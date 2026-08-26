RHINOSHIELD AirX stellt GUINNESS-WORLD-RECORDS™-Titel bei rekordbrechendem Falltest aus dem erdnahen Weltraum auf

Jenseits von Kompromissen: Schutz auf Weltraum-Niveau neu definiert durch Leistung, Design und Kreislauffähigkeit

TAIPEI, 26. August 2026 /PRNewswire/ -- RHINOSHIELD, der weltweit führende Anbieter von Schutzzubehör für technische Geräte, gab stolz bekannt, dass seine AirX Schutzhülle mit Luftpolster-Effekt am 24. Juni im Esrange Space Center in Schweden einen extremen Falltest unter weltraumnahen Bedingungen erfolgreich bestanden hat. Während des Tests wurde ein durch eine AirX-Hülle geschütztes Smartphone aus der Stratosphäre in einer Höhe von 30.607 m über dem Boden abgeworfen und sicherte sich damit den GUINNESS WORLD-RECORDS™-Titel für „Der höchste Falltest eines Smartphones in einer Handyhülle (Natürliches Terrain)". Dieser Test bestätigt die umfassenden Schutzfunktionen des AirX und zeigt gleichzeitig, dass kompromissloser, leistungsstarker Schutz durch ein kreislauffähiges Design aus einem einzigen Material erreicht werden kann, das zu 100 % recycelbar ist – und setzt damit einen neuen Maßstab für „Schutz auf Weltraum-Niveau" bei Handyhüllen.

RHINOSHIELD AirX Sets GUINNESS WORLD RECORDS™ Title in Record-Breaking Near-Space Drop Challenge

„Wir wollten uns nicht mit herkömmlichem Fallschutz nach Militärstandard begnügen; wir wollten noch einen Schritt weiter gehen und uns der Herausforderung eines ‚Schutzes auf Weltraum-Niveau' stellen", sagte Eric Wang, Mitbegründer und CEO von RHINOSHIELD. „Für uns ist dieser Weltrekord mehr als nur eine Bestätigung der Leistungsfähigkeit unseres Produkts. Er zeigt der Branche, dass Kreislaufdesign keine Kompromisse bedeuten muss – es ist ein Weg, der es wert ist, beschritten zu werden, ein Weg, der Innovationen vorantreiben und noch höhere Standards setzen kann."

Das Dreifache der Reiseflughöhe eines Verkehrsflugzeugs: AirX erreicht mit 30.607 Metern den nahen Weltraum, bevor es zur Erde zurückkehrt, um ultimativen Schutz zu demonstrieren

AirX wurde entwickelt, um neue Maßstäbe im Sturzschutz zu setzen, und ist RHINOSHIELDs Flaggschiff für umfassenden Geräteschutz. Inspiriert von Airbags und Luftpolstertechnologie verbindet AirX leistungsstarken Schutz mit RHINOSHIELDs charakteristischem Monomaterial-Design. Sein firmeneigenes, mehrschichtiges Schutzsystem gegen innere Schäden kombiniert stoßdämpfende Luftpolster mit einer hochbelastbaren, druckfesten Struktur, um Aufprallkräfte zu verteilen und das Gerät bei einem Sturz vor inneren Schäden zu schützen. Vor seiner offiziellen Markteinführung im Jahr 2025 durchlief AirX eine umfangreiche Reihe von Labortests. Dazu gehörten Fall-, Sturz- und Rolltests, Tests zur Widerstandsfähigkeit gegen innere Schäden, Torsions- und Luftdichtheitstests sowie Tests unter konstanten Temperatur- und Feuchtigkeitsbedingungen. So wurden die Schutzleistung und strukturelle Stabilität des AirX umfassend geprüft.

