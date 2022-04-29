Risen Energy поставит солнечные модули мощностью более 2 ГВт с прочным стальным каркасом

Risen Energy подписывает контракты на поставку фотоэлектрических модулей мощностью более 2 ГВт с высокопрочным каркасом из легированной стали

НИНБО, Китай, 29 апреля 2022 г. /PRNewswire/ -- Китайский производитель фотоэлектрических модулей Risen Energy Co., Ltd. недавно объявил о подписании контрактов на поставку модулей 2 ГВт серии 210 с высокопрочным каркасом из легированной стали для проектов по всей Испании, а также в провинциях Хайнань и Гуанси после запуска этой серии в ноябре 2021 года, объем поставок которой на сегодняшний день превысил 300 МВт.

Использование технологии производства высокопрочных стальных каркасов сокращает выбросы углерода и энергопотребление, отражая стремление компании Risen Energy перейти к низкоуглеродному производству в эпоху углеродной нейтральности. Это также демонстрирует новый подход компании к участию в глобальном движении к углеродной нейтральности, оптимизации выбросов углерода на протяжении всего жизненного цикла продукции, разработке инновационных технологий, снижающих энергопотребление в производстве, и содействию реализации целей сектора возобновляемой энергетики в области энергосбережения и сокращения выбросов. В частности, стальной каркас модуля обеспечивает превосходное сопротивление разрыву, высокую прочность и жесткость, а самовосстанавливающееся покрытие из цинк-алюминий-магниевого сплава обеспечивает превосходную коррозийную стойкость и эксплуатационные характеристики в целом даже в неблагоприятных условиях окружающей среды. В настоящее время многие клиенты компании Risen Energy выбирают ее модули со стальным каркасом.

В предложение компании Risen Energy, использующей передовую технологию изготовления стальных каркасов, теперь входят модули серии TITAN и [email protected], а также гетеропереходник под названием Hyper-ion, выпущенный в конце марта. В перспективе компания планирует продолжить уменьшать углеродный след при производстве своих высокоэффективных модулей и обеспечивать своим клиентам превосходное качество продукции, чтобы они также могли участвовать в сокращении углеродных выбросов.

SOURCE Risen Energy Co., Ltd