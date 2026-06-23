RingConn beteiligt sich an den Feierlichkeiten zum 25-jährigen Jubiläum von „Der Herr der Ringe" mit einer zeitlich begrenzten Aktion

Weltweit führender Anbieter modernster Smart-Ring-Lösungen

NEW YORK, 23. Juni 2026 /PRNewswire/ -- RingConn, eine führende Marke für intelligente Ringe mit Schwerpunkt auf der täglichen Gesundheitsüberwachung, gab heute seine Partnerschaft mit Warner Bros. bekannt. Home Entertainment Inc. feiert das 25-jährige Jubiläum von „Der Herr der Ringe: Die Gefährten". Diese Zusammenarbeit vereint eine der epischsten Fantasy-Filmreihen mit einer neuen Generation von Wearables und zelebriert die gemeinsame Überzeugung, dass ein gesteigertes Bewusstsein zu besseren Entscheidungen führen kann. Anlässlich dieser Partnerschaft wird RingConn exklusive Prämien zum Thema des Films für berechtigte Gen-3-Kunden in den Vereinigten Staaten von Amerika einführen und die Zusammenarbeit zu einer umfassenderen Kampagne ausweiten, die sich um das Motto „To Be An Everyday Hero" dreht.

RingConn Joins the Celebration of “The Lord of the Rings” 25th Anniversary

Seit Generationen fasziniert die Filmreihe Der Herr der Ringe das Publikum. Wenn die Gefährten nach der Überwindung immenser Herausforderungen das Ende ihrer Reise erreichen, ist das Publikum von ihrem Mut, ihrer Ausdauer und ihrer Entwicklung bewegt. Diese zeitlose Erzählung unterstreicht eine einfache, aber kraftvolle Idee: dass bedeutende Veränderungen oft mit den Entscheidungen beginnen, die wir jeden Tag treffen. RingConn vertritt eine ähnliche Philosophie und ist davon überzeugt, dass dauerhafte Veränderung mit alltäglicher Achtsamkeit und kleinen, bewussten Entscheidungen beginnt. Durch seine Smart-Ringe befähigt RingConn Menschen, ihre Gesundheit besser zu verstehen und fundiertere Entscheidungen zu treffen, die ihr langfristiges Wohlbefinden fördern. Gemeinsam entsteht aus dieser gemeinsamen Perspektive die Idee des „Everyday Hero" – nicht definiert durch außergewöhnliche Kräfte, sondern durch alltägliche Achtsamkeit, Mut und Handeln.

Mittelerde im Alltag

Anlässlich des 25. Jahrestags des Kinostarts von „Der Herr der Ringe: Die Gefährten" und des 5. Jahrestags von RingConn startet RingConn in Zusammenarbeit mit Warner Bros. Home Entertainment Inc. eine Reihe von Initiativen rund um das Filmthema, die Nutzer in den gesamten Vereinigten Staaten ansprechen sollen. Ab dem 27. Juni erhalten Kunden, die das RingConn Gen 3 kaufen, Prämien in limitierter Auflage. Die ersten 3.500 Käufer erhalten eine Schutzhülle für das Ladecase mit Film-Motiv, während weitere Käufer digitale Filmcodes erhalten, mit denen sie sich ihr eigenes Mittelerde-Paket aus den Trilogien Der Herr der Ringe und Der Hobbit zusammenstellen können.

„Es ist uns eine Ehre, mit Warner Bros. Home Entertainment zusammenzuarbeiten, um Der Herr der Ringe in unsere Community zu bringen", sagte Macie Zhang, International Marketing Manager bei RingConn. „Wir glauben, dass bedeutende Veränderungen mit dem Bewusstsein im Alltag beginnen. Der Herr der Ringe spiegelt eine zeitlose Idee wider, die uns zutiefst anspricht: dass gewöhnliche Menschen durch Mut und Ausdauer außergewöhnliche Ergebnisse erzielen können. Diese Überzeugung steht im Mittelpunkt unserer Philosophie der Achtsamkeit und Begleitung – wir möchten Menschen dabei helfen, sich selbst besser zu verstehen, im Einklang mit ihrem Körper zu bleiben und mehr Ausgeglichenheit in ihrem Alltag zu erreichen. Über die Vermittlung von Erkenntnissen hinaus streben wir danach, ein vertrauenswürdiger Begleiter auf dem Weg jedes Einzelnen zu mehr Wohlbefinden zu sein und bieten kontinuierliche Unterstützung, Fürsorge und Ermutigung, während die Menschen gesündere Gewohnheiten entwickeln und auf eine bessere Lebensqualität hinarbeiten."

Informationen zu RingConn

RingConn wurde 2021 gegründet und ist ein benutzerorientiertes Unternehmen, das von kontinuierlicher Innovation angetrieben wird, um professionelle, kontinuierliche und durchdachte allgemeine Wellnessprodukte und -dienstleistungen anzubieten. RingConn hat sich zum Ziel gesetzt, der vertrauenswürdigste Wächter für das körperliche und geistige Wohlbefinden der Nutzer zu werden.

Informationen zu Der Herr der Ringe

Basierend auf den berühmten Romanen Der Herr der Ringe und Der Hobbit von J.R.R. Tolkien wurde die epische sechsteilige Filmreihe von New Line Cinema unter der Regie von Peter Jackson von Generationen von Fans begeistert aufgenommen. Sie spielte weltweit 6 Milliarden Dollar an den Kinokassen ein und wurde mit 17 Oscars ausgezeichnet, womit sie zur Filmreihe mit den meisten Auszeichnungen der Kinogeschichte wurde. Die Serie spielt in Mittelerde und beginnt damit, dass Frodo Beutlin sich auf eine gefährliche Mission begibt, um den legendären Einen Ring zu zerstören – und so beginnt ein Abenteuer, das seinesgleichen sucht. 2021 wählte die Library of Congress Der Herr der Ringe: Die Gefährten zur Aufnahme in das US-amerikanische National Film Registry aus. Nach dem 25-jährigen Jubiläum des ersten Films erscheint 2026 ein neuer Film: Der Herr der Ringe: Die Jagd nach Gollum soll in die Kinos kommen, weitere Filme sind geplant.

Informationen zu Warner Bros. Home Entertainment GmbH

Warner Bros. Discovery Home Entertainment (WBHE) bringt die von Warner Bros. Discovery produzierten, preisgekrönten Filme, Fernsehsendungen, Animationsfilme und digitalen Inhalte über den stationären Verkauf von Blu-ray Disc™- und DVD-Trägermedien sowie über digitale Transaktionen auf den wichtigsten Streaming-, Video-on-Demand-, Kabel-, Satelliten-, Digital- und Mobilkanälen in die Haushalte und auf die Bildschirme von Millionen von Menschen. WBHE gehört zu Warner Bros. Discovery Content Sales, einem der weltweit größten Vertreiber von Unterhaltungsprogrammen.