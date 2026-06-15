RiderNav présente ses écrans connectés de sept pouces pour motos au Mid-Summer Riding Festival

SHENZHEN, Chine, 15 juin 2026 /PRNewswire/ -- RiderNav lance aujourd'hui son Mid-Summer Ride Festival, un événement multicanal à durée limitée qui se déroulera du 10 au 20 juin 2026. Cet événement met en avant les deux écrans connectés phares de sept pouces de la marque sur ridernav.com afin d'aider les motards à se préparer avant le début de la saison.

S'appuyant sur le R7M, un écran spécialement conçu pour le Nav Cradle de BMW, RiderNav s'est forgé une réputation mondiale auprès des motards passionnés d'escapades.

RiderNav's R7M (for BMW) and R7X (universal) 7-inch smart displays, featured in the brand's Mid-Summer Riding Festival running June 10–20, 2026.

Le R7M s'intègre directement au Nav Cradle de BMW grâce à une installation plug-and-play, offrant l'Apple CarPlay® sans fil d'Apple et Android Auto™, la commande native Wonder Wheel, ainsi que des données en temps réel sur la moto : régime moteur, rapport engagé, angle d'inclinaison, autonomie et pression des pneus.

Le R7X applique cette même ingénierie à n'importe quelle moto ; il est compatible avec environ 99 % des modèles, notamment Harley-Davidson, Honda, Yamaha, Kawasaki, KTM, Triumph et Suzuki. Il est équipé d'un support universel à fixation rapide, d'un écran HD de 1 200 nits, des solutions CarPlay et Android Auto sans fil, ainsi que d'un contrôle direct des caméras d'action DJI, Insta360 et GoPro. Les deux modèles sont certifiés IP69K, garantissant une résistance totale à la poussière et à l'eau ; ils ont été testés de manière indépendante pour résister à des jets d'eau à haute pression et à l'immersion. Ils sont donc parfaits pour affronter la pluie, les lavages à haute pression et les sentiers tout-terrain.

Pendant toute la durée du festival, les motards bénéficient d'une réduction de 25 % sur le R7M et d'une réduction de 28 % sur le R7X. Chaque commande d'un R7M ou d'un R7X comprend également un protecteur d'écran en verre trempé gratuit et une année de garantie supplémentaire en plus de la garantie standard — soit deux ans de couverture au total. Et chaque jour de l'événement, trois gagnants sont tirés au sort pour remporter une carte-cadeau Amazon d'une valeur de 30 $.

« C'est en été que les motards parcourent vraiment beaucoup de kilomètres, et c'est à ce moment-là qu'un écran adapté fait toute la différence », déclare l'équipe de RiderNav. « Cet événement est notre façon de proposer un écran sérieux, conçu spécialement pour les motards pour qu'ils laissent leur téléphone en sécurité dans leur poche, là où il doit être. »

Le Mid-Summer Riding Festival se tiendra du 10 au 20 juin 2026 et est d'ores et déjà disponible sur ridernav.com/pages/summer-riding-festival.

À propos de RiderNav

Créé en octobre 2024 à Shenzhen, RiderNav est une équipe composée de motards et d'ingénieurs qui conçoit des écrans plus intelligents pour les motos. Sa mission est de proposer un système de navigation intelligent, fiable, simple d'utilisation et axé sur le motard. Sa gamme comprend les modèles R7M (spécifique à BMW) et R7X (universel), tous deux certifiés CE, FCC et TELEC et commercialisés dans le monde entier.

Site internet : ridernav.com