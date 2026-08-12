-RingConn impulsa la investigación sobre salud mediante dispositivos portátiles con un nuevo estudio publicado en npj Digital Medicine, de Nature Portfolio Journal

El estudio, titulado "Monitorización cardiovascular bilateral a gran escala mediante anillos portátiles", analiza 97.559 muestras válidas de PPG obtenidas con anillos de 1.810 participantes, aportando nuevos conocimientos sobre la detección bilateral mediante dispositivos portátiles para la monitorización cardiovascular.

NUEVA YORK, 12 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Un importante avance para superar los problemas de precisión que persisten en los dispositivos portátiles de consumo: un equipo de investigación conjunto de Ninenovo (empresa matriz de RingConn), el equipo del profesor Cheng Chen de la Universidad Jiao Tong de Shanghái y el Hospital Central de Mianyang han publicado un nuevo estudio en npj Digital Medicine, una revista de Nature Portfolio, que establece lo que los investigadores describen como el primer punto de referencia bilateral a gran escala para la fotopletismografía (PPG) con anillos. El estudio incluyó 97.559 muestras válidas de PPG de 1.810 participantes y 7.478 mediciones de presión arterial emparejadas. Los resultados mostraron que la combinación de señales PPG sincronizadas de ambas manos puede mejorar sustancialmente la estimación de la frecuencia cardíaca, a la vez que revela importantes limitaciones en los enfoques bilaterales de los dispositivos portátiles para la estimación de la presión arterial y destaca las diferencias de señal bilaterales como un posible indicador de la fiabilidad de la medición.

Las enfermedades cardiovasculares siguen siendo una de las principales causas de muerte en el mundo, lo que convierte la monitorización cardiovascular continua y accesible en un área de investigación sanitaria cada vez más importante. La fotopletismografía (PPG), una tecnología de detección óptica no invasiva, se ha convertido en un elemento fundamental de los dispositivos portátiles de consumo, como los relojes y anillos inteligentes, permitiendo la captura continua de señales fisiológicas en la vida cotidiana. Sin embargo, la mayoría de los sistemas PPG portátiles se basan en mediciones de una sola ubicación, normalmente una mano o un dedo, asumiendo implícitamente que las señales recogidas de ambos lados del cuerpo son suficientemente consistentes como para ser intercambiables. No obstante, la veracidad de esta suposición rara vez se ha investigado sistemáticamente. Esta cuestión se convirtió en el punto de partida de un proyecto de investigación colaborativo que involucra a socios académicos, clínicos e industriales para explorar la monitorización cardiovascular mediante PPG bilateral basada en anillos.

Tras analizar 97.559 muestras válidas de PPG, el estudio demostró que las señales bilaterales mejoran drásticamente la fiabilidad de la medición. El seguimiento sincronizado de ambas manos redujo el error absoluto medio (MAE) de la frecuencia cardíaca de 10,65 bpm (valor de referencia de la población) a 3,21 bpm, y aún más a 2,59 bpm cuando las diferencias de señal se mantuvieron por debajo de los umbrales definidos. Además, estas mejoras en el rendimiento resultaron consistentes en 12 arquitecturas de modelos de IA distintas. Si bien las mejoras en la estimación de la presión arterial fueron más modestas (el MAE sistólico mejoró de 13,81 a 12,36 mmHg; el diastólico de 9,27 a 8,21 mmHg), los resultados confirman que la consistencia de la señal y la ubicación del sensor son tan importantes como el volumen de datos brutos.

El estudio abre nuevas posibilidades para la evolución de la tecnología de salud portátil. Para Ninenovo y su marca insignia RingConn, esta publicación refuerza su compromiso compartido de avanzar no solo en el hardware, sino también en los algoritmos subyacentes y la ciencia de datos de la salud digital. Mediante colaboraciones académicas y clínicas continuas, Ninenovo sigue aprovechando la investigación de vanguardia para transformar datos fisiológicos brutos en soluciones de salud fiables para el día a día.

*Los anillos inteligentes RingConn no están diseñados para diagnosticar, tratar, curar ni prevenir ninguna enfermedad o afección médica.

Acerca de RingConn

Fundada en 2021, RingConn es una empresa centrada en el usuario, impulsada por la innovación constante, que ofrece productos y servicios de monitorización de la salud profesionales, continuos y bien pensados. RingConn se dedica a convertirse en el guardián de mayor confianza de sus usuarios para su bienestar físico y mental.

Acerca de Ninenovo

Ninenovo, la empresa matriz de RingConn, fue fundada por científicos de renombre mundial para impulsar la salud humana mediante la innovación significativa. Al integrar tecnología avanzada en la vida cotidiana, Ninenovo protege el bienestar global a través de RingConn.