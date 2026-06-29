Répondre à l'évolution des besoins du réseau électrique européen : CHINT présente ses solutions résilientes et tournées vers l'avenir pour l'ère de l'IA lors du salon Intersolar Europe 2026

MUNICH, 30 juin 2026 /PRNewswire/ -- Alors que l'Europe continue d'accélérer sa transition énergétique, l'attention du secteur se détourne de plus en plus de la capacité de production d'énergie renouvelable vers la résilience du réseau, la flexibilité du système et la modernisation des infrastructures. Lors du salon Intersolar Europe 2026, CHINT a présenté une gamme de technologies et de solutions conçues pour relever ces nouveaux défis, soulignant ainsi son engagement à soutenir le développement d'un système énergétique plus durable, plus résilient et plus électrifié.

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Cette transition entraîne une évolution fondamentale dans la conception et l'exploitation des réseaux électriques modernes. À mesure que la part des énergies renouvelables augmente et que l'électrification s'accélère, les entreprises de services publics et les développeurs accordent la priorité à la stabilité du réseau, au respect de la réglementation et à l'efficacité du système. Ces évolutions stimulent la demande de solutions de réseau plus avancées, notamment des capacités de formation de réseau, des technologies sans SF₆ et des architectures électriques à haut rendement.

Les tendances du marché, moteurs des innovations de CHINT

Parcs photovoltaïques et éoliens à grande échelle

SST : le cœur des architectures CC de nouvelle génération. Fournir une tension de sortie directe native de 800 VCC sans conversion intermédiaire.

Appareillage de commutation moyenne tension sans SF₆ : zéro émission de gaz à effet de serre à 24 kV, en totale conformité avec la réglementation européenne sur les gaz fluorés.

Sous-station préfabriquée HTA : sous-station modulaire plug-and-play permettant de réduire jusqu'à 60 % le temps d'installation sur site.

Stockage à grande échelle

Stockage en cascade (système 2 h/4 h) : raccordement direct au réseau jusqu'à 35 kV sans transformateur principal, contrôle indépendant par phase et technologie de formation de réseau, offrant un rendement supérieur à 90 % et des coûts de pièces de rechange réduits.

Stockage centralisé (PCS de 10 MW) : système d'onduleurs et de conversion d'énergie entièrement intégré, destiné au stockage à grande échelle de niveau industriel. Évolutif jusqu'à plusieurs centaines de mégawatts, avec une fiabilité éprouvée.

Composants et solutions photovoltaïques pour les particuliers et les entreprises

Résidentiel : protection et contrôle fiables des côtés CA et CC d'une installation photovoltaïque. Options de raccordement flexibles pour les logements neufs ou rénovés, avec alimentation de secours et pré-équipement pour la recharge des véhicules électriques.

C&I : plateforme dédiée à la distribution photovoltaïque en 800 VCA, permettant de réduire les incertitudes techniques propres à chaque projet pour les applications solaires à haute puissance.

Opinions des dirigeants

« En Europe, le développement des infrastructures électriques ne suit pas le rythme de la demande en matière d'IA, la congestion du réseau et les retards de raccordement devenant des contraintes majeures », déclare Beibei Zheng, vice-présidente de CHINT Global. « Par conséquent, les clients recherchent de plus en plus des partenaires capables de leur proposer des solutions d'alimentation intégrées, fiables et évolutives, plutôt que des produits autonomes. Chez CHINT, nous considérons cette transformation comme une opportunité de stimuler l'innovation et de créer de la valeur pour nos clients. En tirant parti de notre chaîne de valeur complète de l'énergie, nous proposons des solutions intégrées qui permettent de mettre en place des infrastructures énergétiques et d'intelligence artificielle plus fiables, plus efficaces et plus durables à travers l'Europe. Des technologies de nouvelle génération, telles que les transformateurs à semi-conducteurs et les disjoncteurs à semi-conducteurs, aux solutions de stockage en cascade, notre objectif n'est pas seulement de proposer des produits innovants, mais aussi de permettre à nos clients de mettre en place une infrastructure résiliente et prête pour l'avenir, adaptée à l'ère de l'IA. »

Perspectives

Alors que l'électrification, l'intégration des énergies renouvelables et les infrastructures basées sur l'IA continuent de transformer le paysage énergétique européen, la demande en matière de modernisation du réseau, de systèmes de stockage d'énergie et de technologies énergétiques intelligentes devrait s'accélérer. Les années à venir dépendront de la capacité du secteur à améliorer la flexibilité, la résilience et l'efficacité opérationnelle des réseaux, tout en répondant à des besoins énergétiques de plus en plus complexes.

CHINT reste déterminé à collaborer étroitement avec les entreprises de services publics et les développeurs, les entreprises EPC et ses partenaires technologiques à travers l'Europe afin de soutenir cette transformation, tout en continuant à investir dans l'innovation qui contribue à la mise en place de systèmes énergétiques plus résilients, plus efficaces et parés pour l'avenir.

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