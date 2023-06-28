人口媒體中心 (PMC) 在尼泊爾的合作透過娛樂取得了顯著改變

佛蒙特州伯靈頓和尼泊爾2023年6月28日 /美通社/ -- 僅需捐款 91 美分，您即可為改變尼泊爾的社會規範，以禁止兒童婚姻、促進青少年生殖健康和減少對兒童施暴作出貢獻。

這是一項由人口媒體中心 (PMC) 援助的具有開創性意義的成就，該組織致力於創造改變生活的大眾娛樂，以實現更公平和永续的世界。

PMC 在尼泊爾的最近合作中，創作了一個有趣的虛構廣播節目，名為《Rope Guna Fal》（「種瓜得瓜，種豆得豆」）。這檔精彩的節目每週成功吸引了約 325,026 名尼泊爾聽眾，PMC 每位忠實聽眾僅需支付 0.91 美金即可收聽。這項倡議得到了聯合國兒童基金會 (UNICEF) 和肯德達基金的資助，並且中心在與尼泊爾天線基金會的共同努力下製作了該節目。這檔節目一共有 104 集，節目內容對忠實聽眾起到了啟發作用。這些忠實聽眾每一集都追著收聽，並最終推動當地改革。

PMC 在尼泊爾的區域總監 Rajan Parajuli 表示：「我們觀察到固定聽眾在育兒、童婚和青少年生殖健康方面的意圖和行為發生了顯著變化。PMC 的多議題方法使得故事情節更加細膩多樣。」

《Rope Guna Fal》 聚焦解決尼泊爾當地的重要需求，包括減少童婚問題、改善青少年的性與生殖健康，以及加強子女養育方面的技能，提升兒童福利。儘管尼泊爾政府已經實施了各種計劃和政策來解決這些問題，但深層根植的文化觀念和傳統習俗仍然阻礙著變革的進展。PMC 認識到永續變革需要政府機構、衛生組織、學校、服務提供者和社區成員之間的合作，以營造一個促進變革的良好環境。

該節目促使 54,000 位聽眾打算停止童婚，88,000 位聽眾認為應該在青少年之間進行開放討論有關性傳播疾病的議題，以及 72,000 位聽眾反對以暴力方式教育子女。事實上，與非聽眾相比，聽眾會有 3.8 倍的可能性採取行動反對兒童婚姻。

PMC 在該生態系統中的角色非常明確：PMC 負責製作電視、廣播或網路節目等屢獲殊榮的大眾娛樂節目，以積極的方式改變人們的生活。PMC 的故事以可親近的角色和熟悉的社區為特色，透過打動人心的故事情節，使聽眾能夠認識到自身能動性，並做出有影響力的選擇。

透過講故事， PMC 在尼泊爾挑戰了童婚的習俗，改善了青少年的生殖健康，並加強了家長養育子女的技能。

關於人口媒體中心 人口媒體中心 (PMC) 是一個非營利組織，致力於創造改變人們生活的大眾娛樂，以提高全球人民的健康和福利。PMC 專注於解決社會和環境問題，製作和傳播電視節目、廣播劇和網路劇集等精彩的媒體內容。PMC 透過人物角色和故事情節令受眾產生共鳴，激發其正向的行為改變，以實現一個更公平和永續的世界的社會。

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