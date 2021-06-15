Ричарду Макларену поручено расследование инцидентов в международном боксе

Двухэтапный подход предполагает сначала анализ судейства на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, а затем и предыдущих обвинений в недобросовестном поведении

ТОРОНТО, 15 июня 2021 г. /PRNewswire/ -- Компания McLaren Global Sport Solutions (далее "MGSS") объявила о том, что была приглашена Международной ассоциацией бокса (AIBA) для расследования возможных нарушений в работе судей и рефери в ходе Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро.

После выполнения этой части своего мандата MGSS проведет расследование деятельности лиц, участвовавших в управлении и руководстве AIBA, с целью выяснения того, имели ли место коррупционные действия.

«В боксе существует долгая история сомнительной деятельности. Многочисленные расследования, проводившиеся ранее в этом виде спорта, либо оставались незавершенными, либо не приводили к принятию соответствующих мер. Боксу пришло время перевернуть эту страницу, но это невозможно без полного учета всех предполагаемых должностных нарушений, — заявил глава компании MGSS, кавалер Ордена Канады, профессор Ричард Макларен (Richard McLaren). — Наша рабочая группа проведет независимое расследование по вопросам, связанным с коррупцией или манипулированием спортивными результатами во время Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, выявит ответственных за это лиц и предложит соответствующий порядок действий».

Профессор Макларен и его команда обладают обширным опытом расследования неправомерных действий в спорте, включая проведенное в 2016 году расследование обвинений в государственной поддержке применения допинга со стороны Российской Федерации, а также расследование допинговых нарушений в Международной федерации тяжелой атлетики в 2020 году.

В продолжение своего давнего сотрудничества с MGSS британская компания Harod Associates Limited предлагает лучшие в мире следственные возможности, судебно-криминалистические кибертехнологии, механизмы служебных разоблачений и разведывательную информацию. Компании MGSS и Harod накопили более чем 30-летний опыт в разработке сложных структур и правил, связанных со спортивной этикой и деятельностью сторонних служб расследования.

«Я хочу поблагодарить AIBA за их веру в успех и доверие, а также за предоставление нам свободы действий и поддержки в проведении тщательного и всестороннего независимого расследования. Они стремятся придать завершенность обвинениям, отравлявшим жизнь боксу на протяжении десятилетий. Моей команде предоставлена независимость, позволяющая отрабатывать любую и всякую информацию, ведущую к раскрытию истины», — заявил профессор Макларен.

В связи с данным расследованием будет создана горячая линия для сбора информации о злоупотреблениях, а после ее ввода в действие будет сделано отдельное заявление. Всем лицам, вызвавшимся дать показания, будет гарантирована бессрочная конфиденциальность.

Доклад о результатах первого этапа расследования будет опубликован рабочей группой к концу августа 2021 года.

Catherine Doyle (Кэтрин Дойл), Avenue Strategic Communications, тел.: 514-641-3266, эл. почта: [email protected]

SOURCE McLaren Global Sports Solutions