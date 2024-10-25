Rekor Kırıldı: Segway-Ninebot'un Akıllı eKickScooter Küresel Satışları 13 Milyonu Aştı

Segway-Ninebot Yenilikçi Teknolojisiyle Çevreye Duyarlı Mikromobilite ve Sürdürülebilirliğe Bağlı Kalmaya Devam Ediyor

PEKİN, 25 Ekim 2024 /PRNewswire/ -- Segway-Ninebot, 24 Ekim 2024 itibariyle 13 milyonun üzerinde eKickScooter ile küresel satış hacminde bir kilometre taşına ulaşarak küresel scooter pazarındaki liderliğini kesinleştirdi. Şirketin 2023 mali raporu, eKickScooter'ın 3,78 milyar yuan (537 milyon USD) gelir getirdiğini ve dünya çapında 240'tan fazla paylaşımlı mikromobilite operatörü arasında en çok tercih edilen olma konumunu daha da sağlamlaştırdığını ortaya koydu. İstikrarlı Ar-Ge çalışmaları ve çevre dostu kısa mesafe seyahat teknolojilerine olan bağlılığıyla Segway-Ninebot, kullanıcılara çevreye duyarlı üstün seyahat deneyimleri sunarak küresel elektrikli scooter sektöründe öncü bir güç olarak kendine yer ediniyor.

"Segway-Ninebot Yönetim Kurulu Başkanı Luke Gao konuşmasında, "Bir yüksek teknoloji şirketi olan Segway-Ninebot, kurulduğu 2012 yılından bu yana kendini teknolojik yeniliklere ve yeni teknoloji uygulamalarını benimsemeye adamıştır." dedi.

Şirket, dünya çapında 100'den fazla ülke ve bölgedeki varlığıyla mikromobilite alanında küresel lider olmayı hedefliyor. Segway-Ninebot halihazırda, çocuk dostu C serisinden şık E serisine, işe gidip gelmek için konforlu F serisine, tüm yol maceraları için çok yönlü G serisine, yüksek performanslı off-road ZT serisine ve üstün sürüşler için en üst düzey GT serisine kadar çeşitli kullanıcı ihtiyaçları ve senaryoları için tasarlanmış kapsamlı bir akıllı eKickScooter portföyüne sahip olmaktan gurur duyuyor.

Ürün ve teknolojik yenilikleri sürdürmek için müşteri odaklı bir yaklaşım benimsemek

Araştırma ve geliştirmeye sürekli yatırım yapmak, teknoloji sektöründeki şirketlerin teknolojik üstünlük elde etmeleri ve temel rekabet güçlerini korumaları açısından çok önemlidir. Yenilikçi mikromobilite alanında bir lider olan Segway-Ninebot, güçlü bir teknik ekip ve önemli yeteneklerce destekleniyor. Haziran 2024 itibariyle, şirketin Ar-Ge bölümü 1.400'ün üzerinde uzmandan oluşuyor ve işgücünün yaklaşık %40'ını oluşturuyor. Sürekli yatırım ve yetenekli araştırma ekibinin özverisi sayesinde Segway-Ninebot, son on yılda dünya çapında etkileyici bir şekilde 4.985 fikri mülkiyet hakkı elde ederek müşteri odaklı yenilikçiliğe olan bağlılığının altını çizdi.

Segway-Ninebot, Avrupa Birliği tarafından geçen yılın sonunda açıklanan "2023 Endüstriyel Ar-Ge Yatırım Skor Tablosu"nda yer aldı.

Segway-Ninebot Mikromobilite Bölümü Genel Müdür Yardımcısı Zhilei Ding bu başarıya ilişkin olarak şunları söyledi: "eKickScooter'larımız çeşitli ürünlere sorunsuz bir şekilde entegre edilmiş 800'den fazla patentli teknolojiye sahiptir ve kullanıcılara denge, güvenlik, kolaylık ve konforun simgesi olan benzersiz bir sürüş deneyimi sunmaktadır."

Segway-Ninebot, elektrikli scooter sektöründe yıllardır sürdürdüğü yenilik ve Ar-Ge çalışmalarıyla bataryalar, motorlar, elektronik denetim sistemleri, şasi platformları, lastikler, şok emme sistemleri ve akıllı etkileşimler dahil olmak üzere temel bileşenler üzerine önemli ilerlemeler kaydetti. Özellikle RideyLONG™, Segride™ ve donanımlı Apple Find My teknolojisi gibi temel teknolojilerin geliştirilmesi ve kullanıma sunulması şirketin sektördeki liderliğini sağlamlaştırdı.

RideyLONG™ gelişmiş lastik teknolojisi, yüksek verimli fırçasız motorlar ve titiz elektronik kontrol ayarlarının uyumlu bir karışımı sayesinde batarya performansında devrim yaratıyor. Yenilikçi çözüm, bataryanın en iyi şekilde kullanılmasını sağlıyor ve pil ömrünü geleneksel sistemlere göre tahmini %20 oranında uzatarak aynı pil kapasitesine sahip eKickScooter'ların daha fazla mesafe gitmesini mümkün kılıyor. Sürücüler artık uzun yolculuklarda veya yoğun saatlerde bile sık sık şarj etme zahmetine girmeden kesintisiz yolculukların keyfini çıkarabiliyor. Ayrıca, birkaç Segway-Ninebot eKickScooter, TÜV Rheinland tarafından "Maksimum Hızda Menzil" açısından bağımsız olarak onaylandı.





