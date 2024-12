Renaissance Philanthropy und XTX Markets legen neuen 9-Millionen-USD-Fonds „AI for Math" auf

Der Fonds soll neue Projekte unterstützen, die KI-Tools entwickeln, um bahnbrechende Entdeckungen in der Mathematik zu beschleunigen

WASHINGTON und LONDON, 6. Dezember 2024 /PRNewswire/ -- Renaissance Philanthropy und XTX Markets gaben heute die Auflegung des AI for Math Fonds bekannt. Der Fonds wird 9,2 Mio. USD für die Entwicklung neuer KI-Tools bereitstellen, die als langfristige Bausteine zur Weiterentwicklung der Mathematik dienen sollen.

Immer mehr Forscher, darunter einige der weltweit führenden Mathematiker, setzen auf KI, um die Grenzen der mathematischen Entdeckung und des Lernens zu erweitern. Der AI for Math Fonds wird Projekte unterstützen, die die Nutzung führender KI-Technologie durch Mathematiker auf der ganzen Welt erweitern.

Alex Gerko, Gründer und Co-CEO von XTX Markets, sagte: „Der Fonds wird diese wichtige Schnittstelle zwischen KI und Mathematik unterstützen. In Zusammenarbeit mit Renaissance Philanthropy wollen wir Mathematikern die Mittel an die Hand geben, die sie benötigen, um ihr Fachgebiet voranzubringen. Wir glauben, dass die Mathematik als nächstes an der Reihe sein wird, da die KI auch andere Wissenschaften verändern wird."

Renaissance Philanthropy und XTX Markets rufen zur Einreichung von Vorschlägen für innovative Projekte auf, die von Forschern, gemeinnützigen Organisationen, Unternehmen, Mathematikern, Software-Ingenieuren und Informatikern geleitet werden und die unter normalen Bedingungen wahrscheinlich nicht zustande kommen würden. Klicken Sie auf hier, um eine Bewerbung einzureichen.

Die Vorschläge sollten einer der folgenden Kategorien zuzuordnen sein

Produktionsgerechte Software-Tools: KI für Autoformalisierung, Beweiserstellung, Synthese von überprüfbarem Code und mehr

XTX Markets ist der Gründungsspender des AI for Math Fonds.

„Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit XTX Markets bei dieser wichtigen Initiative", sagte Tom Kalil, CEO von Renaissance Philanthropy. „Die Konvergenz von KI und Mathematik hat das Potenzial, die grundlegende Mathematik, die Denkfähigkeit von KI-Systemen und die Synthese von überprüfbarem Code voranzutreiben."

Nach einer strengen Bewertung der Vorschläge werden Einzelzuschüsse von bis zu 1 Mio. USD für Projekte mit einer Laufzeit von bis zu 24 Monaten vergeben.

Terence Tao, UCLA, Fields-Medaillengewinner und Berater des AI for Math Fonds, sagte: „Die nächste Generation von KI-Modellen und -Werkzeugen hat das Potenzial, die Zusammenarbeit zwischen Mathematikern zu verbessern, was bisher unmöglich war. Ich freue mich, mit Renaissance Philanthropy und XTX Markets zusammenzuarbeiten, um dieses Potenzial durch den AI for Math Fonds zu realisieren."

Informationen zu Renaissance Philanthropy

Renaissance Philanthropy ist eine gemeinnützige Organisation, die sich zum Ziel gesetzt hat, eine Renaissance des 21. Jahrhunderts zu fördern, indem sie den Ehrgeiz von Philanthropen, Wissenschaftlern und Innovatoren steigert. Wir tun dies, indem wir Philanthropen beraten, bahnbrechende Ideen entwickeln und ehrgeizige Initiativen ins Leben rufen.

Informationen zu XTX Markets

XTX Markets ist ein führendes algorithmisches Handelsunternehmen, das modernste Technologie für maschinelles Lernen einsetzt, um Kursprognosen für über 50.000 Finanzinstrumente aus den Bereichen Aktien, Anleihen, Währungen, Rohstoffe und Kryptowährungen zu erstellen. Sie nutzt diese Prognosen, um an Börsen und alternativen Handelsplätzen zu handeln und um Kunden weltweit direkt differenzierte Liquidität anzubieten. Das Unternehmen handelt täglich mit über 250 Mrd. USD in 35 Ländern und beschäftigt über 250 Mitarbeiter in London, Singapur, New York, Paris, Bristol, Mumbai und Eriwan.

XTX Markets verfügt über ein in der Handelsbranche konkurrenzloses Niveau an Rechenressourcen, mit einem wachsenden Forschungscluster, der derzeit über 25.000 GPUs mit 650 Petabyte nutzbarem Speicher enthält. Zu den Teams des Unternehmens gehören Forscher von Weltrang mit Kenntnissen in reiner Mathematik, Programmierung, Physik, Computerwissenschaft und maschinellem Lernen. Außerdem baut das Unternehmen ein großes Rechenzentrum in Finnland, um seine umfangreichen Rechenkapazitäten für die Zukunft zu sichern.

Seit 2017 hat XTX Markets mehr als 250 Mio. GBP an Wohltätigkeitsorganisationen und gemeinnützige Partner gespendet und sich damit als wichtiger philanthropischer Spender in Großbritannien und weltweit etabliert. Die Philanthropie des Unternehmens konzentriert sich auf die Förderung der mathematischen Bildung und Forschung. Es hat über 50 Mio. GBP an Zuschüssen an Wohltätigkeitsorganisationen und Bildungseinrichtungen im Vereinigten Königreich vergeben, um mehr Studenten dabei zu unterstützen, Abschlüsse, Doktorgrade und hochqualifizierte Karrieren in der Mathematik zu erreichen, insbesondere aus einkommensschwachen Verhältnissen. XTX Markets hat außerdem mehr als 25 Mio. GBP für die Förderung von Elite-Talenten in der Mathematik weltweit bereitgestellt. Darüber hinaus unterstützt das Unternehmen mit seinen Spenden auch Bildungsprogramme mit großer Wirkung in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen, humanitäre Hilfe und lokale Gemeinschaftsinitiativen in den Regionen, in denen sich unsere internationalen Büros befinden.