RingConn se joint aux festivités marquant le 25ᵉ anniversaire du « Seigneur des anneaux » avec une promotion à durée limitée

Leader mondial de solutions d'anneaux connectés à la pointe de la technologie

NEW YORK, 23 juin 2026 /PRNewswire/ -- RingConn, une marque leader dans le domaine des anneaux connectés dédiée au suivi quotidien de la santé, a annoncé aujourd'hui son partenariat avec Warner Bros. Home Entertainment Inc. pour célébrer le 25ᵉ anniversaire du Seigneur des anneaux : la Communauté de l'anneau. Alliant l'une des sagas cinématographiques les plus épiques du genre fantastique à une nouvelle génération de technologies portables, cette collaboration célèbre la conviction commune qu'une meilleure prise de conscience permet de faire de meilleurs choix. Pour marquer ce partenariat, RingConn proposera des récompenses exclusives sur le thème du film aux acheteurs de son anneau Gen 3 qui remplissent les conditions requises aux États-Unis, élargissant ainsi cette collaboration à une campagne plus vaste articulée autour du slogan « To Be An Everyday Hero » (Être un héros du quotidien).

RingConn Joins the Celebration of “The Lord of the Rings” 25th Anniversary

Depuis des générations, la saga du Seigneur des anneaux captive le public. Lorsque la Communauté arrive au terme de son périple après avoir relevé d'immenses défis, le public est ému par son courage, sa persévérance et son évolution. Ce récit intemporel met en avant une idée simple mais forte : les véritables changements commencent souvent par les choix que nous faisons au quotidien. RingConn adhère à une philosophie similaire, estimant qu'un changement durable commence par une prise de conscience au quotidien et par de petites décisions mûrement réfléchies. Grâce à ses anneaux connectés, RingConn permet à chacun de mieux comprendre son état de santé et de faire des choix plus éclairés, favorables à son bien-être à long terme. Ensemble, cette vision commune donne naissance à la notion de « héros du quotidien » — qui ne se définit pas par des pouvoirs extraordinaires, mais par la vigilance, le courage et l'action au quotidien.

La Terre du Milieu au quotidien

Pour célébrer le 25ᵉ anniversaire de la sortie en salle du Seigneur des anneaux : la Communauté de l'anneau et le 5ᵉ anniversaire de RingConn, RingConn, en partenariat avec Warner Bros. Home Entertainment Inc. va lancer une série d'initiatives sur le thème du film destinées à susciter l'intérêt des utilisateurs à travers les États-Unis. À compter du 27 juin, les clients qui achèteront le RingConn Gen 3 recevront des cadeaux en édition limitée. Les 3 500 premiers acheteurs recevront une pochette de protection pour étui de recharge à l'effigie du film, tandis que les autres recevront des codes numériques leur permettant de composer leur propre pack « Terre du Milieu » à partir des trilogies Le Seigneur des anneaux et Le Hobbit.

« Nous sommes honorés de nous associer à Warner Bros. Home Entertainment pour proposer Le Seigneur des anneaux à notre communauté », a déclaré Macie Zhang, responsable du marketing international chez RingConn. « Nous sommes convaincus qu'un changement significatif commence par une prise de conscience au quotidien. Le Seigneur des anneaux reflète une idée intemporelle à laquelle nous adhérons profondément : des personnes ordinaires, grâce à leur courage et à leur persévérance, peuvent obtenir des résultats extraordinaires. Cette conviction est au cœur de notre philosophie, axée sur la prise de conscience et l'accompagnement : aider chacun à mieux se comprendre, à rester à l'écoute de son corps et à trouver un meilleur équilibre dans sa vie quotidienne. Au-delà de la simple fourniture d'informations, nous nous efforçons d'être un partenaire de confiance dans le parcours de chaque personne vers le bien-être, en lui apportant un soutien, une attention et des encouragements constants alors qu'elle adopte des habitudes plus saines et améliore sa qualité de vie. »

À propos de RingConn

Créé en 2021, RingConn est une entreprise centrée sur l'utilisateur, motivée par l'innovation continue, qui fournit des produits et des services de bien-être général professionnels, continus et réfléchis. RingConn a pour objectif de devenir le gardien le plus fiable du bien-être physique et mental des utilisateurs.

À propos du Seigneur des anneaux

Inspirée des célèbres romans Le Seigneur des anneaux et Le Hobbit de J.R.R. Tolkien, la saga épique en six films de New Line Cinema, réalisée par Peter Jackson, a conquis des générations de fans. Elle a rapporté 6 milliards de dollars au box-office mondial et remporté 17 Oscars, devenant ainsi la saga la plus récompensée de l'histoire du cinéma. Se déroulant en Terre du Milieu, la série commence alors que Frodon Sacquet se lance dans la périlleuse mission de détruire le légendaire Anneau unique, ce qui l'entraînera dans une aventure sans pareille. En 2021, la bibliothèque du Congrès a sélectionné Le Seigneur des anneaux : la Communauté de l'anneau en vue de son inscription au Registre national du film des États-Unis. Après le 25ᵉ anniversaire historique du premier film en 2026, un nouveau film, Le Seigneur des anneaux : la traque de Gollum doit sortir en salle, et d'autres films suivront.

À propos de Warner Bros. Home Entertainment S.A.S.

Warner Bros. Discovery Home Entertainment (WBHE) assure la distribution des films, programmes télévisés, dessins animés et contenus numériques primés produits par Warner Bros. Discovery est présent dans les foyers et sur les écrans de millions de personnes grâce aux ventes au détail de disques Blu-ray Disc™ et de DVD, ainsi qu'aux transactions numériques sur les principales plateformes de streaming, de vidéo à la demande par câble, par satellite, numériques et mobiles. WBHE fait partie de Warner Bros. Discovery Content Sales, l'un des plus grands distributeurs mondiaux de programmes de divertissement.