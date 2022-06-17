Рио -- Южный Техас: ключевой центр североамериканских цепочек поставок

МИШЕН (шт. Техас), 17 июня 2022 г. /PRNewswire/ -- На долю Северной Америки приходится порядка 25% мирового потребительского рынка, а межштатная автомагистраль Interstate 69, проходящая с севера Соединенных Штатов на юг и соединяющая страну с Канадой и Мексикой, является одной из основных артерий системы поставок на континенте. Вдоль этого маршрута расположены многие из крупнейших промышленных центров Северной Америки, и эту североамериканскую артерию системы поставок питают ключевые приграничные районы. Совет по экономическому развитию Южного Техаса (COSTEP) недавно проанализировал данные по количеству грузовых автомобилей, пересекших границы между США и Канадой и США и Мексикой в 2019, 2020 и 2021 годах. В число проанализированных пунктов въезда автомагистрали I-69 на канадско-американской границе попали Детройт и Порт-Гурон в Мичигане, а также Буффало — Ниагара-Фоллс в штате Нью-Йорк. На мексиканско-американской границе были проанализированы данные со следующих пунктов въезда I-69: Ларедо, Идальго/Фарр, Браунсвилл, Прогресо, Рио-Гранде-Сити и Рома (все пункты расположены в регионе Рио — Южный Техас).

В 2019 году в регионе Мичиган/Нью-Йорк было зафиксировано 3 254 623 пересечения границы грузовыми автомобилями в направлении США, а в регионе Рио — Южный Техас этот показатель составил 3 412 118. Это два самых загруженных региона с точки зрения грузовых перевозок на соответствующих границах. Разница была незначительной: всего 157 485 грузовиков, или 4,8%. Вспышка пандемии негативно сказалась на торговле в 2020 году, но в разной степени. В регионе Мичиган/Нью-Йорк число грузовых автомобилей, пересекших границу в 2020 году, значительно сократилось, составив 2 917 738. В регионе Рио — Южный Техас общее число пересечений границы в 2020 году составило 3 387 816, что означает гораздо менее резкое снижение, при этом разница между двумя регионами увеличилась до 470 078 грузовиков, или 16,1%, в пользу региона Рио — Южный Техас. На фоне восстановления североамериканской экономики в 2021 году в обоих регионах был отмечен рост активности: в регионе Мичиган/Нью-Йорк границу пересек 3 147 251 грузовик, а в регионе Рио — Южный Техас показатель увеличился до 3 739 519. Однако эти цифры также отражают еще больший разрыв в пользу региона Рио — Южный Техас, а именно 592 268 грузовиков, или 18,8%.

Прямое сравнение показателей за 2021 год с показателями за 2019 год демонстрирует, что в 2021 году в регионе Мичиган/Нью-Йорк число пересечений границы было на 107 372, или на 3,3%, меньше по сравнению с 2019 годом. В регионе Рио — Южный Техас показатель вырос на 327 401 автомобиль, или 9,6%, выше уровней 2019 года, в результате чего этот регион прочно закрепился в роли главного центра североамериканских цепочек поставок.

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Контактная информация: Matt Ruszczak (Мэтт Русчак), [email protected]

SOURCE Council for South Texas Economic Progress