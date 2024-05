IFCO (International Food Container Organization ehk Rahvusvaheline Toidupakendite Organisatsioon) teeb koostööd Rimiga korduvkasutavate pakendite vallas, mis võimaldavad Rimil Balti riikide värske puu- ja juurvilja sektoris olla kestlike tavade eesrinnas.

Strateegiline koostöö näitab, et Rimi on võtnud kohustuseks kestlikkuse suurendamise, kusjuures hinnanguline välditud CO2 kogus on 3500 tonni aastas.

MÜNCHEN, Saksamaa, 14. mail 2024 /PRNewswire/ -- Värskete toiduainete korduvkasutatavate pakendite juhtiv pakkuja IFCO teatab strateegilisest partnerlusest Rimiga (juhtiva jaekaebandusketiga Balti riikides), et muuta piirkonna värskete toiduainete sektor loodussõbralikumaks. Partnerluse kaudu aitab IFCO Rimil olla uuenduslike lahenduste eesrinnas, millega vähendatakse tunduvalt jäätmekoguseid, süsinikuheiteid ja terve tarneahela keskkonnamõju. Tänu IFCO korduvkasutatavate pakendite kasutusele võtmisele tugevdab koostöö Rimi keskkonnavastutusega seotud eesmärkide saavutamist ning parandab töö efektiivsust logistika lihtsustamise ja tegevuskulude vähendamise läbi.

Rimi juhib kestliku tarneahela ümberkujundamist IFCO korduvkasutatavate pakenditega puuvilja ja juurvilja impordiks ja transpordiks Balti riikides

„Oleme uhked, et oleme Rimi partnerid, kellega oleme saavutanud uue taseme Balti värskete toidukaupade sektori kestlikkuses. Tänu koostööle on meil võimalus luua positiivseid muutusi ja sillutada teed rohelisemale tarneahelale kõnealuses piirkonnas," ütles IFCO Kesk- ja Ida-Euroopa, Austria, Tšehhi, Ungari asepresident Daniel Schellenberg.

IFCO ja Rimi partnerlus: käegakatsutav mõju keskkonnale ja äritegevusele

Üleminek IFCO korduvkasutatavatele plastpakenditele tähendab, et Rimi ei pea enam kasutama ühekordseid pappkaste, millega varem tarniti 95% värskest puu- ja juurviljast. Ülejäänud 5% asendab jäikadest materjalidest kastid, ühtlustades protsessi, lihtsustades haldust ning pakkudes võimalusi keskkonna ja tööprotsessidega seotud lisameetmete rakendamiseks pöördlogistikas tänu sellele, et IFCO kastid on kokkupandavad.

„Koostöös IFCOga on meil võimalik vältida ligi 3500 tonni CO2 teket aastas, mis näitab, kui käegakatsutavat kasu partnerlus toob. Lisaks tagab üleminek kestlikele pakenditele, et muudame oma ettevõtte tulevikukindlaks, sest joondume juba praegu Euroopa Liidu tulevase pakendi ja pakendijäätmete määruse järgi," selgitas Rimi Balticu ettevõtja sotsiaalse vastutuse ja kommunikatsiooni juht Zanda Sadre.

Logistika tõhustamine IFCO pakenditega

IFCO korduvkasutatavate pakendite kasutusele võtmine lihtsustab protsesse ja ühtlustab kastide tüübid terves tarneahelas. See muudab logistika lihtsamaks, suurendab tõhusust ja vähendab jäätmeid, sest enam pole vaja hallata kohalike kasvatajate kaste. Üleminek IFCO kastidele tõotab kasvatada üldist tõhusust, tagades lihtsama ja kestlikuma tootevoo talust poeriiulitele.

Rimi terviklik lähenemine: IFCO kastid impordis ja ekspordis

Rimi kindlustab oma positsiooni majandusharu juhina, saades esimeseks jaemüügiettevõtteks Balti riikides, mis võtab kasutusele korduvkasutatavad pakendid impordis ja ekspordis. Strateegiline otsus toob esile Rimi teerajaja rolli jätkusuutlikkuse algatuste käivitajana piirkonna värskete toidukaupade sektoris. Üleminek korduvkasutatavatele pakenditele rahvusvahelisel skaalal suurendab operatsioonide tõhusust ja protsesside läbipaistvust ning muudab logistika tunduvalt lihtsamaks

Rimi Balticust

Rimi Baltic on juhtiv toidu jaemüüja Baltimaades. Rimi tegutseb klientide nelja lemmikpoeketina – Rimi Hyper, Rimi Super, Rimi Mini ja Rimi Express. 2020. aastast on Rimil ka kõigis kolmes Balti riigis internetipood. Ettevõttes töötab Balti riikide peale kokku 12 000 inimest. Rimi missioon on luua tuleviku ostuelamusi ning juhinduda tervislikest ja jätkusuutlikest valikutest, panustades inimeste ellu ja ühiskonda iga päev. Rimi Balticu emaettevõte on Rootsi firma ICA Gruppen. Lähemalt saab tutvuda veebilehel www.rimibaltic.com.

IFCOst

IFCO on maailma juhtiv värskete toidukaupade korduvkasutatavate pakendite pakkuja, mis võimaldavad klientidel osaleda ringmajanduses rohkem kui 50 riigis. IFCO aitab kaasa miljardite värske puu- ja juurvilja, liha, kana, mereandide, muna, leiva ja muu toidukauba laadungite transpordile tootjatelt poelettidele tänu oma rohkem kui 380 miljonile korduvkasutatavale pakendile. IFCO pakendid tagavad tõhusama värskete toiduainete tarneahela, sest aitavad ühekordsete pakenditega võrreldes säilitada värskust ja kvaliteeti ning vähendada kulusid, toidujäätmete hulka ja keskkonnamõju. Lähemalt saab tutvuda veebilehel www.ifco.com | Meie LinkedIni konto: @IFCO SYSTEMS

Picture Download: https://www.ifco.com/wp-content/uploads/OneDrive_1_06-05-2024.zip

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2412251/Rimi_success_story_banner.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1999563/4704680/IFCO_green_logo.jpg