Um die Schutzleistung auf ein neues Niveau zu heben, ging RHINOSHIELD eine Partnerschaft mit dem britischen Luft- und Raumfahrtunternehmen Sent Into Space ein, um eine noch extremere Testmission durchzuführen. Nach einem Jahr der Vorbereitung entwickelten die Teams eine maßgeschneiderte Testnutzlast, die mit einem Fernauslösemechanismus, GPS-Ortung und einem Flugverfolgungssystem ausgestattet war. Ein Höhenballon beförderte daraufhin ein iPhone 17 Pro, das mit einem handelsüblichen AirX ausgestattet war, in die Stratosphäre und erreichte dabei eine Höhe von 30.607 m – mehr als das Dreifache der typischen Reiseflughöhe eines Verkehrsflugzeugs. Nachdem spektakuläre Aufnahmen von AirX vor dem Hintergrund der Erde gemacht worden waren, wurde der Fernauslösemechanismus aktiviert, wodurch das Test-Smartphone im freien Fall zu Boden stürzte.

Ohne zusätzliche Schutzausrüstung stellt sich AirX drei Extremen: eisiger Kälte, extrem niedrigem Luftdruck und dem Aufprall auf den Boden

Während der Mission kamen weder Heizgeräte noch zusätzliche Schutzvorrichtungen zum Einsatz. Die AirX-Hülle war damit den extremen Bedingungen in großer Höhe direkt ausgesetzt: Temperaturen zwischen –40 °C und –60 °C sowie einem extrem niedrigen atmosphärischen Druck von etwa 1 % des Standarddrucks auf Meereshöhe. Nach einem 25-minütigen Fall schlug das Test-Smartphone schließlich auf dem Boden auf.

„Niemand konnte vor dem Test mit Sicherheit wissen, ob die Smartphone-Hülle solchen extremen Bedingungen standhalten würde", sagte Dr. Chris Rose, Mitbegründer von Sent Into Space. „Neben der extremen Kälte, dem niedrigen Druck und dem rasanten Fall musste das Team auch Herausforderungen wie Kommunikationsstörungen, unwegsames Gelände sowie die Ortung und Bergung nach der Landung bewältigen. Erst durch die erfolgreiche Bergung sowohl der AirX-Hülle als auch des Handys konnten wir die Testergebnisse wirklich verifizieren."

Nach der Landung verfolgte das Testteam das GPS-Signal tief in die schwedische Wildnis hinein und barg erfolgreich das durch die AirX-Hülle geschützte Test-Handy. Nach Überprüfung und Verifizierung von Videobeweisen, Zeugenaussagen sowie des Zustands und der Funktionsfähigkeit des Geräts bestätigte ein offizieller Prüfer von GUINNESS WORLD RECORDS™, dass alle wesentlichen Funktionen des Handys voll funktionsfähig blieben. Das Gerät ließ sich weiterhin ein- und ausschalten, Anrufe tätigen und Fotos aufnehmen, während sein Äußeres unversehrt blieb. Das Ergebnis demonstrierte die herausragende Leistung des mehrschichtigen Schutzsystems von AirX bei der Abfederung von Stößen, der Energieverteilung und der Verringerung des Risikos innerer Geräteschäden. RHINOSHIELD sicherte sich schließlich den GUINNESS WORLD RECORDS™-Titel für „Der höchste Falltest eines Smartphones in einer Handyhülle (Natürliches Terrain)".

Dem Monomaterial-Design treu bleiben: Schutz für Mensch und Umwelt durch Innovation für die Kreislaufwirtschaft

„Um grundlegenden Schutz zu bieten, setzt die Branche für Mobilfunkzubehör üblicherweise auf Produkte aus mehreren Materialien. Einmal entsorgt, lassen sich diese Produkte nur schwer zerlegen und effektiv recyceln. Infolgedessen haben Milliarden von Handyhüllen, die jedes Jahr produziert werden, Schwierigkeiten, nach nur einem Nutzungszyklus in die Recyclingsysteme zu gelangen", sagte Eric Wang. „Wir wollen der Welt beweisen, dass selbst die stoßfestesten Handyhüllen aus einem einzigen Material hergestellt werden können – und dass Schutzleistung und Nachhaltigkeit nicht auf Kosten des jeweils anderen gehen müssen. Echter Schutz geht über die Verhinderung von Sturzschäden hinaus; er bedeutet auch, Menschen und die Umwelt zu schützen. Durch strenge Fertigungskontrollen und Tests durch unabhängige Drittlabore wurde unser gesamtes Smartphone-Hüllen-Portfolio auf nicht nachweisbare Mengen an Bisphenolen oder PFAS, allgemein bekannt als ‚Forever Chemicals', geprüft. Der Aufstellung dieses Weltrekords ist unsere bislang stärkste Bestätigung unseres Engagements für Schutz in jeder Hinsicht."

