Risen Energy публикует годовой отчет за 2022 год и сообщает о росте выручки на 56,05%

НИНБО (Китай), 28 апреля 2023 г. /PRNewswire/ -- Компания Risen Energy Co., Ltd., ведущий мировой производитель высокоэффективных солнечных фотогальванических элементов, 21 апреля опубликовала годовой отчет за 2022 год.

Совокупный доход компании Risen Energy за 2022 год составил 29,38 млрд юаней (4,24 млрд долл. США), что на 56,05% больше по сравнению с прошлым годом. Чистая прибыль, подлежащая распределению среди акционеров, достигла 945 млн юаней (136,52 млн долл. США), что на 2332,31% больше по сравнению с прошлым годом. Чистая прибыль без учета непредвиденной прибыли и убытков составила 1,026 млрд юаней (148,22млн долл. США), что на 258,5% больше по сравнению с прошлым годом.

Годовая производственная мощность фотоэлектрических модулей Risen Energy составила 25 ГВт к 2022 году, в основном на производственных базах в Нинбо и Иу провинции Чжэцзян, Цзиньтане провинции Цзянсу, Чучжоу провинции Аньхой, Баотоу (автономный район Внутренняя Монголия) и в Малайзии.

Стимулирование внедрения инноваций в области исследований и разработок и построение интегрированной производственной цепочки

В 2022 году компания Risen Energy обновила свою продукцию с использованием новейших инновационных технологий. Компания также повысила мощность своего 210-миллиметрового высокопроизводительного монокристаллического модуля PERC до 670 Вт/пик, мощность модуля TOPCon — до 690 Вт/пик, а мощность модуля с гетеропереходом — до 740 Вт/пик.

Компания представила серию новых продуктов, в особенностипродукцию BIPV, предназначенную для крыш коммерческих и гражданских зданий и удовлетворяющую широкому спектру сценариев применения.

В сфере инновационных исследований и разработок компания Risen Energy работает над высокоэффективной технологией HJT-элементов, которая позволяет достичь высокого коэффициента преобразования до 25,5%.

В настоящее время компания Risen Energy продвигает несколько ключевых проектов: проект по созданию высокоэффективного элемента и модуля с гетеропереходом на 5 ГВт n-типа с ультранизким содержанием углерода и высокоэффективного солнечного модуля на 10 ГВт в Нинхае, Чжэцзян; проект по созданию высокоэффективного солнечного элемента на 4 ГВт и высокоэффективного солнечного модуля на 6 ГВт в Цзиньтане, Цзянсу; и проект по созданию высокоэффективного солнечного элемента на 10 ГВт/год в Чучжоу, Аньхой.

«2022 год стал плодотворным для компании Risen Energy, поскольку мы сосредоточились на обеспечении мира энергией с помощью высококачественных и экономически эффективных продуктов и решений. Risen Energy продолжит увеличивать свои инвестиции в исследования и разработки нашего сектора по хранению энергии, а также оптимизировать комплексную структуру продукции и строить интегрированную отраслевую схему, чтобы повысить наши сервисные возможности и экономию за счет эффекта масштаба», — заявила компания Risen Еnergy.

SOURCE Risen Energy Co., Ltd