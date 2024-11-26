Reju и Nouvelles Fibres Textiles налаживают сотрудничество для создания экосистемы замкнутого цикла текстильных отходов во Франции

ПАРИЖ, 26 ноября 2024 г. /PRNewswire/ -- Reju™, прогрессивная компания по регенерации текстиля, и французская компания Nouvelles Fibres Textiles (NFT), специализирующаяся на восстановлении текстиля по окончании срока службы, сегодня объявили о сотрудничестве в области сбора и переработки текстильных отходов для формирования экосистемы замкнутого цикла во Франции. Компания NFT будет поставлять вторичное сырье, полученное из использованного или неиспользованного отработанного текстиля, компании Reju для переработки и производства регенерированного материала Reju Polyester™.

Компании Reju и NFT будут сотрудничать в целях расширения инфраструктуры сбора и переработки швейных и текстильных отходов из потребительских и промышленных источников. Это сотрудничество также позволит обеспечить открытую цепочку поставок и гарантировать 100%-ную отслеживаемость перерабатываемых материалов.

Компания Reju развивает инфраструктуру для сбора текстильных отходов и масштабной их регенерации, начиная с полиэстера. Ожидается, что конечный продукт — Reju Polyester™ — обеспечит сокращение углеродного следа на 50 % по сравнению с первичным полиэстером, при этом циклы регенерации не ограничены. Первый демонстрационный завод Reju — Regeneration Hub Zero — уже готов к работе во Франкфурте, Германия, и будет введен в эксплуатацию для производства ПЭТ Reju в 2025 году.

Материалы, поставляемые компанией NFT, будут перерабатываться на новом регенерационном заводе Regeneration Hub Zero во Франкфурте, Германия, и будущих регенерационных заводах Reju в Европе.

Компания NFT и ее партнеры открыли уникальный полупромышленный объект и научно-исследовательский центр по переработке текстиля в ноябре 2023 года. Пилотная линия впервые сочетает автоматизированные технологии сортировки Pellenc ST с линиями раздирания Andritz для переработки больших объемов промышленных и потребительских текстильных отходов, устранения жестких точек и превращения материала в волокно промышленного класса и сырье для новых технологий переработки, таких предлагаемая компанией Reju. Компания NFT также поставляет вторичное сырье для разных отраслей промышленности, включая производство нетканых материалов, изоляции, композитных материалов, пластмасс и других текстильных изделий.

Патрик Фриск (Patrik Frisk), генеральный директор Reju, отметил: «Компании Reju и Nouvelles Fibres Textiles используют инновации и сотрудничество для ускорения перехода к текстильной экосистеме замкнутого цикла. Это ценное партнерство демонстрирует нашу общую приверженность решению проблемы текстильных отходов и разработке новых методов использования ресурсов, доступных нам в рамках местных цепочек поставок. Поскольку сбор текстильных отходов становится обязательным в Европейском союзе с 2025 года*, нам необходимы масштабируемые системы и партнерские связи для переработки собранных отходов, чтобы они не попадали на свалки и не сжигались. Компании Reju и NFT вместе создают технологию и инфраструктуру для регенерации и повторного использования материалов в разных отраслях и изменения характера использования наших ресурсов».

Эрик Боэль (Eric Boël) и Этьен Виро (Etienne Wiroth), содиректоры Nouvelles Fibres Textiles, отмечают: «После 6 лет исследований и совместной работы компания Nouvelles Fibres Textiles теперь готова сотрудничать с профессионалами, которым необходима переработка текстиля. У нас есть готовое инновационное решение, которое превращает гетерогенные отработанные текстильные отходы в высококачественное однородное сырье, обеспечивая при этом их отслеживаемость. Наше партнерство с компанией Reju прокладывает путь для всей отрасли: обеспечивающей замкнутый цикл, более локальной, менее углеродоемкой отрасли с более развитым сотрудничеством — по сути, отрасли, которая делает добро!»

* Подробнее о Рамочной директиве Европейского союза по отходам (WFD) читайте здесь.

О компании Reju

Reju — это компания по регенерации материалов, ориентированная на создание инновационных решений для переработки текстиля из полиэстера и ПЭТ-отходов. Компания Reju, принадлежащая Technip Energies и использующая технологию, основанную на исследовании IBM, стремится создать глобальную экосистему переработки текстиля с замкнутым циклом для утилизации ПЭТ-пластика, используемого в текстиле. Подробнее на сайте https://www.reju.com/.

О компании NFT

Tissages de Charlieu Groupe и Synergies TLC совместно создали компанию Nouvelles Fibres Textiles: первую промышленную инфраструктуру, в рамках которой развернуты автоматизированные решения для сортировки и переработки текстиля ANDRITZ, включающие технологии сортировки от Pellenc ST. Она способна автоматически сортировать одежду по составу материалов и цвету, а также может удалять жесткие точки и выполнять предварительное распускание одежды. На выходе линия Nouvelles Fibres Textiles производит вторичное сырье, предназначенное для отраслей, использующих текстильное волокно (например, для разрыхления/прядения, нетканых материалов, композитных материалов и т. д.). Вместе с нашими партнерами, ANDRITZ и Pellenc ST, и всеми нашими клиентами, мы проводим реальные производственные и прикладные промышленные исследования для решения проблем валоризации и устойчивости цепочки поставок. Компания Nouvelles Fibres Textiles уже закладывает фундамент для второго завода по подготовке материалов, открытие которого запланировано на 2026 год, с расчетной годовой мощностью переработки от 20 до 30 тысяч тонн использованного потребительского текстиля. Он должен обеспечить около тридцати прямых новых рабочих мест.

Создание Nouvelles Fibres Textiles представляет собой крупный шаг в сокращении углеродного следа текстильного сектора. Автоматизированная сортировка была последним недостающим элементом французской экономики замкнутого цикла, прокладывающим путь к полной экосистеме, объединяющей бренды, субъектов социальной и солидарной экономики, сборщиков и сортировщиков, а также представителей промышленности из разных секторов для обслуживания потребителей, которым нужен более высокий уровень отслеживаемости и смысла при пожертвованиях и покупках.

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