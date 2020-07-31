Рианна представляет Fenty Skin

Простой, эффективный и экологичный уход за кожей всех типов

"Fenty Skin - это мое видение новой культуры ухода за кожей. Я хотела создать потрясающие продукты, которые реально работают, просты в использовании и подходят для всех", - Рианна

САН-ФРАНЦИСКО (SAN FRANCISCO), 31 июля 2020 г. /PRNewswire/ -- Певица Рианна в сотрудничестве с принадлежащей холдингу LVMH косметической компанией Kendo Brands представила свой второй международный бьюти-бренд Fenty Skin. Напомним, что первое "детище" поп-звезды - революционная линейка Fenty Beauty, - дебютировала в 2017 году.

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Долгожданна линейка средств по уходу за кожей от Рианны воплощает в себе весь личный опыт певицы и олицетворяет ее неизменное стремление создавать простые решения для обладателей всех типов и оттенков кожи. Fenty Skin - это серия простых, многофункциональных продуктов, которые органично сочетаются с любым макияжем и созданы с любовью к нашей планете, о чем свидетельствует их экологичная упаковка и продуманные составы.

В течение многих лет испытывая колоссальные трудности с выбором подходящих средств из ошеломляющего ассортимента на рынке и столкнувшись в юности с некачественным продуктом, изменившим цвет ее кожи, Рианна мечтала создать линейку простых и эффективных универсальных уходовых средств. И сегодня она представляет доступные и продуманные продукты, в основу которых положен многолетний опыт специалистов-косметологов и все те знания, которых так не хватало звезде в юные годы. В линейке Fenty Skin Рианна воплотила свой реальный режим ухода, придающий коже сияние и здоровый вид. Ее повседневный уход, получивший название "Fenty Skin Start'rs", включает три продукта 2-в-1:

Total Cleans'r Remove-It-All Cleanser ($25) , средство для удаления макияжа с мягкой кремовой текстурой, удаляющее все загрязнения, жирную пленку и остатки стойкой декоративной косметики, не пересушивая кожу.

, средство для удаления макияжа с мягкой кремовой текстурой, удаляющее все загрязнения, жирную пленку и остатки стойкой декоративной косметики, не пересушивая кожу. Fat Water Pore-Refining Toner Serum ($28) - инновационный тоник-сыворотка, эффективно сужающий поры, уменьшающий признаки гиперпигментации, осветляющий, разглаживающий и придающий коже сияние, не раздражая ее.

- инновационный тоник-сыворотка, эффективно сужающий поры, уменьшающий признаки гиперпигментации, осветляющий, разглаживающий и придающий коже сияние, не раздражая ее. Hydra Vizor Invisible Moisturizer Broad Spectrum SPF 30 Sunscreen ($35) - увлажняющий солнцезащитный лосьон с легкой, нежирной текстурой, адаптирующийся к любому тону кожи и придающий лицу легкий румянец. Он эффективно борется с проблемой обезвоженности и нарушения пигментации кожи и "дружит" с макияжем, не скатываясь и не проявлясь под тональной основой. Особый плюс - средство поставляется во флаконе с возможностью многоразового использования.

Все средства Fenty Skin отличаются экологичными, веганскими составами, не содержат минеральных масел и сочетают в себе полезные ингредиенты из различных уголков земного шара - например, богатую витамином С барбадосскую вишню, - а также компоненты, считающиеся признанным золотым стандартом ухода за кожей, - гиалуроновую кислоту, ниацинамид и т.д. По задумке Рианны, линейка должна дарить комплексное чувственное удовольствие. Поэтому все продукты Fenty Skin источают теплые, тропические ароматы с нотами вишни, кокоса и сладкой дыни. Основной задачей при разработке новой линии было создание продуктов, обладающих универсальной эффективностью. По этой причине все средства Fenty Skin прошли тестирование на добровольцах с различными оттенками, текстурами и типами кожи.

Продукты получили элегантную, современную и экологичную упаковку. Создатели постарались по максимуму отказаться от картонных коробок, использовали переработанные материалы и предусмотрели возможность многоразового использования флаконов.

"Послом" Fenty Skin стал известный эксперт по уходу за кожей и лицензированный косметолог Шон Гарретт (Sean Garrette).

Приобрести продукты Fenty Skin можно эксклюзивно на портале FentySkin.com, начиная с 31 июля этого года, с возможностью международной доставки.

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http://fentyskin.com



SOURCE Kendo