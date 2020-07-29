Risen Energy представляет "низковольтные" модули 600 Вт+ - еще больше, еще мощнее

На пороге достижения сетевого паритета подобные мероприятия имеют особенно большое значение, создавая дополнительный стимул для сокращения общей приведенной стоимости энергии, что уже является общепризнанным направлением для развития отрасли. Инновации в сфере модульных технологий продолжают набирать темпы. Не отстает от них и процесс создания крупногабаритных кремниевых пластин, включая тип 210. По мере появления новых разработок мощность модулей стремительно повышается и на сегодняшний день уже превзошла отметку в 500 Вт. Высокомощные модули с применением крупных кремниевых пластин становятся популярным трендом в отрасли фотовольтаики.

Вице-президент Risen Energy д-р Цян Хуан (Qiang Huang) отметил: «В эпоху сетевого паритета сокращение показателей LCOE становится основным фактором конкурентоспособности предприятий. От 400 Вт к 500 Вт и наконец к 600 Вт - стремительный рост мощности модулей наглядно демонстрируют достигнутый отраслью прогресс в вопросах LCOE. Благодаря сетевому паритету, низкий LCOE и доступная стоимость электричества стали новой темой на «14-ю пятилетку» фотовольтаики».

В ходе семинара старший директор по вопросам НИОКР компании Risen Energy Лю Яфэн (Liu Yafeng) представил новую линейку модулей TITAN - G6. В новых модулях также используются технологии недеструктивной резки, высокоплотной упаковки и МВВ, впервые представленные в линейке G5, дебютировавшей в декабре 2019-го. Новая линейка также может похвалиться применением элементов с полуразмерной конструкцией 6*10. Все эти преимущества повышают мощность модулей и сокращают риск возникновения точек перегрева. Кроме того, инновационная низковольтная конструкция способствует заметному снижению стоимости BOS.

"Все больше и больше! От высокого до низкого!" Как добавил д-р Цян Хуан, «сокращение показателей LCOE имеет более приоритетное значение, чем повышение мощности. Хотя в этом процессе мы и столкнемся с некоторыми трудностями после того, как снижение LCOE станет центральной тенденцией на рынке».

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1221061/210_Technology_Trend_Seminar.jpg

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SOURCE Risen Energy Co., Ltd