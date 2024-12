Renaissance Philanthropy et XTX Markets lancent un nouveau fonds IA for Math de 9 millions de dollars

Le fonds vise à soutenir de nouveaux projets de création d'outils d'IA pour accélérer les découvertes en mathématiques.

WASHINGTON et LONDRES, 6 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Renaissance Philanthropy et XTX Markets ont annoncé aujourd'hui le lancement du fonds AI for Math (IA pour les mathématiques). Le fonds engagera 9,2 millions de dollars pour soutenir le développement de nouveaux outils d'IA, qui serviront d'éléments de base à long terme pour faire progresser les mathématiques.

Un nombre croissant de chercheurs, dont certains des plus grands mathématiciens du monde, adoptent l'IA pour repousser les limites de la découverte et de l'apprentissage des mathématiques. Le fonds AI for Math soutiendra des projets visant à développer l'utilisation de technologies d'IA de pointe par les mathématiciens du monde entier.

Alex Gerko, fondateur et co-directeur général de XTX Markets, a déclaré : « Le fonds soutiendra cette intersection critique entre l'IA et les mathématiques. En partenariat avec Renaissance Philanthropy, nous voulons donner aux mathématiciens les outils dont ils ont besoin pour faire avancer le domaine. Alors que l'IA continue de transformer d'autres sciences, nous pensons que les mathématiques seront les prochaines à en bénéficier. »

Renaissance Philanthropy et XTX Markets lancent un appel à propositions pour des projets innovants menés par des chercheurs, des organisations à but non lucratif, des entreprises, des mathématiciens, des ingénieurs en logiciels et des informaticiens, qui ont peu de chances de voir le jour dans des conditions normales d'activité. Cliquez ici pour soumettre une demande.

Les propositions doivent s'inscrire dans l'une des catégories suivantes :

Outils logiciels de niveau de production : IA pour l'auto-formalisation, la génération de preuves, la synthèse de code vérifiable, etc.

IA pour l'auto-formalisation, la génération de preuves, la synthèse de code vérifiable, etc. Ensembles de données : Collections open-source de théorèmes, de preuves et de problèmes mathématiques

Collections open-source de théorèmes, de preuves et de problèmes mathématiques Enrichissement du domaine : Manuels, cours et ressources pour développer la communauté de l'IA pour les mathématiques

Manuels, cours et ressources pour développer la communauté de l'IA pour les mathématiques Idées révolutionnaires : Approches à haut risque et à haut rendement de la recherche mathématique pilotée par l'IA

XTX Markets est le donateur fondateur du fonds AI for Math.

« Nous sommes ravis de nous associer à XTX Markets dans le cadre de cette importante initiative », a déclaré Tom Kalil, PDG de Renaissance Philanthropy. « La convergence de l'IA et des mathématiques a le potentiel de faire progresser les mathématiques fondamentales, la capacité de raisonnement des systèmes d'IA et la synthèse de codes vérifiables. »

Après une évaluation rigoureuse des propositions, des subventions individuelles d'un montant maximal d'un million de dollars seront accordées pour des projets d'une durée maximale de 24 mois.

Terence Tao, UCLA, médaillé Fields et conseiller du fonds AI for Math, a déclaré : « La prochaine génération de modèles et d'outils d'IA a le potentiel d'améliorer la collaboration entre les mathématiciens, ce qui était impossible auparavant. Je suis ravi de travailler avec Renaissance Philanthropy et XTX Markets pour réaliser ce potentiel par le biais du fonds AI for Math. »

À propos de Renaissance Philanthropy

Renaissance Philanthropy est une organisation à but non lucratif dont la mission est d'alimenter la renaissance du 21e siècle en augmentant l'ambition des philanthropes, des scientifiques et des innovateurs. Pour ce faire, nous conseillons les philanthropes, faisons émerger des idées novatrices et incubons des initiatives ambitieuses.

À propos de XTX Markets

XTX Markets est une société de trading algorithmique de premier plan qui utilise une technologie d'apprentissage automatique de pointe, pour produire des prévisions de prix pour plus de 50 000 instruments financiers parmi les actions, les titres à revenu fixe, les devises, les matières premières et les crypto-monnaies. Elle utilise ces prévisions pour négocier sur les bourses et les plateformes de négociation alternatives et pour offrir une liquidité différenciée directement à ses clients dans le monde entier. La société négocie plus de 250 milliards de dollars par jour dans 35 pays et emploie plus de 250 personnes à Londres, Singapour, New York, Paris, Bristol, Mumbai et Erevan.

XTX Markets dispose d'un niveau de ressources informatiques inégalé dans l'industrie du trading, avec un cluster de recherche en pleine croissance contenant actuellement plus de 25 000 GPU, avec 650 pétaoctets de stockage utilisable. Les équipes de l'entreprise comprennent des chercheurs de renommée mondiale, spécialisés dans les mathématiques pures, la programmation, la physique, l'informatique et l'apprentissage automatique. L'entreprise construit également un centre de données à grande échelle en Finlande afin d'assurer la pérennité de ses importantes capacités de calcul.

Depuis 2017, XTX Markets a engagé plus de 250 millions £ en faveur d'associations caritatives et de partenaires à but non lucratif, établissant l'entreprise comme un donateur philanthropique majeur au Royaume-Uni et à l'échelle mondiale. La philanthropie de l'entreprise se concentre sur l'avancement de l'enseignement et de la recherche en mathématiques, avec plus de 50 millions £ de subventions accordées à des organisations caritatives et à des établissements d'enseignement britanniques, dans le but d'aider davantage d'étudiants à obtenir des diplômes, des doctorats et des carrières hautement qualifiées dans le domaine des mathématiques, en particulier ceux issus de milieux défavorisés. XTX Markets s'est également engagée à verser plus de 25 millions £ pour soutenir l'élite des talents en mathématiques dans le monde entier. De manière plus générale, les dons de l'entreprise soutiennent également des programmes d'éducation à fort impact dans les pays à revenu faible ou intermédiaire, l'aide humanitaire et des initiatives communautaires locales dans les régions où nos bureaux sont implantés à l'échelle internationale.