Geleitet von RHINOSHIELDs Engagement für das Monomaterial-Design seit 2017 stellt AirX die Annahme infrage, dass Leistung und Nachhaltigkeit von Natur aus unvereinbar sind, und zeigt, dass zirkuläres Design ein noch höheres Maß an Innovation erfordert. Durch sein System zum Schutz vor inneren Schäden, die 360°-Luftpolsterung und das Design mit integrierten Tasten bietet es umfassenden Schutz vor seitlichen Stößen. Beidseitige Druckentlastungskammern und geformte Griffkonturen verbessern die Ergonomie und den Komfort bei längerem Gebrauch zusätzlich.Darüber hinaus hat die futuristische, von der Luftfahrt inspirierte funktionale Ästhetik von AirX internationale Anerkennung erhalten und wurde mit dem iF Design Award 2026 und dem Red Dot Design Award ausgezeichnet – ein weiterer Beweis dafür, dass sich Schutz, Design und Nachhaltigkeit ohne Kompromisse miteinander verbinden lassen.

RHINOSHIELD feiert den AirX-Weltrekord mit neuen Weltraum-inspirierten Designs – Schutz auf Weltraum-Niveau für den Alltag

Um den GUINNESS-WORLD-RECORDS™-Titel zu feiern, hat RHINOSHIELD die stratosphärische Mission in ein visuelles Highlight verwandelt – mit einer speziell zusammengestellten Kollektion von Designs zum Thema Weltraum. Damit lädt das Unternehmen ein, an den Feierlichkeiten teilzunehmen und den offiziell anerkannten „Schutz auf Weltraum-Niveau" von AirX zu erleben.

Über Produktinnovationen hinaus baut RHINOSHIELD sein Recycling-Netzwerk durch das Kreislauf-Ökosystem RHINOLOOP® weiter aus. Das Netzwerk verbindet 11 firmeneigene Filialen in Taiwan mit mehr als 4.300 Recycling-Standorten in FamilyMart, einer der größten Convenience-Store-Ketten Taiwans, im ganzen Land. Mit einem internationalen Rückversand- und Recyclingprogramm in Frankreich, Deutschland, Großbritannien und den USA macht RHINOSHIELD die Rückgabe gebrauchter Handyhüllen einfacher und zugänglicher. So wird Kreislaufwirtschaft ganz selbstverständlich Teil des Alltags.

RHINOSHIELD AirX Schutzhülle mit Luftpolster-Effekt

Die wichtigsten Merkmale von AirX: https://rhinoshield.de/products/airx

RHINOLOOP® Kreislaufökosystem: https://rhinoshield.de/sustainability/recycling

Informationen zu RHINOSHIELD

RHINOSHIELD wurde von Materialwissenschaftlern gegründet und ist ein weltweit führender Anbieter von Schutzlösungen, die auf fortschrittlicher Materialtechnik basieren. Die Marke, die 2012 aus einem Labor der Universität Cambridge hervorgegangen ist, hat sich weltweit etabliert, spricht Nutzer in mehrsprachigen Märkten in über 9 Sprachen an und schützt weltweit über 20 Millionen Geräte.

Mit integrierter Forschung, Entwicklung und Fertigung in Taiwan treibt RHINOSHIELD die Materialinnovation durch kreislauffähiges Design und Lösungen für das Kunststoffmanagement voran – und entwickelt so leistungsstarke Produkte, die auf eine nachhaltigere Zukunft ausgelegt sind.

Um mehr über die Geschichte von RHINOSHIELD und unser Engagement für Nachhaltigkeit zu erfahren, besuchen Sie unsere offizielle Website.