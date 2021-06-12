Risen Energy представляет [email protected] — первый в отрасли серийно производимый 700-ваттный силовой модуль с высоким КПД — на SNEC 2021

Модуль [email protected] отражает революционные изменения в экологически чистой энергетике и открывает новую эру нетто-нулевых выбросов

НИНБО (Китай), 12 июня 2021 г. /PRNewswire/ -- На переполненной участниками конференции SNEC 2021 компания Risen Energy Co., Ltd (далее "Risen Energy") — один из ведущих первоклассных производителей высокоэффективных солнечных фотогальванических элементов — привлекла к себе внимание участников и посетителей выставки, представив первый в отрасли серийно производимый солнечный модуль [email protected] мощностью до 700 Вт.

Модуль [email protected], представленный 3 июня, возвещает наступление эры фотоэлектрических элементов поколения 7.0 и гарантирует более устойчивую работу при большем объеме выработки электроэнергии в одной кремниевой пластине размером 210 мм. [email protected] представляет собой сокращенное название технологии New Tunneling oxide/amorphous-Si (@) N-type (новая технология туннелирования с использованием оксида/аморфного кремния (@) N-типа). Символ @ означает комбинированную пассивацию оксида (о) и аморфного кремния (а). Благодаря технологии [email protected] компания Risen Energy сможет решить проблему высокой скорости поверхностной рекомбинации на металлических участках традиционных элементов PERC, что повышает напряжение холостого хода и КПД элемента. [email protected] служит последним примером того, как компания Risen Energy использует свою ведущую в отрасли модульную технологию для удовлетворения растущего во всем мире спроса на новаторскую продукцию в экологически чистой энергетике и вносит свой вклад в достижение цели — нулевого уровня выбросов.

«По мере того как мир продолжает свой путь к углеродно-нейтральному будущему, установленные мощности экологически чистой энергетики растут быстрыми темпами. На рынке появляются сотни новых компаний, и отрасль производства солнечных батарей сталкивается с беспрецедентным расширением возможностей и задач. Научно-исследовательские институты общенационального уровня и сертифицированные по международным стандартам лаборатории, входящие в структуру Risen Energy, позволили нам занять место в авангарде этих преобразований. Благодаря нашим новейшим фотоэлектрическим модулям на основе кремниевых пластин размером 210 мм мы существенно снижаем стоимость киловатт-часа, обеспечивая максимально возможный доход для наших клиентов и делая вклад в глобальное сокращение углеродных выбросов», — заявил представитель компании.

Для производства высокомощных (700 Вт) солнечных модулей [email protected] используются передовые технологии, включая неразрушающее резание полуразрезных солнечных элементов, а также многошинную и высокоплотную компоновку, в целях повышения КПД и эффективного снижения рисков растрескивания элементов и появления проблемных мест. Кроме того, в этом модуле сочетаются преимущества технологий производства солнечных элементов нового поколения TOPCon и HJT и обеспечивается их взаимодополняющий эффект. В результате [email protected] имеет общий КПД модуля 22,5% при контролируемых издержках согласно стандартам массового производства.

Кроме того, [email protected] является ярким примером новой серии низковольтных и сильноточных элементов Risen Energy. Низковольтные изделия, в частности кремниевые пластины размером 210 мм, могут переносить более высокие нагрузки и поддерживать более высокую установленную мощность. Согласно оценкам, у модуля [email protected] отмечаются значительно более высокие значения КПД выработки электроэнергии и устойчивости работы при одновременном снижении затрат по сравнению с традиционными модулями с пластинами размером 182 мм и выходной мощностью 540 Вт. Данный модуль занимает на 6,6% меньшую площадь с увеличением установленной мощности на 29,63%, что позволяет снизить суммарные затраты на баланс системы на 6,68-8,95%, а нормированную стоимость электроэнергии — на 4,84-6,16%.

С учетом быстрого приближения эры фотоэлектрических элементов 7.0 появление модуля [email protected] может вывести отрасль на новые высоты. В будущем компания Risen Energy продолжит внедрять свои передовые технологии при производстве продукции для соответствия современным требованиям, а также снижения затрат на баланс систем и, в конечном итоге, создания более существенной выгоды для клиентов. Компания будет и далее вкладывать средства в НИОКР с целью удовлетворения потребностей, связанных с революцией в экологически чистой энергетике, для вступления в глобальную эру нетто-нулевых выбросов.

Информация о компании Risen Energy

Risen Energy — один из ведущих мировых производителей солнечных фотоэлектрических элементов с высокой мощностью и поставщиков комплексных решений для производства электроэнергии, имеющий кредитный рейтинг AAA. Эта компания, основанная в 1986 году и ставшая публичным акционерным обществом в 2010 году, помогает клиентам по всему миру создавать продукцию с непревзойденными преимуществами. Технико-коммерческое новаторство, лежащее в основе непревзойденного качества продукции и услуг, пронизывает все бизнес-технологии компании Risen Energy, связанные с солнечной энергетикой, которые входят в число наиболее эффективных и экономичных в отрасли. С учетом присутствия на местном рынке и устойчивой инвестиционной привлекательности компания стремится выстраивать стратегическое взаимовыгодное сотрудничество с партнерами для извлечения выгоды из растущей ценности экологически чистой энергии.

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www.risenenergy.com



SOURCE Risen Energy Co., Ltd