gelişmiş lastik teknolojisi, yüksek verimli fırçasız motorlar ve titiz elektronik kontrol ayarlarının uyumlu bir karışımı sayesinde batarya performansında devrim yaratıyor. Yenilikçi çözüm, bataryanın en iyi şekilde kullanılmasını sağlıyor ve pil ömrünü geleneksel sistemlere göre tahmini %20 oranında uzatarak aynı pil kapasitesine sahip eKickScooter'ların daha fazla mesafe gitmesini mümkün kılıyor. Sürücüler artık uzun yolculuklarda veya yoğun saatlerde bile sık sık şarj etme zahmetine girmeden kesintisiz yolculukların keyfini çıkarabiliyor. Ayrıca, birkaç Segway-Ninebot eKickScooter, TÜV Rheinland tarafından "Maksimum Hızda Menzil" açısından bağımsız olarak onaylandı. Segway-Ninebot'un son teknoloji tescilli eKickScooter direksiyon ve stabilizasyon teknolojisi Segride™ , takip mesafesi, gövde açıları ve direksiyon sönümleme gibi temel performans ölçümlerini iyileştirmek için otomotiv sınıfı bir TCS kayma önleyici sistem içeriyor. Çığır açan bu gelişme, eKickScooter'ın direksiyon hassasiyetini önemli ölçüde artırıyor ve gidon titreşimini azaltıyor, böylece hem sürüş hem de manevra sırasında genel güvenlik ve dengeyi artırıyor. Segride™ ile donatılmış eKickScooter'lar yüksek hızda ve karmaşık yol koşullarında bile kusursuz denge ve kullanım kolaylığını koruyarak kullanıcı güvenliğini büyük ölçüde artırıyor. Teknoloji ilk olarak 2024 yılında Segway'in yeni ürünü ZT3 Pro eKickScooter'da uygulandı.





, takip mesafesi, gövde açıları ve direksiyon sönümleme gibi temel performans ölçümlerini iyileştirmek için otomotiv sınıfı bir TCS kayma önleyici sistem içeriyor. Çığır açan bu gelişme, eKickScooter'ın direksiyon hassasiyetini önemli ölçüde artırıyor ve gidon titreşimini azaltıyor, böylece hem sürüş hem de manevra sırasında genel güvenlik ve dengeyi artırıyor. Segride™ ile donatılmış eKickScooter'lar yüksek hızda ve karmaşık yol koşullarında bile kusursuz denge ve kullanım kolaylığını koruyarak kullanıcı güvenliğini büyük ölçüde artırıyor. Teknoloji ilk olarak 2024 yılında Segway'in yeni ürünü ZT3 Pro eKickScooter'da uygulandı. İlk olarak Max G2 modelinde Apple ' ın Find My teknolojisi ile donatılan Segway-Ninebot'un eKickScooter'ları, Apple'ın Find My teknolojisini entegre eden pazardaki ilk ürün oldu. Apple'ın titiz ürün sertifikalandırma ve teknoloji lisansını başarıyla alan Segway-Ninebot, eKickScooter sektöründe yeni bir standart oluşturdu. Elektrikli scooter alanında çığır açan uygulama, kullanıcıların özel uygulama aracılığıyla eKickScooter'larının yerini doğru bir şekilde belirlemelerine olanak tanıyor ve cihazların sesli alarmları sayesinde park alanlarında hızlı bir şekilde tespit edilmesini kolaylaştırıyor.

Segway-Ninebot kendisini yeşil mobilite teknolojileri geliştirmeye odaklandı ve karbon emisyonlarını azaltmaya yönelik küresel çabalara olağanüstü katkılarda bulundu. Segway-Ninebot bugüne kadar ekvatorun çevresini 680 binden fazla kez dolaşmaya eşdeğer olarak tüm dünyada 27 milyar kilometreden fazla yol kat etti. Bu kilometre taşı, 70 milyondan fazla ağacın dikilmesine eşdeğer olarak karbon emisyonunda 1 milyon tonun üzerinde azalma sağladı.

Segway-Ninebot, gelecekte yeşil seyahat felsefesini benimseme ve yeşil mikromobilite sektörüne aktif olarak katılma konusunda kararlı olmaya devam edecek. Şirket, 13 milyon satış hacmiyle yeni bir kilometre taşına ulaşırken yeni küresel büyüme fırsatlarını aktif olarak araştırıyor.

Segway-Ninebot Micromobilite Bölümü Başkanı Vincent Chen şunları vurguladı: "Akıllı eKickScooter sektöründeki teknolojik gelişmelere bağlı olarak kullanıcı değerine öncelik verme ve yenilikçi kısa mesafe seyahatlerde küresel teknolojik değişimlere öncülük etme konusunda kararlıyız. Misyonumuz, kişisel ulaşımın elektrifikasyonunu teşvik edip düşük karbon seviyeli yolculukları savunurken kullanıcıları gelişmiş yaşam tarzı teknolojisiyle güçlendirmektir."

Not: Açıklamada belirtilen 13 milyon satış hacmi Segway, Ninebot ve küresel iştirakleri anlamına gelen Segway-Ninebot'un dahili veri tabanına dayanmaktadır.

Fotoğraf - https://mma.prnewswire.com/media/2539377/SEGWAY_NINEBOT.jpg