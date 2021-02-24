Risen Energy увеличивает свою долю на рынке благодаря пластинчатым модулям 210 серии Titan

НИНБО (Китай), 25 февраля 2021 г. /PRNewswire/ -- Производитель солнечных панелей Risen Energy Co., Ltd. успешно начал текущий год с экспорта пластинчатых модулей 210 серии Titan, что предвещает великолепные перспективы роста компании на мировых рынках.

Компания Risen Energy завершила поставку по первому в мире заказу на модули 210, в рамках которого малазийской энергетической компании Armani Energy Sdn Bhd. в городе Ипох были отгружены 500-ваттные модули Titan с высоким КПД.

Кроме того, на сегодняшний день компания завершила отгрузку модулей суммарной мощностью около 200 МВт в рамках заказа объемом 600 МВт, полученного от польского производителя фотоэлектрических монтажных систем Corab в 2020 году. Этот заказ включает в себя полный ассортимент изделий марки Risen Energy размером 210 мм, которые будут использоваться в кровельных и наземных установках, а также в других вариантах применения.

Бразильские клиенты компании Risen Energy продемонстрировали свою высокую оценку ее продукции, разместив заказы на модули суммарной мощностью 54 и 160 МВт. Выбор бразильских покупателей в пользу модулей 210 производства Risen Energy отражает растущую степень проникновения компании на дистрибьюторский рынок этой страны. Недавно компания Greener — ведущая бразильская исследовательская организация в сфере энергетики — опубликовала новейший рейтинг производителей фотоэлектрических модулей по объемам импорта их продукции в Бразилию за 2020 год, в котором Risen Energy занимает третье место среди 10 брендов, на долю которых приходится 87% импорта.

Общий объем заказов, полученных компанией Risen Energy за 2020 год в Южной Корее совместно с SCG Solutions Co., Ltd — одним из крупнейших дистрибьюторов данной продукции на местном рынке, составил 130 МВт. Конечными потребителями являются крупнейшие корейские организации, включая Корейский институт солнечной энергетики (для реализации его проекта солнечной электростанции Чоннам), а также производитель продуктов питания и напитков Nongshim (для кровельных установок на крышах его производственных объектов). Эти достижения заложили прочную основу для дальнейшего расширения деятельности компании Risen Energy на корейском рынке.

Помимо тесного сотрудничества с SCG Solutions, компания Risen Energy также установила партнерские отношения с рядом других ведущих игроков энергетического сектора Кореи, продемонстрировав положительные результаты своей деятельности на рынке этой страны. Производитель электроэнергетического оборудования LS Electric остановил свой выбор на модулях 210 производства Risen Energy для реализации всего проекта создания распределенных кровельных систем в одном из консульских учреждений корейского правительства в Японии. Компания LS Electric также выразила свое намерение сотрудничать с компанией Risen Energy в осуществлении предстоящих крупномасштабных проектов.

Компания Risen Energy, являющаяся одним из ведущих мировых производителей фотоэлектрических модулей, продолжает сосредотачивать свои усилия на внедрении технологических инноваций и повышении качества своих услуг, в то же время взаимодействуя с многочисленными партнерами по всему миру в целях переосмысления и преобразования методов производства и распределения энергии.

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SOURCE Risen Energy Co., Ltd