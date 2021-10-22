Risen Energy возвещает о наступлении эры фотоэлементов 7.0

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Risen Energy Co., Ltd

Oct 22, 2021, 15:02 ET

Производитель солнечных модулей проводит семинар по технологии и способам применения высокомощных модулей 

НИНБО (Китай), 22 октября 2021 г. /PRNewswire/ -- В Куньмине (провинция Юньнань) успешно завершился семинар по технологии и применению высокомощных модулей, организованный компанией Risen Energy Co., Ltd. (Risen Energy), одним из ведущих производителей высокомощных модулей в Китае. В ходе семинара ключевые игроки отрасли, в число которых входят Risen Energy и Trina Solar, а также хорошо известные научно-исследовательские и сертификационные учреждения совместно проанализировали тенденции, охватившие этот сектор, и последующие шаги, которые необходимо предпринять в свете этих тенденций для обеспечения роста отрасли для высокомощных модулей в контексте поставленной Китаем цели обеспечения углеродной нейтральности. Старший менеджер по управлению продукцией компании Risen Energy У Сюэлин (Wu Xuelin) произнес на этом мероприятии вступительную речь "Outlook for the 700W+ Era: A Perfect Combination of Efficiency, Size and Technology" («Перспективы для эры 700Вт+: идеальное сочетание эффективности, размера и технологий»). 

Цель достижения углеродной нейтральности и последующий выпуск серии благоприятных политических решений подчеркивают приверженность Китая развитию сектора возобновляемой и устойчивой энергетики и вдохнули новые силы в планы развития китайских производителей фотоэлектрической продукции. Одним из ключевых выводов, сделанных по итогам анализа тенденций, является то, что дальнейшее снижение нормированной стоимости электроэнергии (LCOE) является ключом к преобразованию всей фотоэлектрической промышленности. В своей вступительной речи г-н У подчеркнул, что крупногабаритные высокомощные модули на платформе из кремниевых пластин толщиной 210 мм способны обеспечить максимальное сокращение LCOE и необходимый отрасли большой толчок. Ожидается, что перспективы реализации продукции будут еще более благоприятными благодаря ряду принятых мер.

В июне этого года компания Risen Energy представила [email protected], первый в отрасли серийный солнечный модуль с выходной мощностью до 700 Вт и общим КПД модулей на уровне 22,9 %, что знаменует начало эры фотоэлектрических элементов 7.0. Яркий пример низковольтных сильноточных систем [email protected] от Risen Energy обеспечивает более высокие нагрузки, увеличивает установленную мощность, повышает эффективность выработки электроэнергии и сокращает количество комплектующих, необходимых для установки, одновременно снижая расходы. Стандартизированная конструкция [email protected] повышает удобство и ценность модулей и решений сверхвысокой мощности в процессе применения. [email protected] также обладает преимуществами элементов N-типа, такими как сверхнизкий температурный коэффициент, превосходные характеристики и устойчивость при низком уровне освещения, что делает его лучшим в своем классе.

Благодаря рекламе компании Risen Energy кремниевая пластина 210 мм получила широкое признание со стороны участников рынка, поскольку ее устойчивость и высокая производительность доказаны с помощью надежных измерений. Экологический альянс открытых инноваций в сфере фотоэлектрических аккумуляторов мощностью 600 Вт под руководством Risen Energy сформировал нисходящую отраслевую цепь с кремниевой пластиной толщиной 210 мм. Благодаря высокой эффективности и мощности эта кремниевая пластина стала идеальным решением для крупных электростанций и распределенных объектов солнечной энергетики на уровне уездов.

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www.risenenergy.com

SOURCE Risen Energy Co., Ltd

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