ ele alarak işletmelerin dijital dönüşüm yolculuklarına olanak sağlar. Redington, 60 bağlı ofis, 300'den fazla marka birliği ve 43.000 kanal ortağı aracılığıyla 38 pazarda varlığını sürdürerek Hindistan, Singapur, Güney Asya, Orta Doğu, Afrika ve Türkiye'deki tüm BT/ITeS, Telecom, Yaşam Tarzı ve Güneş ürünleri kategorileri için kesintisiz uçtan uca dağıtım sağlar. Redington, teknoloji, yenilikler ve ortaklıklara odaklanarak dünya genelinde en güvenilir ürün, hizmet ve çözüm distribütörlerinden biridir.

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Medya İrtibat:



Ira Bhadoria

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