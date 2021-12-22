Risen Energy достигает 23,65 % эффективности модуля с гетеропереходами

НИНБО (Китай), 22 декабря 2021 г. /PRNewswire/ -- Компания Risen Energy Co., Ltd (далее — "Risen Energy") недавно объявила о том, что компания TÜV Rheinland, являющаяся одним из мировых лидеров в области тестирования и сертификации, подтвердила, что ее высокоэффективная серия модулей с гетеропереходом достигла максимальной мощности 721,016 Вт и КПД модулей составляет 23,65 %, в июле 2021 года в очередной раз побив свой рекорд 23,08 %. Risen Energy, являющаяся одним из лидеров в области технологий гетероперехода (HJT), за один год трижды превосходила свой мировой рекорд, непрерывно бросая вызов ограничениям и внедряя новые технологии.

Этот модуль сочетает в себе новейшие технологии гетеропереходных элементов и передовых упаковочных материалов с характеризующимися сверхвысоким КПД элементами и сверхнизким уровнем потерь упаковки, что обеспечивает стабильное повышение эффективности. Компания также производит элементы и модули с гетеропереходами с коэффициентом двойного соединения более 80 %, отличным температурным коэффициентом, в три раза превышающие требования надежности стандарта IEC, являясь незаменимым компонентом преобразования способов производства и доставки энергии. Благодаря высокому КПД и уровню выработки электроэнергии, доля HJT на рынке фотоэлектрических элементов постоянно растет.

Старший директор отдела исследований и разработок компании Risen Energy Лю Яфен (Liu Yafeng) заявил следующее: «Компания Risen Energy специализируется на исследованиях и разработках высокоэффективных модульных технологий в целях создания более эффективной и надежной продукции и предоставления нашим клиентам преимущества в плане выработки электроэнергии и снижения расходов на электроэнергию. Все достигнутые нами результаты являются воплощением наших технических преимуществ, которые еще больше укрепляют нашу уверенность в развитии инновационных технологий и продуктов. В перспективе компания Risen Energy продолжит вкладывать средства в исследования и разработки, способствующие изучению и разработке более эффективных решений для элементов и модулей, отвечающих потребностям перехода на экологически чистую энергетику и способствующих открытию глобальной эры нулевых углеродных выбросов».

SOURCE Risen Energy Co., Ltd