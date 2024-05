„Rimi" vykdo tvarią tiekimo grandinės pertvarką, naudodama IFCO RPC vaisių ir daržovių importui ir vidaus tiekimo srautui Baltijos šalyse

IFCO bendradarbiauja su „Rimi" teikdama daugkartinio naudojimo pakuočių sprendimus, leidžiančius „Rimi" tapti tvarumo pradininke šviežių vaisių ir daržovių prekybos sektoriuje Baltijos šalyse.

Strateginis bendradarbiavimas patvirtina „Rimi" įsipareigojimą siekti tvarumo, kurio dėka per metus išmetamo CO2 kiekis sumažinamas apie 3 500 tonų.

MIUNCHENAS, Vokietija, 2024 m., gegužės 14 d. /PRNewswire/ -- Pasaulinė daugkartinio naudojimo šviežių maisto produktų pakuočių sprendimų lyderė IFCO praneša apie strateginį bendradarbiavimą su „Rimi", vienu didžiausių prekybos centrų Baltijos šalyse, kuriuo siekiama tvarių pokyčių regiono šviežių maisto produktų prekybos sektoriuje. Šios partnerystės dėka IFCO suteikia „Rimi" galimybę diegti naujoviškus sprendimus, kurie gerokai sumažina poveikį aplinkai, sumažindami atliekų ir anglies dioksido išmetimą visoje tiekimo grandinėje. Naudojant IFCO daugkartinio naudojimo pakuotes, šis bendradarbiavimas ne tik stiprina „Rimi" įsipareigojimą rūpintis aplinkosauga, bet ir padidina veiklos efektyvumą supaprastinant logistiką ir sumažinant veiklos sąnaudas.

„Džiaugiamės galėdami bendradarbiauti su „Rimi" ir nustatyti naujus tvarumo standartus šviežių maisto produktų prekybos sektoriuje Baltijos šalyse. Mūsų bendradarbiavimas suteikia galimybę paskatinti teigiamus pokyčius ir nutiesti kelią ekologiškesnei tiekimo grandinei regione", – kalbėjo Daniel Schellenberg, IFCO viceprezidentas Vidurio ir Rytų Europoje, Austrijoje, Čekijoje ir Vengrijoje.

IFCO ir „Rimi" partnerystė: akivaizdi nauda aplinkai ir verslui

Pradėjusi naudoti IFCO daugkartinio naudojimo plastikinę tarą, „Rimi" nebenaudoja vienkartinių kartoninių dėžių, kurios anksčiau buvo naudojamos 95 % šviežių vaisių ir daržovių tiekimo srautų. Likusieji 5 % pakeičia standžias dėžes, todėl dar labiau suvienodinamas procesas, palengvinamas administravimas ir užtikrinamas geresnis aplinkosaugos ir veiklos efektyvumas reversinės logistikos srityje, nes IFCO dėžės yra sulankstomos.

„Bendradarbiaudami su IFCO siekiame sumažinti išmetamo CO2 kiekį apie 3 500 tonų per metus ir parodyti akivaizdžią bendradarbiavimo naudą aplinkai. Be to, perėjimas prie tvarių pakuočių užtikrina mūsų verslo ateitį, nes jau dabar laikomės būsimo ES PPWR reglamento reikalavimų", – sako Zanda Sadre, „Rimi Baltic" įmonių atsakomybės ir komunikacijos direktorė.

Logistikos efektyvumo didinimas naudojant IFCO RPC

IFCO RPC naudojimas supaprastina procesus ir standartizuoja dėžių tipus visoje tiekimo grandinėje. Tai palengvina logistiką, padidina efektyvumą ir sumažina atliekų kiekį, nes nereikia valdyti atskirų dėžių sandėlių su vietos ūkininkais. Pradėjus naudoti IFCO dėžes tikimasi didesnio bendro efektyvumo, užtikrinant racionalesnį ir tvaresnį produktų srautą iš ūkio į parduotuvių lentynas.

„Rimi" holistinis požiūris: IFCO dėžės importo ir eksporto srautuose

„Rimi" sustiprina savo, kaip pramonės lyderės, poziciją ir tampa pirmuoju prekybos centru Baltijos šalyse, naudojančiu RPC tiek importo, tiek eksporto srautuose. Šis strateginis sprendimas pabrėžia „Rimi" lyderės vaidmenį skatinant tvarumo iniciatyvas regiono šviežių maisto produktų prekybos sektoriuje. Perėjimas prie RPC naudojimo tarptautiniu mastu padidina veiklos efektyvumą ir procedūrų skaidrumą labai supaprastinant logistikos procesus.

Apie „Rimi Baltic"

„Rimi Baltic" yra viena iš pirmaujančių mažmeninės maisto produktų prekybos įmonių Baltijos šalyse. Ji valdo keturis klientų pamėgtus prekybos tinklus: „Rimi Hyper", „Rimi Super", „Rimi Mini" ir „Rimi Express". 2020 m. „Rimi" taip pat atidarė elektroninę parduotuvę visose trijose Baltijos šalyse. Visose Baltijos šalyse įmonėje dirba daugiau kaip 12 000 darbuotojų. „Rimi" misija – kurti rytojaus apsipirkimo patirtį ir skatinti sveikus ir tvarius sprendimus, kurie kasdien gerina žmonių ir visuomenės gyvenimą. „Rimi Baltics" patronuojančioji įmonė yra Švedijos įmonė „ICA Gruppen". Daugiau informacijos rasite: www.rimibaltic.com.

Apie IFCO

IFCO yra pirmaujanti pasaulinė šviežių maisto produktų daugkartinio naudojimo pakuočių sprendimų tiekėja, suteikianti klientams galimybę dalyvauti žiedinėje ekonomikoje daugiau nei 50 šalių. Turėdama daugiau kaip 380 mln. daugkartinio naudojimo pakuočių (angl. RPC) pasaulyje, IFCO kasmet padeda pristatyti iš tiekėjų į maisto prekių parduotuves milijardus šviežių vaisių ir daržovių, mėsos, paukštienos, jūros gėrybių, kiaušinių, duonos ir kitų produktų siuntų. IFCO RPC užtikrina geresnę šviežio maisto tiekimo grandinę, apsaugodama šviežumą ir kokybę bei kartu sumažindama išlaidas, maisto atliekas ir poveikį aplinkai, palyginus su vienkartinėmis pakuotėmis. Sužinokite daugiau www.ifco.com | Sekite mus „LinkedIn" @IFCO SYSTEMS

