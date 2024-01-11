Risen Energy стала единственным победителем в категории Модули PV magazine Awards 2023

НИНБО, Китай, 11 января, 2024 г. /PRNewswire/ -- Недавно компания Risen Energy, один из ведущих мировых производителей высокоэффективных фотоэлектрических модулей (PV), стала единственным победителем из 200 претендентов из более, чем 39 стран мира. Тот факт, что Risen Energy стала единственной компанией, получившей награду в категории модулей, является веским доказательством ее непревзойденного стремления к высоким стандартам работы.

Премия PV Magazine Awards 2023 вручается за выдающиеся достижения и лидирующие инновации в области солнечной энергетики. Многоуважаемое жюри из 19 независимых экспертов, известных своим обширным опытом работы и знаниями, тщательнейшим образом оценивали претендентов на награду этого года.

Звезду 2023 года получил фотоэлектрический модуль Hyper-ion с гетеропереходом (HJT), который стал значительным рубежом, установив новый мировой рекорд по выходной мощности в объеме 741,456 Вт при впечатляющей эффективности в 23,9 % из линейки Hyper-ion. «Выходная мощность свыше 700 Вт является существенным достижением в любом солнечном модуле, но победитель в номинации Модули 2023 года оснащен целым пакетом инновационных решений, что выделяет его из числа остальных», – прокомментировал PV Magazine. Модуль Hyper-ion компании Risen Energy выделяется набором уникальных характеристик. Он оснащен запатентованной технологией формирования межсоединений пластин 0BB Risen Energy под брендом Hyper-link, которая выделяет его на фоне конкурентов. Обладая одной из ведущих в отрасли толщиной пластин от 90 до 100 микрометров и опцией стальной рамы, этот модуль превосходит остальные с точки зрения дизайна и функциональности. Линейка модулей Hyper-ion может похвастаться потрясающим диапазоном мощности 690 - 715 Вт, имея размеры 2 384 мм x 1 303 мм и вес 37,5 кг. В октябре модуль Hyper-ion достиг значения углеродного следа в 376,5 кг экв. CO2/кВтп.

«Когда мы сравнили данный модуль с самой последней версией трекера фотоэлектрического модуля Exawatt PV, Hyper-ion в значительной степени превзошел остальные продукты в категории HJT», – сказала Молли Морган (Molly Morgan), одна из членов жюри. «Для меня абсолютно ясно, что в категории модулей признания заслуживает самый высокопроизводительный модуль».

Более того, Risen Energy также улучшила свои гарантийные условия, обогнав конкурентов из TOPCon. Теперь она предоставляет 15-летнюю гарантию на изделие и 30-летнюю гарантию на сохранение заявленной мощности на уровне, как минимум, 90,3 % от номинальной выходной мощности. Ранее на основании данных, полученных опытным путем при проведении испытаний в Хайнане, в результате сотрудничества между компанией Risen Energy и Национальным контрольным центром (National Center of Supervision), а также Инспекцией по качеству фотоэлектрических солнечных изделий (CPVT) было установлено, что модули Hyper-ion обошли модули PERC, достигнув более высокой генерации электроэнергии на 1 Ватт, а именно на 5,13 %.

«Я дал модулю компании Risen высокий балл из-за его сравнительно высокой эффективности, взяв, как и было предложено, среднее значение из спецификации. Выработка электроэнергии определенно является его преимуществом из-за большей стабильности температурного коэффициента и немного более высокой двусторонней светочувствительности», – добавил Джордж Тулупас (George Touloupas), еще один член жюри.

В июле был объявлен рейтинг 2023 Fortune China 500, в котором Risen Energy заняла 435-е место. Компания с неуклонным упорством придерживается политики доступного электричества и снижения выбросов углеводородов. Постоянно работая над сведением к минимуму своего воздействия на окружающую среду, Risen Energy не только снизила издержки на электричество за счет улучшения выработки энергии, но также заявила о себе как о китайском производителе высокого класса, способного соответствовать требованиям мирового рынка.