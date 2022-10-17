RevBits EPS достиг максимального рейтинга обнаружения при тестировании ICSA Labs за 3-й кв

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RevBits LLC

Oct 17, 2022, 09:00 ET

RevBits Endpoint Security получил идеальный 100%-ный рейтинг обнаружения в рамках максимально требовательных сертификационных испытаний средств защиты от киберугроз с нулевой долей ложноположительных результатов.

МИНЕОЛА (шт. Нью-Йорк, США), 17 октября 2022 г. /PRNewswire/ -- Компания RevBits объявила о том, что ее продукт RevBits Endpoint Security (RevBits EPS) достиг идеального рейтинга обнаружения в 100% в рамках тестирования ICSA Labs Advanced Threat Defense (независимое подразделение Verizon) за 3-й квартал 2022 года с нулевой долей ложноположительных результатов.

Тестирование проводилось в соответствии с протоколом Advanced Threat Detection (ATD), разработанным для оценки средств обеспечения защиты компьютеров от новых и малоизвестных угроз в виде вредоносных программ и тестирования на безобидных приложениях на предмет ложноположительных результатов. Было выполнено более 628 тестовых прогонов, содержащих вредоносные образцы, и 579 прогонов с безобидными приложениями. Проверка велась в течение 34 дней подряд. 

«Общий уровень обнаружения составил 100% при нулевой доле ложноположительных результатов, а значит, RevBits EPS явно превысил пороговый уровень в 75%, достижение которого является условием прохождения сертификации, — отметил Муктеба Челик, главный технический директор RevBits. — Мы невероятно довольны этими результатами. Мы хотели найти самые требовательные из доступных сертификационных испытаний на безопасность оконечных устройств, и именно поэтому мы выбрали ICSA Labs. Эти результаты говорят красноречивее всяких слов о качестве и возможностях нашего продукта. Мы хотим, чтобы наше решение останавливало любые вредоносные программы, не обременяя администраторов системы ложноположительными результатами».

«Сохранение этого сертификата имеет важное значение для нашей компании и наших клиентов, — заявил генеральный директор RevBits Дэвид Шиффер (David Schiffer). — Вредоносное ПО и программы-вымогатели необходимо искоренить, а одним из приоритетов RevBits является помощь в защите организаций всех типов и размеров. Наше решение для обеспечения безопасности оконечных устройств позволяет достигнуть этой цели, что, безусловно, вызывает у нас чувство гордости».

RevBits Endpoint Security также обладает мощным функционалом устранения рисков и криминалистики в рамках модуля Detection and Response (EDR). Для обеспечения улучшенной защиты RevBits EPS включает в себя запатентованную в США технологию защиты от атак на уровне ядра. Подробный отчет о сертификации и дополнительная информация о компании RevBits Endpoint Security представлены на странице RevBits Endpoint Security

Контактная информация: Neal Hesterberg (Нил Хестерберг), [email protected]

Информация о компании RevBits

Компания RevBits, основанная в 2018 году и осуществляющая комплексное обеспечение кибербезопасности, предлагает своим клиентам превосходную защиту и высочайшее качество обслуживания. Предлагая множество современных средств безопасности, управление которыми может осуществляться через унифицированную платформу безопасности, компания RevBits обеспечивает защиту от самых сложных киберугроз, с которыми сталкиваются организации. Компания RevBits, штаб-квартира которой находится в Минеоле (шт. Нью-Йорк), имеет свои представительства в Принстоне (шт. Нью-Джерси), Бостоне (шт. Массачусетс), Антверпене (Бельгия) и Лондоне (Англия). Более подробная информация о компании RevBits представлена на веб-странице RevBits

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/1222447/revbits_logo__002.jpg 

SOURCE RevBits LLC

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