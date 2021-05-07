Risen Energy получает 3 отраслевые награды благодаря выдающимся результатам деятельности
May 07, 2021, 11:01 ET
НИНБО (Китай), 7 мая 2021 г. /PRNewswire/ -- Недавно в Пекине прошел 3-й Семинар по тенденциям развития фотоэлектрических модулей и методам обеспечения надежности. Это мероприятие, совместно организованное Главной государственной лабораторией фотоэлектрических материалов и технологий и компанией Mole PV, стало местом встречи отраслевых экспертов и руководителей компаний, занимающихся разработкой и производством фотоэлектрических модулей, которые обсуждали тенденции развития фотоэлектрических технологий с целью внесения существенного вклада в реализацию двойной цели, заключающейся в преодолении пика выбросов углекислого газа и достижении углеродной нейтральности.
Компания Risen Energy Co., Ltd, являющаяся одним из лидеров отрасли, была приглашена на этот семинар, где получила три отраслевые награды. Одна из них — премия за выдающиеся заслуги в качестве технического директора (Outstanding CTO Award) — была вручена старшему директору компании Risen Energy по НИОКР Лю Яфену (Liu Yafeng). В своей решимости действовать на опережение отраслевых трендов Лю Яфен и подразделение НИОКР компании Risen Energy участвовали в конкурсе как представители категории 210-миллиметровых крупноформатных модулей на основе кремниевых пластин и модулей с гетеропереходами. Несмотря на ряд технических проблем это подразделение разработало как модули серии Titan, так и высокоэффективные модули с гетеропереходами, которые вывели отрасль на уровни 5.0 и 6.0. Предполагается, что в перспективе сочетание модулей серии Titan и модулей с гетеропереходами выведет отрасль на уровень 7.0.
Выпускаемые компанией Risen Energy флагманские модули серии Titan на базе 210-миллиметровых пластин обеспечивают дополнительное снижение затрат на остальные компоненты фотоэлектрических систем (за исключением солнечных батарей) с одновременным повышением мощности приблизительно на 2-3% за счет использования передовой технологии MBB. Благодаря технологии низкотемпературной неразрушающей резки эти модули эффективно снижают вероятность появления скрытых трещин при сохранении более высокого уровня устойчивости, что отвечает требованиям многосценарных систем. Высочайшая производительность и превосходное качество позволили модулям серии Titan завоевать благоприятную репутацию среди клиентов, а также получить признание рынка сразу после их выпуска. По той же причине эта серия получила награду 2021 Golden Module Award. Кроме того, компания Risen Energy получила премию Technology Innovation Enterprise Award (как лучшее предприятие в плане научно-технического новаторства) за свои преимущества в области применения модульных технологий и модернизации продукции.
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1497136/image.jpg
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SOURCE Risen Energy Co., Ltd
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